Свыше 45% жителей РФ довольны продолжительностью новогодних каникул — опрос
Около половины жителей России (45%) довольны продолжительностью каникул на новогодние праздники. Это 29 декабря следует из результатов совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».
Эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовали результаты работы российских губернаторов в 2021 году.
Результаты исследования получены на основании заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. На положение губернаторов влияет множество факторов, но в целом оно зависит от экономического положения субъекта РФ, отсутствия громких политических протестов и происшествий и регионе.
Лидеры:
1. Сергей Собянин — Москва;
2. Андрей Воробьев — Московская область;
3. Александр Дрозденко — Ленинградская область;
4. Алексей Дюмин — Тульская область;
5. Александр Моор — Тюменская область;
6. Рустам Минниханов — Татарстан:
7. Рамзан Кадыров — Чечня;
8. Дмитрий Артюхов — Ямало-Ненецкий АО;
9. Глеб Никитин — Нижегородская область;
10. Айсен Николаев — Якутия.
Аутсайдеры:
85. Алексей Цыденов — Бурятия;
84. Андрей Клычков — Орловская область;
83. Валентин Коновалов — Хакасия;
82. Махмуд-Али Калиматов — Ингушетия;
81. Бату Хасиков — Калмыкия;
80. Николай Любимов — Рязанская область;
79. Артур Парфенчиков — Карелия;
78. Олег Хорохордин — Республика Алтай;
77. Владислав Ховалыг — Тыва;
76. Валерий Радаев — Саратовская область.
Цитата канала «Страновед».
Миронов допустил, что Госдума не примет закон о медсертификатах
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65 лет назад на экраны вышла «Карнавальная ночь», первый отечественный фильм про Новый год. В стране началась эпоха новогодних комедий: «Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело! Новый год! Часы двенадцать бьют!«
Цитата канала «Пул №3».
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На Колыме подвели итоги работы правительства
Магаданская область.
«Год характеризует высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основных ценах выросли более чем на 10%, а на душу населения достигли 375 тыс. рублей, что обеспечило региону шестое место во всероссийском рейтинге инвестиций на душу населения», — сказала министр экономразвития Магаданской области Ирина Пеньевская.
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Красноярск. Иван Шилов © ИА REGNUM
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