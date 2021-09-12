Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный не исключает вероятности «полномасштабного вторжения России» на Украину. Об этом главком ВСУ 11 сентября написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны…Российская Федерация… «остается источником опасности» для всего цивилизованного мира…» — отметил главком ВСУ.

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Заявление украинского генерала обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие критически восприняли очередное заявление о предстоящем «полномасштабном вторжении России», указав также и на то, что подобные заявления стали своеобразной традицией украинских военных и политиков в последние семь лет.

«Каждую весну и осень украинская армия готовится к полномасштабной войне, хорошо хоть летом дали отдохнуть», — иронизирует Виктория З.

«Залужный в своем уме? Готовность общества к сопротивлению?! Какого? Того, что… на клубнике в Польше, или того, что минималкой не знают как оплатить коммуналку? Или врачи, которым не платят зарплату. Значит, военные получают деньги и льготы, а общество готово к обороне!» — с возмущением написала Oksana S.

«С Украиной воевать не надо. Она сама загнала себя в экономическую и энергетическую блокаду», — добавила Галина С.

«Мы это слышим восемь лет. А Россия знает?» — спросила Вера К.

«Тут дело еще серьезней. Это означает, что политика Украины станет еще неадекватнее, чем сейчас», — пишет Владимир Б.

Ngu.gov.ua Украинские национальные гвардейцы

«Мы это слышим с 2014 года, им вторгаться не нужно. Мы сами себя внутри и уничтожаем…» — отметил Дмитрий К.

«Значит, опять повысят тарифы», — смеется Тамир Ш.

«А в России знают о том, что будет «полномасштабное вторжение», или, как всегда, мы собрались на войну, а другая сторона не явилась???» — поинтересовался Олег Валентинович.

«Это или действительно межсезонное обострение психики, или просто уже традиция…» — добавил Евгений А.

«А вам не кажется, что Украина сама напрашивается на неприятности?» — поинтересовался Алексей Б.

«О-о-о, запели. Сами же и будут провоцировать. Все знают, кому нужен конфликт на нашей территории. А эти иуды его и устроят», — добавила Ольга П.

«С кем тягаться надумали, придурки! Хоть бы инстинкт самосохранения немного работал! Простые люди мира хотят, а не наживы на войне», — отметила Нина А.

«Если Россия введёт войска, то «патриоты» затопчут польских пограничников! Давайте без нагнетания ситуации жить!» — призвала Ольга Л.

«Нагнетают обстановку. Сильная армия всегда готова к нападению, а слабая кричит о нападении…» — пишет Беня.

«Они восемь лет мечтают, чтобы на них Россия напала. Не дождётесь», — добавил Семён Б.

«Если врага нет, его надо выдумать! Китайская пословица. Для нас это прекрасная возможность всё списать на Россию: воровство, офшоры, имения в Конча-Заспе… Украинец, будь бдителен, не верь генералам и чиновникам, лучше посмотри, как они живут? Хорошо живут!» — подытожил Николай К.

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