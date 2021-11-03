Лима, , 13:25 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо приведёт к присяге нового министра внутренних дел вместо ушедшего в отставку Луиса Барренсуэлы. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо Gob.pe

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Кастильо объявил об отставке Барренсуэлы накануне вечером в связи с публикацией в газете, обвиняющей министра в проведении вечеринки у себя дома, несмотря на запрет на проведение собраний и мероприятий из-за риска заражения COVID-19.

«Я получил и принял отставку министра внутренних дел, и в ближайшие несколько часов я приведу к присяге человека, который сменит его на этом посту», — написал Кастильо в своём аккаунте в Twitter.

Он добавил, что «наше обязательство по-прежнему заключается в том, чтобы гарантировать управляемость страны», что является намеком на кризис, который был бы вызван продолжением работы ушедшего в отставку министра.

Барренсуэла, в свою очередь, опубликовал в Twitter комментарий, в котором объявил о «демократическом решении бесповоротно уйти в отставку» с поста, на котором он проработал менее месяца. Он также отверг «ложные обвинения» против него, и добавил, что уходит в отставку из уважения к правительству и президенту Педро Кастильо.