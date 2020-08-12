12 августа 2020 | Время чтения 5 мин

От более 90% доли в старейшей винодельческой группе России до ресторанов в Москве — о бизнес-активах семьи Титовых.

Анастасия Степанова, , 05:56 — REGNUM Бывший кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен Борис Титов, известный своими не всегда однозначными инициативами, попросил Владимира Путина ещё на два месяца продлить прямые субсидии для малого и среднего бизнеса. Речь идёт о программе субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости для предприятий, чья работа из-за коронавируса была остановлена. ИА REGNUM проанализировало активы сына бизнес-омбудсмена — Павла, и оказалось, что некоторые компании Титова-младшего относятся к отраслям, которые наиболее пострадали от пандемии. В целом же семья имеет влияние на несколько десятков компаний из разных сфер — от виноделия и рыбоводства до авиаперевозок и спортклубов.

Успех Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

Для справки

Борис Титов является бизнес-омбудсменом России с июня 2012 года. Он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В разные годы работал во внешнеторговом объединении «Союзнефтеэкспорт», на советско-голландском предприятии «Urals», был топ-менеджером группы компаний Solvalub, ОАО «Интерхимпром», агрохимической корпорации «Азот».

В 2000-х Титов возглавлял фонд развития промышленности минеральных удобрений, был главой правления некоммерческого партнёрства «Координатор рынка газа», гендиректором винодельческой компании «Абрау-Дюрсо».

На сегодня, помимо основной должности, он занимает пост сопредседателя «Деловой России», а с 2016 года — председателя партии «Правое Дело», сменившей название на Партию Роста. В 2018 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, набрав всего 0,76%.

По итогам 2018 года, Борис Титов задекларировал доход в размере 69 887 546 рублей при доходе супруги 6 276 855 рублей. В активе семьи было три земельных участка, три жилых дома и квартира на 170,2 кв. м, а также автомобили «Ленд Ровер Рейндж Ровер», «Ниссан Квест», «Джип Вранглер», «Ленд Ровер Дискавери 4».

Одно из последних заявлений Титова, вызвавшее споры среди общественности, касалось разрешения для предпринимателей снижать зарплаты. Бизнес-омбудсмен заявил, что нужно «изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы». Он уточнил, что к правительству с просьбой «разрешить временно снижать заработную плату» уже обращались.

Активы Бориса Титова

Помимо должности уполномоченного по защите прав предпринимателей, Борис Титов на сегодня возглавляет фонд развития промышленности минеральных удобрений, созданный в 2003 году для консультирования по бизнес-вопросам. Его в 2003 году учредили агрохимическая корпорация «Азот», межрегиональная ассоциация производителей фосфатных удобрений «Фосагро» и минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Также Титов числится соучредителем ТСЖ «Чистый переулок, 6». Средняя стоимость квадратного метра в доме с этим адресом составляет 483,1 тыс. рублей. В числе учредителей также отметились департамент имущества Москвы и владелец челябинского «Росмаша» Владимир Афанасенко.

В ноябре 2019 года Борис Титов стал создателем фонда развития жизни села Абрау-Дюрсо «Жизнь Абрау-Дюрсо». Компания учреждена для предоставления финансовых услуг. Возглавил её Игорь Лозовский.

В ресторанной компании «Актив капитал» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) Борису Титову принадлежит 100% доли. Она была создана в Москве в феврале 2003 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Возглавляет семейный бизнес сын Титова — Павел, который также является доверительным управляющим отца. В активе ООО есть доли еще в двух компаниях — 95% в ростовском ООО «Русские биоресурсы» и 98% в тверском ООО «Дантон-притецепром».

Ростовская компания создана в июне 2017 года для пресноводного рыбоводства. Возглавляет её Дмитрий Яковенко. Компания — единственный владелец ростовского предприятия по производству кормов для фермерских животных «Биоресурс». Последнее создано в городе Сальске Ростовской области в 2011 году.

Тверская фирма «Дантон-притецепром» учреждена для разведения сельскохозяйственной птицы в 2003 году и является для региона крупным предприятием. На нём работают порядка 700 человек, а уставный капитал составляет 30 млн рублей. В активе ООО было схожее подмосковное предприятие, но в 2018 году его ликвидировали.

В обеих компаниях — ООО «Русские биоресурсы» и ООО «Дантон-притецепром» — оставшиеся доли принадлежат Константину Мейснеру, руководителю компании с 20-летней историей ООО «Интерхимэкспорт». Последнее занимается предоставлением займов. Её единственный владелец — фирма с Британских островов «Солвалюб трейдинг лимитед». К слову, некоторое время назад Титов был топ-менеджером группы компаний Solvalub (Солвалюб).

Об активах сына бизнес-омбудсмена

Павел Титов, помимо управления активами отца, с осени 2019 года является президентом «Деловой России».

С «Абрау-Дюрсо» — винным домом, в 2020 году отмечающим свой 150-летний юбилей, — у семьи весьма тесные связи.

На 31 декабря 2019 года основными акционерами группы являлись ООО «Актив Капитал» (конечный бенефициар — Борис Титов) и Павел Титов. На 30 июня 2020 года ООО принадлежало в ПАО 60,53%, а Титову — 34,45%.

В 2018 году Борис Титов в письме, адресованном Владимиру Путину, попросил ввести сбор на импортные вина, объяснив своё предложение поддержкой российских виноделов. Тогда некоторые эксперты обвинили бизнес-омбудсмена в том, что он «беззастенчиво лоббирует собственные интересы».

Помимо долей в группе «Абрау-Дюрсо», Титов-младший является учредителем двух некоммерческих организаций — фонда помощи и развития спорта «Время быть сильным» (создан в декабре 2019 года для предоставления прочих финансовых услуг) и АНО развития спорта «Молодое поколение». Последний создан также в декабре 2019 года для деятельности спортивных клубов. Возглавляют оба юрлица частные предприниматели, работающие как ИП, в том числе в спортсфере.

Павлу Титову принадлежат доли и в двух компаниях Москвы. 100% в ресторанном ООО «АДКМ», созданном в мае 2018 года, которое возглавляет Евгений Мальцев.

Также Титов — собственник 60% в ООО «СКБИ Варяг». Компания создана для деятельности спортивных клубов в феврале 2017 года. Ещё 20% доли в ней владеет директор Николай Ишуткин и 20% — Артемий Григорьев.