Европа может лишиться одного из маршрутов транзита голубого топлива. Это произойдёт в том случае, если Украина решит оптимизировать свою газотранспортную систему для внутреннего рынка. Об этом на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, сообщается на сайте украинского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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Заявление украинского министра энергетики обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина», а также читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Киев вздумал шантажировать Европу своей ГТС.

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«Пошёл шантаж?» — спросил Александр К.

«Я б на месте Европы бежал бы от такого партнера. Хотя Европа так и делает, — бежит куда подальше», — отреагировал Sergey G.

«У Европы есть СП-2, СП-1, «Турецкий поток»…» — добавил Oleg.

«У Европы уже есть «Северный» и «Южный» газовые потоки, а мы их шантажируем своей ржавой трубой. Шантаж по-украински — жестокий, беспощадный, бескомпромиссный», — не без сарказма отметил egoriann.

«С таким «партнёром» и врагов не надо!» — пишет Вадим.

«Именно из-за таких… и построили СП-2. Европейцам газ нужен независимо от того, какая блажь придёт в голову индивидам, подобным этому. Из 3 ярдов останется 200 лямов. Хватит этих денег на содержание тубы? А для населения газ откуда? Или по 800 баксов будем покупать? Одни только вопросы», — написал Сергей Н.

Mpe.kmu.gov.ua Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко и госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреас Файхт

«Когда бабло уходит, ещё и не такое запоёшь», — добавил Александр О.

«Началось в колхозе утро… После таких слов, особенно после постройки СП-2, в Европе окончательно убедятся, что Украина — «надёжный» партнёр и транзитер, а Россия — «агрессивная империя», которая «использует» газ как инструмент давления на демократию», — с сарказмом отметил Андрей Б.

«Майдан стоял за то, чтобы перекрыть Европе газ?» — недоумевает Maxim F.

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«Давайте, ускоряйте такими заявлениями полную загрузку СП-2», — добавил Александр.

«Повышают ставки. Что-то в этом есть… Европе мощностей обходных веток может и не хватить… Нужно из того, что есть, выжать по максимуму… Будем наблюдать», — отметил Максимус Деций Миридий.

«А санкции против России выставят из-за срыва поставок, вот увидите», — считает Лара П.

«Украинские «патриоты» начинают борьбу за строительство СП-3?» — не без сарказма задался вопросом Сергей Т.

Nord Stream 2. Axel Schmidt Трубы для трубопровода «Северный поток – 2»

«Да, давайте, угрожайте, и вторая ветка будет построена за три месяца, притом силами самих европейцев», — отреагировал Владимир П.

«Вот кто, оказывается, угрожает энергетической безопасности Европы, а стрелки переводит на Россию! Так что пусть Европа молится на «Северный поток», что Россия его довела до конца!» — написал Геннадий Б.

«Украина пригрозила, а санкции против России введут. Ну так просто задумано, вы не понимаете ничего», — добавил Маргарита Ф.

«Пусть перекрывают, и получится снова выстрел себе же в колено», — пишет Пётр К.

«После таких заявлений европейцы будут стоя аплодировать постройке очередного «Северного» потока», — подытожила Вера Р.

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