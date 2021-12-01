Лима, , 19:36 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо в сопровождении членов своего кабинета 30 ноября обратился с посланием к народу в разгар политического скандала с его участием. Об этом сообщает перуанское новостное агентство El Comercio.

Скандал разразился 19 ноября после посещения главой государства отеля в Бренья. Обвинения выдвинул министр обороны Хуан Карраско. Он заявил, что встреча в Бренья не носила личный характер, а официальные встречи должны происходить только во Дворце, в условиях «абсолютной прозрачности», неофициальные встречи с политиками и бизнесменами недопустимы.

Эти тайные встречи вызвали вопросы не только о нарушении Кастильо прозрачности, но и запросы со стороны генеральной прокуратуры.

В обращении президент заявил об «отстраненности от любых коррупционных действий» и «сугубо личном характере встреч в Бренья».