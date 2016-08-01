В подавляющем большинстве регионов России 8 ноября завершился режим нерабочих дней, связанных с указом президента РФ по недопущению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Лишь в пяти регионах локдаун продолжает действовать — Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. Вместе с тем региональные власти сохраняют ограничения, которые были введены на период общероссийских «каникул» и ранее. Так, сохраняются обязательные самоизоляция для пожилых граждан и вакцинация для работников отдельных сфер, продолжает действовать система QR-кодов для доступа в досуговые заведения, административные здания и общественные учреждения. При этом в Татарии заявили о введении QR-кодов для проезда в общественном транспорте, а власти Камчатки и Хабаровского края — для авиаперелётов.

Все подробности о ситуации с коронавирусом, ограничениях, вакцинации и борьбе с COVID-19 в России — в трансляции ИА REGNUM.

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