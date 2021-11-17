17 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы британского правительства Бориса Джонсона о том, что европейским друзьям Великобритании вскоре предстоит сделать нелёгкий выбор — повысить свою зависимость от российских углеводородов или помочь Украине, содействуя делу мира и стабильности.

Оксана Переможенко, , 10:10 — REGNUM Европейским друзьям Великобритании вскоре предстоит сделать нелёгкий выбор — повысить свою зависимость от российских углеводородов или помочь Украине, содействуя делу мира и стабильности, заявил 15 ноября глава британского правительства Борис Джонсон на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — сказал он.

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Заявление Джонсона обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и «Шептун», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что выбор очевиден и он, по мнению многих, не в пользу Украины.

«Выберут явно не Украину», — написал Валерий.

«Совершенно не вызывает сомнений, в чью пользу будет сделан выбор», — добавила Юля Н.

«Какой нелегкий выбор — или тепло в домах, или демократия на Украине. Думается мне, что бриты еще не весь мозг израсходовали», — отметил Евгений.

«Или жить в тепле, или воевать за чужую страну? Что же выбрать?!» — с сарказмом отреагировал Устим П.

«Европа будет покупать газ, запустят СП-2… Но они всегда будут говорить, что они поддерживают целостность и независимость Украины», — смеется Sva Rog.

Трубы. «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Он уже конкретно предлагает Европе послать Украину лесом?» — иронизируя, поинтересовался Василий Н.

«Зима всё расставит по своим местам и всех рассудит», — пишет Сергей Б.

«Это ковид так отразился на британских головах? Европа должна отказаться от российского газа, а значит, тем самым лишить Украину транзита. Просто и гениально», — смеется Сергей А.

«Зимой Европа повыëживается. А летом будет вести себя так, как будто морозов больше не будет никогда», — добавил Николай.

«Отказаться от российского газа накануне отопительного сезона? Так себе идея», — отреагировал «Рыжий Лис».

«Химическая промышленность Германии выберет бесперебойный источник газа. У меня всё», — отметил Константин С.

«Своя рубашка ближе к телу. Конечно, газ», — написал «Рождённый в СССР. 17».

«Холод — это очень хороший выбор!!!» — смеется Галина Л.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, чтобы помочь материально. Снова сказками про свободу и демократию кормит», — посетовал Ozone077.

«В первый раз что ли — выберут газ, но скажут, что выбрали Украину», — написал «Евроремонт».

"Германия уже показала, какой выбор сделает Европа», — написал Влад В.

«Хороший английский шпагат. Супер», — подытожил Mangust Last.

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