В столице Татарии руководители всех автотранспортных предприятий обратились к главе республики Рустаму Минниханову, сообщив о падении пассажиропотока и соответственно выручки после введения в общественном транспорте с 22 ноября обязательных QR-кодов о вакцинации против коронавируса, медотводе или перенесённом заболевании.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

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President.tatarstan.ru Рустам Минниханов

Текст обращения появился в соцсетях.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Автотранспортные предприятия Казани слёзно просят Вас о помощи. 13 ноября на совещании в доме правительства РТ Вы сказали: республика готова предоставить субсидии и помочь перевозчикам в случае сокращения пассажиропотока из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани», — пишут представители предприятий, добавляя, что после введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте сократился более чем на 30%, упала и выручка.

«Перевозчики Казани выполнили Ваше поручение, организовали работу общественного транспорта по QR-кодам. Весь негатив от введения куар-кодов лёг на работников общественного транспорта. Были нападения на кондукторов, из-за пассажиров, кто не показывал куар-код и не выходил из автобусов, приходилось снимать общественный транспорт с маршрутов и вызывать полицию. Очень больших усилий стоило убедить сотрудников работать в новых реалиях», — обращаются к главе республики руководители терпящих убытки предприятий.

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Госдума 13 декабря сняла с повестки рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Как пояснил спикер Вячеслав Володин, это решение стало результатом диалога Государственной думы с правительством, с учётом мнений регионов и обращений граждан. Замечания были услышаны благодаря обратной связи с населением.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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В соцсетях убытки автотранспортников подняли на смех. Слов поддержки в сторону пострадавших не нашлось. Пользователи лишь злорадствуют просчётам республиканских властей и безоговорочному согласию транспортников.

«А чем вы думали раньше, поддерживая эту нелепицу? Издевательство над народом. Вот бумеранг ловите теперь и не нойте. Бог не Яшка, видит кому тяжко», — иронизирует Ирина Д.

«На что рассчитывали, надо было думать головой», — поддержала Татьяна К.

«Я сразу сказала, что это из области фантастики. Думали — народ послушный, поддержит приказ. Ан нет», — вторит Мила В.

«Всегда есть выбор. А если бы им сказали стрелять в тех, у кого нет кода? Приказ же. Кто хотел, те ушли на другую работу, где нет этих указов. Многие из полиции даже ушли на другую работу, не захотели быть пособниками в бездумных действиях властей. Всегда есть выбор, в любой ситуации нужно оставаться человеком!» — заявила Ирина.

Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм Флешмоб против QR-кодов в Бурятии

«Налогоплательщик, которого не впустили в автобус из-за отсутствия QR-кода, будет сейчас возмещать убытки, нанесённые транспортному хозяйству. Гениально!» — пишет Иван И.

«По-человечески их жалко. С другой стороны, они были активными исполнителями этих приказов. На что надеялись, непонятно», — поделился мнением Владимир А.

«Вот умора. От смеха не удержаться. Таки кинули их. Это хорошо. Ловите бумеранг», — злорадствует Оксана Я.

«Слёзно просят — как это унизительно! В суд ещё хотели подавать на людей, кто был без кукукода! Они просили в начале всего этого безумия, на коленях, а в итоге получили кукиш! И сейчас снова просят. Страна холопов!» — добавил Александр З.

«Вас народ просил слёзно, но вы против пошли. Вы ведь тоже из народа, работяги…» — считает Таня К.

«Поддержали, вышли на рейс, вот и расхлёбывайте сами», — возмущается Татьяна Т.

«За что боролись, на то и напоролись», — не удивлён Андрей У.

«Вот и возите воздух», — посоветовала Элеонора Б.

«А чем они раньше думали. Сейчас клянчат из бюджета», — ответил Андрей А.

«Так и надо вам!» — заявила Любовь Г.

«Верните транспорт народу. Отмените QR-коды и работайте спокойно», — добавила Татьяна Ш.

Цитата из видео «Иркутск: в голодовку против QR-кодов вышла Дарья Дорогова» пользователя Сергей Королев. youtube.com Голодовка в Ирутске

По мнению Алексея К., «отменят QR-коды на транспорте, повысят цены на проезд».

«Прогнулись? Теперь терпите», — пишет Василий Х.

«Без народа никуда. Сами наплевали в свою тарелку, откуда едите», — отметил Ринад К.

«По идее должны возместить, посмотрим, чем закончится», — считает Карина Х.

«С какой стати просите народные деньги из бюджета, когда налогоплательщиков высаживали из транспорта? Не давать ничего!» — восклицает Сергей М.

«Торговые центры несут убытки, им тоже нужна помощь, а почему нет. Натворили — отвечайте. Только не за счет налогоплательщиков», — согласна Юлия М.

«Чиновники подобострастно выслуживались, а страдали, как всегда, люди», — добавила Nadya B.

«Почему-то не жалко руководителей транспортных предприятий, которые «героически» выполняли задание по увеличению реализации вакцины. Теперь слезливо клянчат за это денег. Но, по закону жанра, их слегка «кинут», — уверен Андрей С.

При этом в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ рапортуют, что пассажиропоток восстанавливается. В Казани со 2 декабря проходят рейды по выявлению пассажиров без QR-кодов. В период с 11 по 14 декабря на шесть нарушителей составили административные протоколы. Материалы переданы в суд. Нарушителям грозят штрафы в размере 1 тыс. рублей в отношении физического лица, от 20 тыс. рублей — на должностное лицо, от 100 тыс. рублей — юрлицам.

Утром 15 декабря в электротранспорт столицы Татарии контролёры не допустили до поездок 16 пассажиров. Девяти жителям отказали в проезде в трамваях и троллейбусах, семерых не допустили в метро. При проверке масочного режима выявили 45 нарушений, из них 32 человека надели защитные средства после замечаний, 13 — отказались и покинули салон транспортного средства.

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