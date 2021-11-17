17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:39 — REGNUM Заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина будет терять примерно $2 млрд в год, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 ноября в социальной сети Facebook.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно потерять того, чего не имел. На самом деле, тут просто халява закончилась», — считает Владимир Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что в случае запуска «Северного потока — 2» Украина ничего не потеряет, потому что она не владеет российским газом и не распоряжалась им ранее.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какие деньги они всё считают? То время, когда Россия содержала морекопателей, прошло. Достаточно, халявщики, наплевались в колодец. Всё. Пора забыть и пора перестать подсчитывать убытки. Газ — российский, труба — советская. Украине изначально не надо было ничего платить, кроме расходов на содержание этой сети», — поделилась своим мнением Tatiana S.

Некоторые комментаторы отмечают, что из-за прекращения транзита российского газа по украинской территории на Украине не случится конец света, ведь всегда имеется возможность найти альтернативные источники для наполнения государственного бюджета.

«Надо искать другие способы заработать. Когда нас с одной работы увольняют, мы ищем другую. Ничего тут особенного нет. А сидеть на диване и жаловаться может каждый. Только волшебник на голубом вертолёте не прилетит. Берите свою судьбу в свои руки, восстанавливайте экономику и начинайте уже жить по взрослому», — призывает Аркадий Ш.

Часть людей считает, что запуск «Северного потока — 2» — неизбежность и Украине в любом случае придётся иметь дело с последствиями этого.

«А что они имеют в виду, когда говорят: «В случае запуска»? Все равно же запустят, что бы ни случилось. Надежда украинцев на внезапное гадкое чудо не угаснет, видимо, никогда», — предполагает Irina A,

Ряд пользователей указывает на то, что дружба познаётся в беде, поэтому украинскому руководству пора обратиться за помощью к США и узнать, кто они на самом деле.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти деньги пускай у Америки просят в качестве помощи. Хотя сомневаюсь, что им просто так дадут. Когда-то Украина сама угрожала перекрыть транзитную трубу. Теперь же зубами, руками и ногами за неё вцепились. Хотя сама Украина добывает у себя газ. Но для народа он доходит уже декоммунизированный и демократически дорогой», — отмечает Василий С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия ведёт себя крайне сдержанно в отношении Украины, поэтому киевским властям нужно прилюдно выразить благодарность Российской Федерации за её великодушие и терпимость.

«Россию обложили вместе с Белоруссией максимальными санкциями. Поэтому нам надо что-то делать. Нужно прекратить прокачку газа через Украину и максимально продавать газ только на Восток (Китай, Япония, Индия, Малайзия и т. д.), оснастить Донбасс передовым вооружением, не допускать облёты наших территорий ближе 100 км, выгнать всех бандеровцев с российских каналов и многое-многое другое. Но это только впереди, а пока украинцам следует радоваться, что не всё против них было сделано, того, чего они по праву заслужили», — указывает Роберт П.

Напомним, 16 ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в беседе с агентством «Рейтер» о том, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина будет терять примерно $2 млрд в год.