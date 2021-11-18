Газопровод «Северный поток — 2» — это не вопрос Украины, так как проблема Украины — это ее газотранспортная система, и Киев должен заниматься ею. Об этом 17 ноября в эфире телеканала «Наш» заявил аналитик экспертного правительства Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«У нас была эксклюзивная возможность промолчать по поводу решения сетевого регулятора о переносе сертификации [«Северного потока — 2». — М. Р.], нас не спрашивали. «Северный поток — 2» — это вообще не наш вопрос, наш вопрос — украинская ГТС, это называется транзит российского газа по украинской ГТС для европейских потребителей. Когда [глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий] Витренко говорит, что он не согласен с решением сетевого регулятора Германии, что это все является юридическими уловками, когда просят взять в процесс сертификации, то это выглядит, мягко говоря, дипломатическим абсурдом», — заявил он, комментируя новость о том, что украинская сторона будет принимать участие в сертификации СП-2.

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Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что на вмешательство украинской стороны в вопросы, касающиеся сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2», вполне может последовать «ответка» Газпрома.

«Если под Челябинском упадет золотой метеорит, Украина будет оспаривать место его падения. Так же и СП-2», — отреагировал Дмитрий М.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

«Газ российский никому не нужен, пока он есть. Нужно России дать [им] возможность пожить годик без российского газа. Я посмотрю на цены через год», — добавил Владимир У.

«Вы действительно обнаглели. Ребята, халявы больше не будет… скоро. От слова совсем…» — написал Алекс Н.

«Чем больше лезем в дела Газпрома, тем круче от него будет ответка. Таки прям дремучие идиоты или специально этого добиваются?» — не понимает Aleksandr P.

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«Весёлая зима будет у Европы», — написал «Лего мастер».

«А вы думаете, можно пакости молоть каждый день, а вам платить будут… Это все… Достали… развалить-то легко, а вот как наладить потом…» — задумалась Елена К.

«На Украине какая-то странная ситуация, зачем вам российский газ и его транзит? Вы же с Россией «воюете»? Как можно брать газ, нефть, электричество «оккупанта»? Уже год про этот «Северный поток» разговор, а толк какой?» — недоумевает Dimash K.

«Даже если тормознули «Северный поток — 2» и пока будут его сертифицировать, Россия при нынешних ценах на газ уже отбила те вложения в трубу. Так что трубу теперь можете оставить себе, то бишь Европе. А с Украиной вопрос решенный — никакого продления контрактов, а тем более наращивания транзита через Украину. Вы отработанный материал — и отсюда все вытекающие последствия для вас», — считает Олег Г.

Nord-stream2.com Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2»

«Где «поток» и где Украина?» — не понимает Roman Т.

«СП-2 — совместный проект, его не только Газпром строил. Главный выгодоприобретатель — ФРГ, которая после запуска станет главным европейским газовым хабом. Так что ваше злорадство по отношению к России выглядит жалко и смешно. Никто этот проект не закопает, не мечтайте», — подытожил «Эприл Борн».

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