28 сентября 2020 | Время чтения 10 мин

Цены на лекарства от COVID-19 для больниц продиктованы аппетитами бизнеса и для бюджета скидок нет? Одна таблетка для муниципальных медучреждений оценивается от 200 до 300 рублей.

Анастасия Степанова, , 06:36 — REGNUM Спустя полгода с даты объявления пандемии ВОЗ в России уже сформировался своеобразный пул бенефициаров — конечных получателей прибыли от коронавируса. В их числе производители и перепродавцы медицинских масок, санитайзеров и лекарств. В последнем сегменте можно выделить уже вполне сложившуюся группу лиц, получивших и продолжающих получать прибыли за счёт бюджета страны. В документации отдельных госзакупок прямо указано, что «начальная (максимальная) цена рассчитана заказчиком в соответствии с мониторингом цен на товар и анализом коммерческих предложений от поставщиков», а последние себя точно не обижают, судя по содержимому тех коммерческих предложений.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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ИА REGNUM попыталось проанализировать, кто те поставщики, что фактически определяют цены для поставок лекарства от COVID-19 в муниципальные больницы разных регионов, а также в какую цену обходились эти препараты.

Лекарство от COVID-19: как формируется цена?

В начале сентября 2020 года Минздрав России выпустил восьмую версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 74 страницы в числе прочего содержат раздел «лечение». В нём в графе «этиотропное» отмечено, что на сегодня «выделяют следующие препараты этиологической направленности: фавипиравир; гидроксихлорохин; гидроксихлорохин + азитромицин; препараты интерферона-альфа; ремдесивир; умифеновир». Там же добавляется, что «опубликованные на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если возможная польза для пациента превысит риск».

Рекомендации Минздрава РФ Minzdrav.gov.ru

При этом в постановлении правительства РФ от 3 июня 2020 года № 816 содержится перечень из восьми международных непатентованных наименований лекарственных препаратов «для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции». Есть там и «Фавипиравир», вокруг стоимости которого возникло больше всего конфликтно-скандальных ситуаций. В государственном реестре лекарственных средств он представлен под тремя торговыми наименованиями — «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир».

Заказчик, определяя начальную максимальную цену контракта, может использовать метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Это приоритетный метод определения цены, как указано в методических рекомендациях, утверждённых приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567.

Помимо запроса предложений у непосредственно участников рынка, заказчику рекомендуется самостоятельно провести «сбор и анализ общедоступной ценовой информации».

В случае с «Фавипиравиром» ситуация уникальна — есть всего три производителя, фактически диктующих цену, и перепродавцы, которые, как коммерческие компании, закладывают в цену и свою долю дохода.

Ни один из препаратов не фигурирует в госреестре предельных отпускных цен, так как регулировать цену государство может только в отношении препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛС). Несмотря на то, что «Фавипиравиром» (под разными торговыми названиями) производители и их дистрибьюторы торгуют с больницами с июня 2020 года, его до сих пор нет в ЖНВЛС и цену, похоже, диктует бизнес. Минздрав РФ же пока лишь обещает принять решение о включении в ЖНВЛС.

Так, 25 сентября 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что «в ближайшую неделю решение комиссии будет». Также министр заявлял, что новое регулирование позволяет в период пандемии включать лекарства в список жизненно необходимых препаратов по ускоренной схеме.

Пока же, видимо, муниципальные больницы продолжат закупать препарат по цене до 300 рублей за одну таблетку.

Кто зарабатывает на продаже лекарств от COVID-19?

О производителях двух препаратов — «Авифавир» и «Арепливир» ИА REGNUM уже подробно сообщало ранее.

Так, регистрационным свидетельством на «Арепливир» рекомендованной стоимостью 12,32 тыс. рублей при прожиточном минимуме на второй квартал 2020 года в РФ — 11 468 рублей владеет ООО «Промомед Рус», которое принадлежит кипрской фирме «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед». Выпускает его АО «Биохимик» из Мордовии. Управляет последним уже более года ООО «Промомед ДМ», принадлежащее всё той же кипрской компании.

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На препарат «Авифавир», более 64 тыс. упаковок которого, по данным производителя, уже поступили в регионы России, свидетельство принадлежит ООО «Кромис», а производителем выступает АО «Исследовательский институт химического разнообразия» из Подмосковья. Учредителем последнего была американская компания «Торри пайнз инвестмент. Инк». В «Кромисе» же 49% принадлежит ООО «РФПИ Управление активами» (РФПИ — фонд, созданный правительством РФ) и 46,16% — ООО «Химрар фарма», которым владеют Александр, Андрей и Алёна Иващенко, а также Николай Савчук — управляющий партнёр венчурной компании «Тори Пайнз Инвестмент».

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В тендерах, фигурирующих в базе госзакупок, поставки данного препарата проходили по разным ценам, в том числе и за 22 тыс. рублей за упаковку, и по 12,32 тыс. рублей за упаковку.

Авторизованным дистрибьютором этого препарата для регионов стала группа «Биотэк», на сайте которой уточняется, что c июня 2020 года компания обеспечила «Авифавиром» и «Арепливиром» более 300 лечебных учреждений и за три месяца было поставлено около 30 тыс. упаковок.

