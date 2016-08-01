Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал крайне противоречивыми законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Читайте также: В Госдуме обещают не забыть вакцинированных иностранными вакцинами