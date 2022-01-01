Ушедший, 2021 год запомнится жителям Ставропольского края громкими коррупционными скандалами и посадками, серьезными проблемами, вызванными продолжившимся мировым шествием коронавируса, и постепенным выходом из предыдущего пандемийного года в плане экономики. Происходили изменения во власти, поднимали голову после кризиса 2020 года предприятия, открывались новые рабочие места, обретали надежду на восстановление стабильности жители края.

Сергей Потеряев REGNUM Ставрополь

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В начале весны край настигли громкие коррупционные скандалы, ощутимо подорвавшие доверие ставропольчан к власти. Надо сказать, что и ранее край не отличался особой честностью чиновников и должностных лиц всевозможных ведомств. По числу коррупционных преступлений в 2020 году, по данным Генпрокуратуры, Ставрополье оказалось на третьем месте в России после Москвы и Татарии.

В 2021 году ситуация еще более усугубилась. В марте были арестованы два вице-премьера. Сначала на взятках попался заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев. Его задержали в аэропорту города Ставрополя при попытке вылететь в другой регион. Ему вменяют в вину получение взяток на общую сумму более 64,5 млн рублей от подрядчиков-строителей. Вместе с ним по делу проходят заместитель министра архитектуры и строительства края Иван Якимов и экс-министр строительства Алексей Когарлыцкий.

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В том же марте произошло еще одно задержание человека из высших эшелонов власти. На этот раз попался на мошенничестве заместитель председателя правительства Ставрополья Роман Петрашов. Высокопоставленного краевого чиновника подозревают в получении не менее 130 млн рублей от подрядчиков за покровительство при заключении госконтрактов в период с 2013 по 2015 год.

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Gubernator.stavkray.ru Роман Петрашов

В июне Ставрополье прогремело на всю страну историей с задержанием владельца золотых унитазов — начальника управления ГИБДД Алексея Сафонова. Вместе с ним были задержаны бывший начальник отдела ГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и гражданские лица — в общей сложности около 40 человек. Их обвинили в участии в преступной схеме с липовыми документами, которые они выдавали водителям большегрузов, перевозившим зерновые культуры и инертные грузы. Сумма взяток превысила 19 млн рублей.

При обысках у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы роскоши. Особенно поразило следователей убранство жилища Алексея Сафонова, в особняке которого с дорогими люстрами и мебелью соседствовал золотой унитаз, что поразило большинство жителей Ставрополья и всей России масштабами безвкусицы, на которую тратились полученные коррупционным путем огромные средства.

На фоне скандала начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.

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Sledcom.ru Золотые унитазы задержанного главы ГИБДД Ставропольского края

Узнавая о новых и новых фактах взяточничества, хищений из бюджета высокопоставленными должностными лицами из правительства, судебной системы, правоохранительных органов, жители ждали развязки. Прогнозы на скорую отставку губернатора Владимира Владимирова не делал только ленивый. Некоторые призывали краевого руководителя уйти, не дожидаясь увольнения сверху. При этом рейтинги доверия к власти начали резко падать.

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К концу года ситуация, казалось бы, стабилизировалась: вместо уволенных назначены и работают вроде бы без сбоев новые члены правительства, в сентябре избрана на новый срок Ставропольская дума, в которую перебрались в том числе и бывшие вице-премьеры. Но тут власти вдруг сами создали себе проблему.

И причиной стали пресловутые QR-коды о вакцинации против коронавируса и перенесеннном заболевании. Сначала власти обосновали их необходимость и приняли решение о введении кодов по всей территории края в местах массового пребывания граждан, в том числе на предприятиях торговли, общепита, в организациях культуры и спорта. Дума Ставрополья успела одобрить законопроект о кодах, который внесло правительство РФ на рассмотрение в Госдуму. А затем их неожиданно для всех жителей края отменили, как раз в преддверии Нового года. Вернее, приостановили действие QR-кодов до 20 января 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в Ставропольский музей по QR-коду

Как объяснил губернатор Владимиров, об отмене попросило бизнес-сообщество, терпящее убытки. И тут, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, когда ежедневно выявляют по 400 и более случаев заражения и умирают до 30 ставропольчан, власти решили прислушаться к голосу бизнеса.

«Были обращения бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников», — объяснил причину отмены кодов губернатор Владимир Владимиров.

Беспокойство за здоровье жителей края отступило под натиском доводов предпринимателей. Это стало еще одним поводом разочароваться во власти для жителей края. Большинство комментариев на странице главы Ставрополья в соцсети под этим сообщением об отмене кодов сводилось к одному мнению: неужели доход, который принесут граждане, будет окуплен числом заражённых?

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Пока жители Ставрополья, удивленные и обрадованные тем не менее относительной и весьма иллюзорной свободой от коронавируса в период новогодних каникул, готовятся к встрече Нового 2022 года, губернатор региона сообщил им, что прошлый год все же был весьма успешным для края. Он стал годом стабилизации ситуации в экономике, пострадавшей в первый пандемийный год. В регионе оправились от шока и заработали в прежнем режиме многие предприятия, вновь появились рабочие места, что способствовало снижению безработицы почти на 30%. Трудоустроены в течение года свыше 31 тыс. жителей региона.

Gubernator.stavkray.ru Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

«В 2021 году нам удалось более чем на треть снизить безработицу. В два с лишним раза вырос уровень трудоустройства ставропольчан, обратившихся на биржу труда. С начала года получили работу более 31 тысячи человек. Сегодня один из наиболее острых вопросов — повышение доходов земляков. Путь к его решению — стимулирование предпринимательства, создание новых рабочих мест. Этим также занимаемся, привлекаем в край новых инвесторов, расширяем действующие производства», — обнадежил ставропольчан перспективами на 2022 год губернатор Владимиров.⠀