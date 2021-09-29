Застрелившим из охотничьего ружья сотрудника КГБ Белоруссии оказался сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Об этом сообщили белорусские оппозиционные телеграм-каналы. По белорусским меркам, это событие.

Исаак Давидович. Курловский расстрел. 1939

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Согласно официальному сообщению КГБ Белоруссии, сотрудник ведомства был убит «особо опасным преступником из ружья». Инцидент случился 28 сентября в Минске при попытке штурма квартиры многоэтажного дома №29 в спальном районе по улице Якубовского. Там оперативники осуществляли «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

Почему минский «айтишник» оказался подозреваемым именно в терроризме, причём в статусе «особо опасного преступника» — по этому вопросу КГБ пояснений не даёт.

Однако известно, что белорусские сотрудники IT-компаний приняли активное участие в массовых акциях ненасильственного протеста летом — осенью 2020 года. Также известно, что инакомыслие в Белоруссии приравнивается к «экстремизму», а оппозиционная деятельность — к «терроризму».

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Андрей Зельцер ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он хорошо зарабатывал, был женат, воспитывал малолетнего сына, занимался спортом (триатлоном).

(сс) Mikkalai Здание КГБ Белоруссии

По неофициальной информации, уже возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника КГБ Белоруссии. В свою очередь, по фактам убийств силовиками оппозиционеров в Минске и Бресте при подавлении массовых протестов против фальсификаций президентских выборов и государственного терроризма уголовные дела возбуждались спустя месяцы под давлением белорусской общественности, западных политиков и международных организаций.

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Так, например, расследование по факту расстрела 10 августа 2020 года на Пушкинской площади в Минске безоружного манифестанта Александра Тарайковского было приостановлено «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». При этом убитый практически сразу же был оболган представителями МВД и госагитпропа, распространившими лживую информацию о том, что Тарайковский якобы пытался бросить в «правоохранителей» некое «неустановленное взрывное устройство», от взрыва которого и погиб. Имена причастных к расстрелу манифестанта известны. Штрафы и лишение свободы получили вовсе не они, а чтившие память убитого добропорядочные старушки и молодые люди.

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ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске осенью 2020 года

Известны также имена, фамилии, должности и звания всех основных соучастников другого криминального деяния, вызвавшего широкий международный резонанс — убийства минчанина Романа Бондаренко. Этот «кейс» стал одним из поводов применения к официальному Минску экономических и политических санкций. Однако виновники этой истории не только не предстали перед судом, но до сих пор получают зарплату из бюджетных средств, государственные награды, специальные звания и должности. В лагеря отправились врач и журналистка, разоблачившие официозную ложь о якобы опьянении Бондаренко, умершего с переломом черепа через несколько часов после знакомства с группой мадам Эйсмонт.

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Были и другие уголовные дела, по которым на нары отправились вовсе не убийцы. Например, застреленный в затылок брестский дальнобойщик Геннадий Шутов был признан «виновным» посмертно.

Зельцер прекрасно знал, какая перспектива его ожидает после задержания — различные формы бесчеловечного обращения. Не многие могут их вынести при длительном нахождении в следственном изоляторе до суда. Называя вещи своими именами, речь идёт о пытках в тюрьме до вынесения обвинительного приговора назначенным судом. Таковой давно стал блоком репрессивного механизма, формализующим вынесенные вне его решения.

ИА REGNUM СИЗО 1 МВД, Володарка

Нынешний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед при назначении на должность в разгар подавления массовых протестных выступлений получил от Александра Лукашенко недвусмысленное указание руководствоваться соображениями «иногда не до законов». С тех пор гособвинители требуют максимально жёстких и даже нелепых по своей жестокости приговоров как за мелкие надуманные «правонарушения» (например, за женскую одежду в бело-красных цветах), так и за раздутые до «преступлений против мира и человечности» невинные, по европейским меркам, деяния (например, администрирование оппозиционного телеграм-канала).

Комитет госбезопасности Белоруссии, сотрудник которого погиб при исполнении долга, давно шлёт согражданам угрозы в терминологии антитеррористических операций. «Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц», — заявил 16 июля замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, выступая по государственному телевидению. Предыдущее сообщение о «зачистке» (терминология «чеченских войн») он распространил 8 июля.

На одну из таких «зачисток», видимо, и прибыл в составе оперативной группы погибший 28 сентября сотрудник КГБ. Вполне предсказуемо ответственность за гибель офицера попытаются перевести на «радикальную оппозицию» и на кого угодно, но только не на начальников ведомства и несменяемое политическое руководство Белоруссии.

President.gov.by Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед

Часть ответственности за произошедшее лежит на белорусских «силовиках» и пропагандистах», постоянно нагнетающих страсти и фактически подталкивающих сограждан к радикализации действий. Когда замминистра МВД — командующий Внутренними войсками МВД Белоруссии Николай Карпенков в эфире государственного телевидения называет нелояльных к режиму сограждан «омерзительными тварями» и обещает их непременно всех «зачистить», то иллюзии о перспективах могут остаться только у редких инфантилов. Тем более, что бывший начальник ГУБОПиК не одинок в этих угрозах.

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Граждане Белоруссии несколько утомились от постоянных фальсификаций президентских выборов, в чём неоднократно на пресс-конференциях признавался Александр Лукашенко. Фальсифицировались любые выборы, о чём свидетельствуют отчёты белорусских НГО и наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Естественно, у граждан стала пропадать надежда на изменения к лучшему ненасильственными методами.

Они прекрасно видели банды переодетых в униформу без знаков отличия, избивавших мирных манифестантов и вообще всех, кто попадался на пути. В одной из таких знаменитых акций — погрома в минском кафе O'Petit — принимал участие и вышеупомянутый полковник Карпенков. За это он получил от Лукашенко генеральские погоны и прочие знаки внимания, а также повышение до замминистра и командующего внутренними войсками МВД.

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ОМОН. Минск. ИА REGNUM

Сейчас спецслужбы Белоруссии активно разрабатывают законспирированные сетевые сообщества «киберпартизан» и прочих противников бессменного правления Лукашенко. Диверсии на железных дорогах, поджоги табачных киосков торговой сети особо приближённого к Лукашенко «неолигарха» — одного из лидеров «ТОП-100 самых успешных и влиятельных», а также прочие формы сопротивления пока обходились без убийств силовиков, так называемых судей и прокуроров, упражняющихся во лжи и оскорблениях пропагандистов, прочих представителей опоры «режима».

Насилие порождает насилие, вполне обоснованно утверждал классик. Вопиющая несправедливость, которую невозможно прикрыть никаким даже подобием оформленной под себя законности, порождает экстремизм и терроризм. Жертвами эскалации жестокости становятся малолетние дети и их родители по обе стороны незримых баррикад.

Гражданская война в Белоруссии перестала быть нелепой фантазией. В нелепый и жестокий абсурд превратилась вся белорусская реальность. Новые кровавые жертвы лишь отдаляют перспективу умиротворения и созидательного труда всех на благо всех и каждого, являющегося смыслом политики любого нормального государства.

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