14 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление эксперта Дмитрия Корнейчука о том, что Украина может зимой остаться без газа, если Газпром не станет транспортировать газ через Украину.

Мирослава Романенко, , 17:25 — REGNUM Украина может зимой остаться без газа, если Газпром не станет транспортировать газ через Украину. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире канала «Первый независимый».

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По словам эксперта, Украина совершает отбор российского газа из транзитной трубы. И в случае отсутствия транзита Украина даже не сможет зимой воспользоваться газом из своих подземных хранилищ, что может стать причиной «социального взрыва».

«Мы берем газ с транзитной трубы. Физически берем газ… Если Москва этой зимой скажет: «Ну, вот мы не хотим те объемы, которые мы качали через Украину, мы будем качать через «Северный поток — 2». В реальности, а если еще будет холодная зима, Украина, по сути, останется здесь без газа. Потому, что мы можем взять газ из транзитной трубы. И нам ни холодно, ни жарко от того, например, что у нас забитые подземные хранилища. Потому, что мы физически этот газ не можем оттуда взять в центральную, в восточную, в южную Украину. Это проблема… и… та причина социального взрыва, который может произойти, и то, о чем власть нам не говорит. Потому, что весь вот этот европейский газ, который мы так торжественно берем с 2015 года, — это все тот же газ с транзитной трубы… Вот в чем ключевая проблема…» — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Первый независимый». Среди комментирующих были те, кто отметил, что Украина все же, несмотря ни на что, без газа не останется. Иные указали на то, что эксперт, может, и прав, объем транспортировки газа может быть снижен при условии заполненности СП-2.

«А разве не за это стоял майдан?» — с сарказмом отреагировал Андрей Ф.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Не отключили вам раньше газ из-за Европы. А жаль — социальный взрыв был бы кстати в 2014 году. Теперь у России руки развязаны, вы сами развязали своим воровством, нечистоплотностью, кредиты не возвращаете, оскорбляете Россию и президента», — пишет Elena M.

«Корнейчук прав. Есть трубопроводы Ванкор и Чаянда, которые идут в Китай. Бованенково может поставлять газ или в Китай, или в Европу. Миллер же сказал: мы будем решать со временем, куда поставлять газ. Газа на всех не хватит… Газа на всех не хватит, я Миллеру верю в этом случае. И зря «Нафтогаз» так повёл себя с Газпромом, когда им предлагали решить судьбу Стокгольмского арбитража. Сейчас Газпром ведёт себя, совершенно как арбитраж решил: цены устанавливает по биржевым спотам…» — отметил Deoch L.

«К сожалению, Путин добрый… Не замёрзнете. Будет вам газ, и будете его же… обзывать и петь «Ла-Ла-Ла»… Ваш народ — полное разочарование для России», — отреагировал Foltyn Chapek.

«Резюмирую — транзита газа через территорию Украины не будет!!! Пример: долгосрочный контракт Венгрии с Россией в обход территории Украины!!! Денег на закупку газа по спотовым ценам в Европе нет!!! Запасайтесь кизяком и встречайте зиму!!!» — добавил Russian Еmpire.

«Крым без воды живет, вот и Украина без газа проживет…» — пишет Сергей Ш.

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

«Если Москва не захочет качать газ через Украину, последняя ничего не сможет сделать. Пояса только затягивать», — написал Коля Т.

«Вот будет шухер, если Россия продавит сертификацию СП-2 и загрузит его на 100%. А через Украину будет качать по остаточному принципу, только чтобы выполнить контракты перед Европой. А «Нафтогазу» просто проплатит деньги за транзит, без физического транзита. Вот тогда и остаточнэ прощавай (окончательное прощай — фраза, которую часто повторял в адрес России бывший президент Украины Петр Порошенко. — М. Р.), и слезли с иглы, и немытая Россия…» — подытожил Игорь М.

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