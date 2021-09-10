10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, который считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией.

Мирослава Романенко, , 18:09 — REGNUM Президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По словам Зеленского, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — сказал президент Украины.

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Заявление украинского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Также слова Зеленского оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие, указав на мощь Российской армии, отметили, что полномасштабной войны России с Украиной не будет, — война, если и начнется, то и быстро закончится. Иные также указали на то, что с Украиной и воевать не нужно, «сама развалится».

«Зачем Путину война, тем более полномасштабная (со слов Зе)?! Путин прекрасно знает свои силы и возможности. Зачем напрягаться на войну, когда куда проще наблюдать со стороны, как украинские горе-правители сами разваливают свою страну… И войны никакой не надо…» — написала Larisa Ivanovna.

«Не будет никакой полномасштабной войны, так как Россия за 15 минут может стереть Украину с лица земли…» — считает Ирина В.

«Ни хрена полномасштабного не будет, наши прекрасно понимают, что через пару часов всё закончится и их быстро поставят на место. Всё, на что наша власть способна, так это мародерствовать, устраивать провокации и цинично врать», — пишет Юра К.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Давай вперед и захвати с собой «95 квартал» (студия, сооснователем которой является Зеленский. — М. Р.)! А мы посмотрим, до какого перекрестка дойдете!» — добавила Ольга З.

«Всё-таки удивительно, как быстро он умудрился проделать путь от анти-Порошенко к Порошенко 2.0», — отреагировал Станислав М.

«Клоун, эта война невозможна, если не лезть в Донбасс или Крым», — пишет Vinni.

«Давай начинай — скорее закончится», — написал Андрей.

«Этот еще войну развяжет. Пора его убирать», — отметил Patrick.

«Да там нефиг развязывать, это будет не война, а тотальный котел. Штаты не впишутся, инфа сотка», — в свою очередь написал один из комментирующих.

«Скорее, афганский сценарий. Пока танки едут к Киеву, все быстро пихают деньги в самолёты и улетают. Россия захватывает Украину, санкции, крики, визги, но итог всё равно один. Жалко, что Путину этого не надо», — ответил ему Дмитрий Л.

«Мы сами скоро развалимся», — ответил Дмитрию Л. Patrick.

«А с кем тогда семь лет «воюем?» — спросил R Ro, указывая на утверждение украинской пропаганды о том, что ВСУ восьмой год воюют не с мирными жителями Донбасса, а якобы «воюют» с российской армией.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией вероятна. Песков ответил, что Россия с сожалением относится к такому заявлению. Вот к чему это было у Зеленского? Были уже [бывший президент Украины Петр] Порошенко и [бывший глава СНБО Украины Александр] Турчинов, у которых Россия «нападала» на Украину каждый раз, когда они тарифы ЖКХ увеличивали. Теперь и Зеленский? В Украине только тупой может верить в подобную ересь», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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