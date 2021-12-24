Ставрополь, , 08:58 — REGNUM В Ставропольском крае отменили действие системы QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан. Причиной отмены стала обеспокоенность властей экономическими последствиями для бизнеса из-за её применения. Такое решение было принято 23 декабря в ходе заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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«Были обращения бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников», — объяснил причину отмены кодов губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, проанализировав эпидситуацию по коронавирусу, власти поняли, что она позволяет «принять компромиссное решение» — приостановить действие прививочных сертификатов до 20 января 2021 года, а после этого вновь возобновить из применение при посещении гражданами мест массового пребывания граждан.⠀«Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест — кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края — приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года. За это время должны быть сняты все вопросы с использованием системы. И она возобновит работу», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.