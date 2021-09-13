13 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили статью The Financial Times, в которой говорится о том, что Европа в зимний период может столкнуться с нехваткой газа, так как Россия «недопоставила» достаточное количество газа на европейский рынок, «вызвав» повышение цен на газ.

Оксана Переможенко, , 23:52 — REGNUM Европа в зимний период может столкнуться с нехваткой газа, так как Россия «недопоставила» достаточное количество газа на европейский рынок, вызвав повышение цен. Об этом, как сообщает «Голос Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), говорится в статье The Financial Times со ссылкой на комментарий старшего советника по вопросам энергетической безопасности при Госдепе США Амоса Гокстейна.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у вас могут закончиться запасы газа. И это то, что меня беспокоит», — сказал Гокстейн.

В статье также говорится о том, что Россия якобы «недопоставляет газ» по сравнению со своими традиционными поставками, в связи с чем цены на услугу стали рекордно высокими. А в администрации США обеспокоены зависимостью Европы от Российской Федерации в вопросе газоснабжения.

«Речь идет не только о геополитических играх. На кону — жизни людей», — также приводятся слова Гокстейна.

Заявление американской стороны обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие критически отнеслись к обвинениям США в адрес России.

«Надо же какие заботливые! А что ЕС сам не в состоянии решить свои проблемы?» — задался вопросом Aleks S.

«США выручит своим сжиженным газом, так что всё будет в порядке», — не без сарказма добавил Александр М.

«Энергетической безопасности Европы в зимний период угрожает нехватка газа, так как Россия недопоставила достаточное количество горючего на европейский рынок, вызвав повышение цен». И что сие обозначает? Россия сорвала выполнение контрактов на поставку газа?! Не читала о таком. Европа почесала репу и не закупила достаточного количества? Тогда кто им доктор и при чем тут Россия?» — недоумевает Вита К.

«Думаю, что сами понимают, что это заявление совсем уж дешёвка», — отметил Валерий Л.

«Наоборот, отлично же! Он же «самый грязный», значит меньше «грязи» Европа покупает!» — с сарказмом добавил Евгений Я.

«Ото нефиг давить Россию санкциями…» — отреагировала Татьяна Д.

«Крокодильи слезы палачей», — пишет Lobsang Rampa.

«Сперва заявлять, что российский газ — «самый грязный», а потом требовать, чтобы этот «грязный» газ поставляли в ЕС в больших объемах», — отметила Анна Ё.

«Россия выполняет поставки по контрактам! Какие могут быть вопросы?» — не понимает Андрей И.

«Ёперный театр!!! Какие проблемы??? Берите свои газовозы и вместо дорогущего азиатского рынка направляйте на рынок европейский!!! Вы ж орали, что все потребности ЕС в состоянии покрыть. Или не???» — спросила Olga Svaytoslavovna.

«Если бы… [американцы] могли, они давно бы залили Европу газом. Проблема в том, что у них нет столько газа, им самим не хватает», — пишет Елена П.

«Оккупантов индейского континента не поймешь. Продаём газ в ЕС — плохо. Не продаём — тоже плохо», — отреагировал Марк З.

«Нечего было кривляться и мешать строительству СП-2. Запереживали они…» — добавил Александр В.

«Тут только одно: снимайте все идиотские ограничения, которые вы напридумывали на СП и СП-2 и… будет вам счастье. Третьего не дано. Или, или…» — написал Юрий М.

«Сами отказывались качать газ в резервуары и спохватились к зиме», — отметил Анатолий Ш.

«Газа в Европе будет недостаточно по вине США и её шавок», — подытожила Анастасия С.

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