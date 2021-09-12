12 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Украине необходимо закупать газ у России, а также просить у РФ скидку.

Оксана Переможенко, , 21:09 — REGNUM Украине необходимо закупать газ у России и просить у Российской Федерации скидку на газ. Об этом заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Суслова, если Россия не будет качать газ по украинской ГТС, то на Украине будет катастрофическая ситуация с отоплением, промышленностью и будет социально-экономический кризис, в результате которого власть может быть «сметена».

"Если подобное случится, то у нас будет полнейшая катастрофа с отоплением, промышленностью и … экономический и социальный кризис будет такой, что он сметет вообще любую власть… Зрада состояла в том, что продекларировали, что мы у России якобы ничего не покупаем, а покупаем только в Европе. А в Европе нехватка газа сейчас, а у них не заполнены хранилища, они едва ли, вообще-то, что-то дополнительное Украине смогут даже номинально поставлять, даже в порядке виртуального реверса… Надо отказываться от прежних ошибочных концепций, надо переходить на закупку газа не в Европе, а в России. Надо соглашаться и просить, чтоб Россия дала те 25% скидки на газ, о которых когда-то [депутат Рады Виктор] Медведчук договорился, если можно это сделать, то это имело бы решающее значение для того, чтобы мы прошли нормально эту зиму…» — сказал он.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «112 Украина». Многие критические отнеслись к словам Суслова о необходимости просить у России скидку на газ.

«После того что сделали с Медведчуком, самое время попросить скидку, о которой тот когда-то договорился. Предел наглости даже для Украины», — добавил «Лелик Эскимос».

«Сначала договариваются о цене. Потом о скидке. Но украинцы начинают со скидки, сами не зная о чем, приняв европейскую систему ценообразования. Так Германия в обход европейского ценообразования для других стала акционером Газпрома, они сами у себя собственно покупают за 220$ без всяких скидок. Чтобы Германия поимела больше, надо, чтоб кто-то поимел меньше, и Украина тут не единственная дуреха, которая поверила, что все решает рынок», — написала Tanja E.

«Как можно просить скидку у РФ? Вы же с РФ «воюете»…» — отреагировал «Имиля Отчество».

«У Словакии будете просить скидку на реверс. Не хочется России засорять украинскую трубу «грязным и вонючим» газом», — отметил Виктор Б.

«Во как, договариваться хотят. Да им главное зиму пережить, а весной опять за свое возьмутся», — пишет Елена.

«Кизяк вам в хату, а не газ! Америка с вами, Запад поможет! Держитесь, в мае потеплеет!» — с сарказмом отреагировал Александр О.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скидку вам!.. Оскорбляли, орали всякие гадости про Путина и Россию, а теперь вам скидки! Наглость свою усмирите, когда побираться собираетесь. Поняли, что плевать на вас все хотели? Чё у друзей на Западе не просите?» — спросила Наталия Алексеевна.

«Вы совсем офонарели? На каждом углу, из каждого утюга поносите Россию, просите ввести против неё санкции, а теперь вам пришла в голову «умная» мысль — просить скидку на газ?! Ну вы даёте, совесть потеряли совсем! Просите скидку у Европы и Америки, они с удовольствием вам её дадут, вы же стратегические партнёры!» — с сарказмом добавил Igor D.

«Скидку на газ? А как насчёт водички в Крым?» — подытожил Парамон Ильич.

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