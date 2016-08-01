Песков оценил применение QR-кодов на транспорте в Татарии
Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарии не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, в Кремле надеются, что ситуация выровняется. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Чувашии инициативная группа вышла в ЦИК республики с ходатайством о проведении референдума по вопросу QR-кодов. Жителям предлагается ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.
Подробнее: В ЦИК Чувашии подано обращение о референдуме из-за введения QR-кодов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пускать по QR-кодам на заседания и в комитеты нижней палаты парламента.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным политизировать вопрос о введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.
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Введение QR-кодов в России является провокацией, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
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КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
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Ситуация с пандемией коронавируса требует экстраординарных мер, заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров («Единая Россия»).
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») создать рабочую группу по доработке правительственных законопроектов о введении QR-кодов.
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У регионов будет достаточно времени, чтобы изучить пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В комитетах Госсовета Чувашии обсуждают законопроекты о QR-кодах
В Госсовете Чувашии началось обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в России в общественных местах и на транспорте. Сначала дискуссии пройдут в комитетах, а затем его рассмотрят на сессии.
Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме пока не принял решение относительно голосования по правительственным законопроектам о введении в России QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
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Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гражданам писать обращения на имя депутатов с позицией по пакету законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
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КПРФ намерена голосовать против законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).
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Фашизм, сегрегация, нарушение конституционных прав — так оценивают граждане пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Желание правительства РФ через Госдуму узаконить товарные штрих-коды как санитарную метку для жителей России вызвало непонимание и протест, что в полной мере и отразил аккаунт нижней палаты парламента в Instagram.
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Госдума в своем аккаунте в соцсети Instagram разрешает комментировать свои посты только подписавшимся пользователям, это же касается и поста о законопроектах о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
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Госдума в своем официальном аккаунте Instagram сообщила о внесении в Госдуму пакета законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и при междугородных и международных перевозках. Пост вызвал широкий общественный резонанс и собрал более 33 тыс. откликов, однако большинство из них — против куаризации, которую пользователи сравнивают с фашизмом и считают противоречащей конституции.
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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал крайне противоречивыми законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
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Категорический против принятия пакета законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах выступили депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.
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Введение QR-кодов на транспорте противоречит конституционным правам граждан, считает лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Законопроекты о введении в России QR-кодов вряд ли будут эффективны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, считает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ).
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Введение обязательных QR-кодов, особенно на транспорте, в такой огромной стране, как Россия, — чистое безумие, считает экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
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Введение QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах позволяет сохранить жизнь и здоровье противников вакцинации от COVID-19, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).
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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах предполагает, что регионы сами установят особенности посещения объектов гражданами без QR-кодов.
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Похоже, казавшиеся еще почти недавно конспирологическими заявления о проекте «электронный концлагерь» начинают воплощаться в жизнь с удивительной скоростью, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.
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Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
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