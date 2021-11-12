Пока одни высокопоставленные чиновники путаются в цифрах, говоря о вакцинации от коронавируса, а другие меняют собственные «показания» по несколько раз в месяц, игроки «большой фармы» активно набивают свои кошельки. Первый год пандемии принёс для них астрономические прибыли, но, как известно, аппетит приходит во время еды.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Алексей Репик — один из ковидных олигархов, фирма которого входит в число производителей российской вакцины «Спутник V», решил запустить её производство в Германии, что, несомненно, даст ему фору, когда вакцину всё-таки одобрят для использования в ЕС. На сегодня Репик богатеет не только на вакцинах, но и на производстве дорогостоящих препаратов против коронавируса, хотя тот же Минздрав РФ до сих пор не определился окончательно, чем лечить заразу XXI века, выпустив в октябре 2021 года 13-ю (!) версию временных (!) рекомендаций. ИА REGNUM выяснило подробности об активах Алексея Репика.

Напомним, в России на сегодня производят четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». На старте стоимость первой зарегистрированной вакцины «Спутник V» была на уровне 1942 рублей, но в феврале 2021 года решением российского правительства отпускную цену снизили до 866 рублей 81 копейки за два компонента. Закупочная цена двух других вакцин (кроме «Спутник Лайт») примерно в том же ценовом диапазоне — 850−870 рублей. Хотя изучение базы госзакупок говорит, что в некоторых случаях эта цена на 100 рублей с «набора» выше.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник-V»

Основных производителей вакцин из числа коммерческих компаний на сегодня не так много, а если смотреть с позиции бенефициаров, то хватит пальцев одной руки. Среди них заметно выделяются двое — миллиардеры Виктор Харитонин («Фармстандарт») и Алексей Репик («Р-Фарм»).

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Но вернёмся к бенефициарам пандемии, в частности к Алексею Репику.

Большая фарма — большие прибыли

Алексей Репик — уроженец Москвы, имеет специальность «Экономика и управление предприятием». По официальным данным, в сфере фармацевтики работает с 1995 года, а в 2001 году основал собственную компанию — «Р-Фарм».

В 2015 году журнал Forbes писал, что «за 15 лет Алексей Репик сделал «Р-Фарм» крупнейшим поставщиком медикаментов для нужд государства», а «зарабатывать деньги ему помогают связи, мама, работоспособность и риск, средства».

R-pharm.com Фармацевтическая компания «Р-Фарм»

Из той же публикации известно, что свои первые государственные тендеры фирма Репика выиграла в 2006 году. Речь шла о поставке дорогих рецептурных лекарств в 1,5 тыс. аптек Центрального федерального округа. Сумма составляла 800 млн рублей (колоссальные деньги на те времена).

Мать бизнесмена, которому на момент подписания первого тендера было 27 лет, в статье упоминается также не зря. Издание уточнило, что Валерия Даева дала «почти половину стартового капитала в $40 000» для фармбизнеса сына. Связывали Репика и с экс-сенатором от Пензенской области, собственником фармацевтической группы «Биотэк», а ныне фигурантом громкого уголовного дела Борисом Шпигелем.

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На сегодня Репик — владелец долей в десятках компаний, которые аффилированы между собой, а мама по-прежнему рядом.

Валерия Даева числится руководителем как минимум трёх юрлиц, которыми владеет или лично Репик, или фирмы из дивизиона «Р-Фармы». Помимо этого, у Даевой есть и собственные активы в сфере недвижимости и строительства — ООО «Пэтруско» и АО «УК «Валдай» (по данным «Спарк», УК владеет долями в нескольких компаниях РФ из гостиничной сферы, сферы производства мединструментов, салонов красоты и прочих).

Рассмотрим подробнее активы Репика и всё, что с ними связано.

Активы олигарха Репика

В списке производителей вакцины «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» («Спутник V»), не так давно появилось новое юрлицо — ООО «Спутник технополис», которое входит в дивизион «Р-Фарм». Таким образом, в госреестре лекарственных средств на сегодня уже девять производителей «Спутника V», часть из которых связаны между собой и относятся к одним и тем же группам компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

ООО «Спутник технополис» учреждено в середине декабря 2020 года. Уставный капитал — 10 млн рублей, единственный владелец — АО «Р-Фарм», который также входит в число производителей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. У обоих компаний один и тот же директор — Василий Игнатьев.

Завод «Спутник технополис» располагается в ОЭЗ «Технополис Москва», то есть имеет некоторые налоговые послабления.

