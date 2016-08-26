Для губернатора Колымы Сергея Носова 2021 год стал годом подведения предварительных итогов его пребывания на посту. Три года прошло с момента его избрания, и если 2020 год прошёл под знаком эпидемии COVID-19, нарушившей многие планы, то в этом году необходимо было продемонстрировать первые значимые результаты работы, высказал мнение Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политконсультант Сергей Наследков.