Основателем «Биотэка» является Борис Шпигель, который в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов чиновников 2012» занимал 60-е место с доходом 127,71 млн рублей. Шпигель был сенатором от Пензенской области. Также он является президентом «Всемирного конгресса русскоязычного еврейства» и совместно с группой лиц, включая Александра Починка, чьи данные совпадают с данными бывшего министра по налогам и сборам РФ, экс-министра труда и социального развития РФ, был соучредителем одного некоммерческого фонда.

Как минимум в одном из тендеров на закупку препарата «Фавипиравир» участвовало ООО «Биотэк» (ИНН 7 713 053 544). По данным ЕГРЮЛ, владельцем 77% доли в этой компании является Евгения Шпигель.

Ещё один «фармацевтический бенефициар» — это АО «Р-Фарм», которое в госреестре лекарственных средств числится производителем «Коронавира». Владельцем регистрационного свидетельства на него является ООО «Технология лекарств». Производитель фармацевтической субстанции — АО «Фармославль» из Ярославля.

По данным ЕГРЮЛ, последнее учреждено в мае 2010 года АО «Р-Фарм» и «Исследовательским институтом химического разнообразия», который также фигурирует как разработчик «Авифавира». АО «Р-Фарм» учреждено в 2001 году миллиардером Алексеем Репиком. Он также на сегодня является председателем «Деловой России», президентом которой числится Павел Титов, чьи данные совпадают с данными сына российского бизнес-омбудсмена.

Компания «Технология лекарства» — актив «Р-Фарма», созданный в 2007 году. Поставщик Минпромторга РФ как минимум по семи госконтрактам на 491 млн рублей.

К слову, 29 сентября 2020 года арбитраж рассмотрит иск министерства о взыскании с фирмы Репика — более 41,1 млн рублей неустойки. Также претензии к «Р-Фарм» ранее были и у антимонопольной службы.

Цены на лекарства от COVID-19: анализ тендеров и контрактов

Пока Минздрав РФ только планирует включить «Фавипиравир» в список, где возможен госконтроль цен, тендеры на закупку препаратов продолжаются. И, видимо, из-за высокой стоимости или, чтобы не смущать общественность после скандала, некоторые медучреждения проводят закупку не упаковками, а потаблеточно. Например, «Усть-Лабинская центральная районная больница» минздрава Краснодарского края 25 сентября 2020 года определила победителя на закупку 950 таблеток. При начальной цене 292,6 тыс. рублей (по 308 рублей за таблетку) победителем стало ООО «Биотэк», подконтрольное Евгении Шпигель, которое предложило товар за 190,19 тыс. рублей, то есть примерно по 200 рублей за таблетку. Контракт будет оплачен средствами бюджетных учреждений (ОМС), а, назначая стартовую цену, больница брала данные рынка, в которых цена за таблетку варьировалась от 280 до 305,2 рубля.

Цена за таблетку

Также и Ухтинская городская больница №1 (Коми) в конце сентября 2020 года провела закупку 3 тыс. таблеток по начальной цене 924 тыс. рублей или 308 рублей за таблетку. Поставщиком по этому контракту выбрано некое торговое ООО «Интермедфарм», снизившее цену до 580,38 тыс. рублей, то есть по 193 рубля за таблетку или, если брать упаковку по 40 таблеток, по 7738 рублей за упаковку. Таким образом, компания-перепродавец готова поставлять препарат ниже, чем его производитель? Так, какова же в реальности себестоимость в этом случае?

Также «Биотэк» на днях «отбила» контракт у «Р-Фарм» на поставку 1,45 тыс. таблеток в инфекционную больницу №2 в Сочи. Начальная цена одной таблетки заказчиком была выведена на уровне 335 рублей, но в ходе торгов победитель снизил стоимость контракта до 292 076 рублей, то есть примерно по 201 рублю за таблетку. Возникает вопрос, почему, если в ходе тендера продавец счёл возможным снизить цену почти на 40%, то цены рынка, от которых отталкивается заказчик, так высоки? Может быть у ФАС, которая на днях запросила у некоторых поставщиков расклад по себестоимости, будет ответ на этот вопрос.

А тем временем 5 октября определится с поставщиком Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В. И. Яцкив, которая планирует закупить 2 тыс. таблеток по начальной цене 231 рубль за штуку.

«Республиканская клиническая больница №3» Якутии объявила аукцион с начальной ценой 1 613 333 рубля, за которую она готова закупить 100 упаковок, то есть по 16 133 рубля за упаковку. Такая высокая цена была основана на анализе трёх коммерческих предложений от потенциальных поставщиков, готовых продать препарат по цене от 15,4 до 17 тыс. рублей, что даже выше рекомендованных цен для аптек.

19 октября 2020 года определит победителя и муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14» Екатеринбурга. Больница объявила тендер с начальной ценой 8 662 500 рублей, за которые планирует приобрести 750 упаковок препарата. Таким образом, цена за упаковку заказчиком определена на уровне 11 550 рублей.

А в июне-июле поставщики отпускали больницам товар и вовсе вплоть до 22 тыс. рублей за упаковку.

Анализ тендеров и контрактов показывает, что цена на препараты от COVID-19 с одним и тем же действующим веществом для больниц отличается в зависимости от региона и ценовой госконтроль давно назрел. Пока же медучреждения вынуждены закупаться по тем ценам, что диктуют бизнесмены.