По данным ЕГРЮЛ, напрямую Алексею Репику принадлежат доли в порядка 16 компаниях, но те, в свою очередь, имеют «дочерние активы», и так далее по цепочке. Таким образом, с бизнесменом, занимающим 57-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021», аффилированы более 50 российских юрлиц. У «Р-Фарм» также есть завод R-Pharm Germany GmbH в Германии, на котором и планируется в перспективе производить «Спутник V».

Фирмы Репика работают не только в фармотрасли, заняты они и в сфере управления недвижимостью, производстве стройматериалов, в сфере разработки программного обеспечения (50% в ООО «Молей роботикс Рус», совладелец — Марк Олейник), оптовой торговле зерном, оказания медпомощи (имеется медцентр в Москве) и других.

Во время пика пандемии — в январе 2021 года Репик также обзавелся ресторанной компанией «Р-Рамен».

Среди интересных активов, учрежденных с участием Репика, можно отметить НП «Михайловское» из Ярославской области. Среди соучредителей оного также отметились весьма примечательные лица. Например, Сергей Вахруков, чьи данные совпадают с данными губернатора Ярославской области (2007−2012 гг.), Михаил Боровицкий, чьи данные схожи с данными заместителя Вахрукова и действующего спикера Ярославской областной Думы, а также Григорий Бачериков, данные которого идентичны данным директора департамента государственного заказа при Вахрукове.

Помимо этого, Репик — председатель «Деловой России». Президент последней — Павел Титов — сын экс-кандидата в президенты России, бизнес-омбудсмена БорисаТитова.

На сайте «Деловой России» уточняется, что Репик — член экспертного совета при правительстве РФ, наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», сопредседатель Национального рейтингового комитета, общественный омбудсмен уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам, связанным с защитой прав иностранных инвесторов, замглавы совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Госдумы, участник общественного совета Минпромторга РФ, координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве РФ, сопредседатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности и многое-многое другое.

(сс)Tirdanir Алексей Репик

В целом в ЕГРЮЛ Алексей Репик числится руководителем четырёх юрлиц из дивизиона «Р-Фарма» Москвы и Ярославской области, которые были созданы в период с 2012 по 2017 годы.

Одна из этих компаний — «Р-Опра» — в октябре 2018 года заключила контракт с департаментом здравоохранения Москвы на сумму 18 406 192 181,3 рубля. Срок исполнения контракта — с 30 октября 2018 года по 31 октября 2028 года. Лотами выступили противоопухолевые препараты, препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, иммунодепрессанты, противоэпилептические препараты и многие другие. Примечательно: фирма была единственным участником этого тендера.

Выручка другой компании Репика — «Р-Фарм интернешнл» — за первый год пандемии составила 5 600 560 000 рублей при чистой прибыли 3 052 994 000 рублей при чистом убытке 2019 года на уровне 834 млн рублей. А ООО «Р-Фарм холдинг» принёс чистую прибыль 12 323 081000 рублей против 99 млн рублей убытка годом ранее.

В свою очередь АО «Р-Фарм» за 2020 год имело выручку более 120,5 млрд рублей (годом ранее — 82,3 млрд рублей), чистую прибыль — 17,9 и 12,02 млрд рублей соответственно.

r-pharm.com Продукция фармацевтической компании «Р-Фарм»

По открытым данным, АО было исполнителем более 181,8 тыс. государственных контрактов на общую сумму свыше 309 млрд рублей. Среди крупных заказчиков — Минздрав РФ с более чем 300 контрактами на сумму свыше 86 млрд рублей, департамент здравоохранения Москвы — свыше 1,5 тыс. госконтрактов на более 16 млрд рублей, минздрав Московской области — свыше 1 тыс. госконтрактов на общую сумму более 13,2 млрд рублей.

Напомним, в 2020 году компания «Р-Фарм» была фигурантом дела о картельном соглашении при поставке медтоваров.

Ковидные товары

За время пандемии «Р-Фарм» отметилось на производстве лекарства от коронавируса «Коронавир», стоимость которого на начальном этапе вызвала громкий скандал, и производстве вакцин. Издание РБК в 2020 году сообщало, что «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса, которой занимается МГУ, и в перспективе фармфирма может выпускать на своих мощностях сразу четыре вакцины от COVID-19.

На днях газета «Коммерсант» сообщила, что фирме Репика выдан кредит на €50 млн от Райффайзенбанка для расширения площадки в Германии. «Р-Фарм» намерена выпускать вакцину «Спутник V», хотя её применение до сих пор не разрешено в ЕС.

Напомним, также именно на площадке «Р-Фарма» уже идёт производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной сотрудниками Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Репик решил не мелочиться и заранее занять европейский рынок в преддверии одобрения «Спутник V»?