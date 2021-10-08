Лима, 8 октября 2021, 13:57 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо провёл первую встречу со своим обновленным кабинетом министров. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо
Педро Кастильо
Braian Reyna Guerrero

Согласно официальному отчету, это была координационная встреча, и Кастильо возглавил её вместе с новым премьер-министром Миртой Васкес, юристом-экологом, которая возглавляла парламент при временном правительстве Франсиско Сагасти, которого 28 июля сменил Кастильо.

Встреча длилась более двух часов и определила руководящие принципы и неотложные действия различных секторов или министерств, при этом приоритет был отдан сфере здравоохранения, и именно минздрав страны, как напомнили в ходе встречи присутствующие, работает над продвижением вакцинации против COVID-19, и восстановлению экономики, пострадавшей от длительности пандемии коронавируса.

Новый министр труда Бетси Чавес объявила, что председатель Совета министров Васкес будет наводить мосты диалога как с оппозицией, так и с проправительственными фракциями «Perú Libre» и прогрессивной «Juntos por el Perú» («Вместе за Перу»).

«Наша задача — создать атмосферу управляемости. Мы не хотим политического шума. Должны быть дебаты, это полезно, но прежде всего стране нужна стабильность, нужно решить насущные проблемы, и именно над этим работает исполнительная власть», — сказала Чавес.

По её словам, премьер-министр планирует поговорить с парламентскими фракциями, прежде чем правительство предстанет перед конгрессом в полном составе, и попросить их о ратификационном доверии.