22 Ноября
 
14:28

Введение QR-кодов в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

14:18

Песков оценил применение QR-кодов на транспорте в Татарии

Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарии не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, в Кремле надеются, что ситуация выровняется. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14:18

В Чувашии инициативная группа вышла в ЦИК республики с ходатайством о проведении референдума по вопросу QR-кодов. Жителям предлагается ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.

Подробнее: В ЦИК Чувашии подано обращение о референдуме из-за введения QR-кодов

14:09

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пускать по QR-кодам на заседания и в комитеты нижней палаты парламента.

Читайте также: Володин предложил пускать в Госдуму представителей правительства по QR-коду

14:08

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным политизировать вопрос о введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Читайте также: Володин призвал не политизировать вопрос по QR-кодам

14:07

Введение QR-кодов в России является провокацией, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Читайте также: Зюганов сравнил введение QR-кодов с пенсионной реформой

14:06

КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Читайте также: КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по QR-кодам

14:06

Ситуация с пандемией коронавируса требует экстраординарных мер, заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Читайте также: В «Единой России» рассказали об идеальных законах о QR-кодах

14:04

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») создать рабочую группу по доработке правительственных законопроектов о введении QR-кодов.

Читайте также: Толстой предложил доработать законопроекты о QR-кодах

14:04

У регионов будет достаточно времени, чтобы изучить пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также: Володин: у регионов будет время обсудить законопроекты о QR-кодах

14:03

В комитетах Госсовета Чувашии обсуждают законопроекты о QR-кодах

В Госсовете Чувашии началось обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в России в общественных местах и на транспорте. Сначала дискуссии пройдут в комитетах, а затем его рассмотрят на сессии.

14:02

Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме пока не принял решение относительно голосования по правительственным законопроектам о введении в России QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Читайте также: «Единая Россия» пока не приняла решения по QR-кодам, но намекнула

14:00

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гражданам писать обращения на имя депутатов с позицией по пакету законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Читайте также: Миронов предложил в письмах высказывать депутатам мнение о QR-кодах

13:59

КПРФ намерена голосовать против законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).

Читайте также: КПРФ будет голосовать против введения QR-кодов

13:58

Фашизм, сегрегация, нарушение конституционных прав — так оценивают граждане пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Желание правительства РФ через Госдуму узаконить товарные штрих-коды как санитарную метку для жителей России вызвало непонимание и протест, что в полной мере и отразил аккаунт нижней палаты парламента в Instagram.

Читайте также: «Народных бунтов захотели?» — яркие высказывания в Instagram о QR-кодах

13:57

Госдума в своем аккаунте в соцсети Instagram разрешает комментировать свои посты только подписавшимся пользователям, это же касается и поста о законопроектах о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Читайте также: Госдума позволяет комментировать пост о QR-кодах только подписчикам

13:56

Госдума в своем официальном аккаунте Instagram сообщила о внесении в Госдуму пакета законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и при междугородных и международных перевозках. Пост вызвал широкий общественный резонанс и собрал более 33 тыс. откликов, однако большинство из них — против куаризации, которую пользователи сравнивают с фашизмом и считают противоречащей конституции.

Читайте также: «Услышьте народ»: Госдума ограничила обсуждение QR-кодов в соцсети

13:54

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал крайне противоречивыми законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Читайте также: В Госдуме обещают не забыть вакцинированных иностранными вакцинами

13:54

Категорический против принятия пакета законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах выступили депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

Читайте также: В СРЗП ожидают введения крепостного права после QR-кодов

13:53

Введение QR-кодов на транспорте противоречит конституционным правам граждан, считает лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Читайте также: Миронов: QR-коды на транспорте противоречат Конституции

13:51

Законопроекты о введении в России QR-кодов вряд ли будут эффективны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, считает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ).

Читайте также: Депутат Госдумы обвиняет правительство РФ в «санитарном перевороте»

13:50

Введение обязательных QR-кодов, особенно на транспорте, в такой огромной стране, как Россия, — чистое безумие, считает экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Читайте также: Введение QR-кодов в самолетах и поездах назвали безумием для России

13:49

Введение QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах позволяет сохранить жизнь и здоровье противников вакцинации от COVID-19, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Читайте также: В Госдуме рассказали о том, как QR-коды сохраняют жизни антиваксеров

13:48

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах предполагает, что регионы сами установят особенности посещения объектов гражданами без QR-кодов.

Читайте также: Регионы сами установят особенности жизни в них людей без QR-кодов

13:47

Похоже, казавшиеся еще почти недавно конспирологическими заявления о проекте «электронный концлагерь» начинают воплощаться в жизнь с удивительной скоростью, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Читайте также: Депутат Госдумы: проект «электронный концлагерь» начинает воплощаться

13:46

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Читайте также: Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах внесли в Госдуму

13:44

QR-код [Дарья Драй © ИА REGNUM]