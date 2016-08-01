Воробьев потребовал обеспечить бесперебойную работу QR-кодов в Подмосковье
В Подмосковье необходимо обеспечить бесперебойную работу системы QR-кодов. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Еще одна тема — это QR-коды. Посещение и ресторанов, и общественного транспорта возможно только с QR-кодом», — сказал глава Подмосковье.
В Тамбовской области за сутки выявлено 209 новых случаев коронавируса
В Тамбовской области 8 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1186 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.
В Самарской области за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса
1736 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в области выявили 146 100 случаев заражения этой инфекцией.
Во Владимирской области за сутки выявлен 321 носитель коронавируса
Во Владимирской области 8 ноября подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2293 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.
В Карачаево-Черкесии вновь десять человек скончались от COVID-19
В Карачаево-Черкесии вновь увеличилась смертельная статистика по умершим от последствий COVID-19. За последние сутки скончались еще десять человек. С начала ноября умерли 62 пациента с ковид, а за все время пандемии врачи не смогли спасти 811 пациентов, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.
В Мурманской области план по ковид-вакцинации выполнили почти на 60%
В Мурманской области за последнюю неделю от ковида вакцинировались более 2,5 тысяч человек.
В Липецкой области за сутки выявлены 402 новых носителя коронавируса
В Липецкой области 8 ноября подтверждено 402 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2146 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Власти Вологодчины продлили антиковидный режим
В Вологодской области режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19, продлен до конца ноября.
В Адыгее еще пять человек скончались от COVID-19
В Адыгее смертельная статистика по коронавирусу за последние сутки увеличилась еще на пять случаев летального исхода. Всего с начала ноября скончались от COVID-19 в республике 37 человек, а общее число смертей от опасной инфекции достигло 598, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.
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На севере Прикамья приостановлена работа лаборатории по анализу ПЦР-тестов
В Березниках Пермского края по техническим причинам приостановлена работа лаборатории по анализу ПЦР-тестов. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на минздрав региона.
Пока ведется обработка помещений лаборатории ПЦР-тесты на исследование направляются в другие медучреждения. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что сроки выполнения анализов не нарушаются.
«Действительно, в лаборатории из-за технической ошибки результаты анализов оказались спутаны. Как только медучреждением было замечено увеличение положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат», — отметили в минздраве.
В Ингушетии снижается число заболевших COVID-19
В Ингушетии в течение последних нескольких дней отмечено небольшое снижение прироста числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 78 граждан, а 3 ноября число заболевших составило 83 человека, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.
Минцифры: срок действия QR-кодов в России будет прежним
Срок действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, не будет меняться. Об этом сообщает Минцифры РФ.
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней
Оценивать эффективность введённых на федеральном уровне в России нерабочих дней с целью снижения заболеваемости коронавирусом можно будет через некоторое время, пока это делать рано. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.