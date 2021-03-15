Ставрополь, , 08:31 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарёв заключен под стражу. Такое решение принял 14 марта Промышленный районный суд города Ставрополя. Как сообщили в пресс-службе суда, вице-премьер, подозреваемый во взяточничестве, пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.

Напомним, Золотарев был задержан 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Он является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, в период с декабря 2017 года по 2019 год Золотарёв в сговоре с бывшим министром строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким «зарабатывали», получая многомиллионные взятки от подрядчиков-строителей.

Так, по версии следствия, ими были получены 2,5 млн рублей от руководителя компании занимавшейся строительством нового корпуса краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, 15,5 млн рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера, свыше 45 млн рублей — за покровительство при осуществлении контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.