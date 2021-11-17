17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление глава компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что Украина после запуска газопровода «Северный поток — 2» будет ежегодно терять около $2 млрд (свыше 50 млрд гривен).

Оксана Переможенко, , 12:04 — REGNUM Украина после запуска газопровода «Северный поток — 2» будет ежегодно терять около $2 млрд (свыше 50 млрд гривен), заявил 15 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters.

Зеленский и газовый транзит Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — сказал он.

Читайте также: На Украине подсчитали реальные потери из-за «Северного потока — 2»

Заявление Витренко обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что, по их мнению, потеряет не сколько украинская экономика, сколько украинские чиновники.

«Нет, ребятки… Вы потеряете намного… больше… И это не предположение, это приговор. Вы его сами себе вынесли фашистской отравой», — отреагировал Sharp333.

Национализм на Украине Kresy.p

«Потерявши голову, по волосам не плачут. Скоро от Украины останутся только рожки да ножки», — добавила Валентина Б.

«Потерять и не получить — разные вещи», — подчеркнул Сергей.

«Этот «грязный» газ такой дорогой оказался для Украины, что аж хочется его снова!..» — отметил IM.

«Такое ощущение, что они сами не понимают, что творят», — написал Mangust Last.

«Голубая мечта Витренко, чтобы СП-2 не было (заморозить навсегда), оставить всё как было раньше — «грязный» газ по украинской трубе в полных объемах. Усесться на эту трубу… и продолжать воровать и обогащаться, как раньше, с миллионными зарплатами и премиями… А с трибуны вещать, что украинская труба — это достояние Украины, и ей нет равных в мире, умалчивая про свой карман», — пояснила Larisa Ivanovna.

«Честно говоря, людям от того, что Украина либо теряет, либо зарабатывает 2 млрд долларов, жить становится не легче, а одинаково… хуже и хуже! Может, они под словом «Украина» имеют в виду себя и свои семьи, которые живут припеваючи, не зная, как живут люди… Поэтому Витренко и ещё с десяток человек очень переживают за свой карман, что станут меньше зарабатывать на коррупционных схемах с газом! А люди этих 2-х млрд никогда не почувствуют и не ощутят, даже когда Украина их зарабатывала без «Северного потока — 2»!» — отметил Александр.

«Почему-то никому в голову не пришло взять и декоммунизировать и этот пережиток тяжелого советского наследия…» — с сарказмом отреагировал Сергей А.

«Не Украина будет терять 2 миллиарда, а господин Витренко и Ко. Народу от этих денег ни холодно ни жарко», — добавил Геннадий Х.

«Трубу строили наши родители… а «сливки» собирают «зажравшиеся и нечистоплотные» люди!» — написал Виктор Г.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«Терять будет не Украина, а бездонные карманы сидящих на трубе», — подчеркнула Галина К.

«Вас никто спрашивать не будет, а вот если Россия перекроет вентиль совсем, вот тогда мы потеряем всё», — пишет Нина Т.

«Осталось промолвить незабвенную шариковскую вопрошайку: «Где же я теперь столоваться буду» (цитата из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова —О. П.)…» — отреагировал Павел Ц.

«Самое главное — мы им (Крыму — О. П.) воду не дадим! А газ — то такое…» — добавила Людмила К.

«Да он вообще Украине не нужен — этот «грязный» российский газ», — подытожила Надежда Л.