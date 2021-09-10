10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что вооруженные силы Украины якобы способны захватить Донецк и Луганск в случае получения соответствующего приказа.

Мирослава Романенко, , 13:01 — REGNUM Вооруженные силы Украины якобы способны захватить Донецк и Луганск в случае получения соответствующего приказа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Бойня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Наша армия может выполнить любое задание… Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать», — сказал он.

Вместе с тем глава СНБО Украины утверждает, что в Киеве не торопятся отдавать такой приказ, поскольку опасаются многочисленных жертв. Чиновник также напомнил, что украинские власти ранее разработали пять сценариев по урегулированию конфликта в Донбассе и придерживаются первого в списке — «политико-дипломатического».

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Заявление главы СНБО Украины обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый», Klymenko Time и 112.ua, а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали Алексея Данилова и напомнили, что в Донбассе проживают граждане России и Россия «в случае чего» даст отпор.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов President.gov.ua

«Языком трепать — это не с автоматом бегать и брать Луганск и Донецк, а как же Севастополь, по-вашему, тоже «оккупирован» же или нет? Прежде чем давать команду, лучше пересмотрите обращения Путина. Там он прямо для таких баранов, как Данилов, сказал: сунетесь военным путем — Украины не будет. Думаю о равенстве сил России и Украины рассказывать не нужно», — пишет lamba.

«Да куда вам со свиным рылом? Никогда Донбасса вам не видеть! Он никогда не захочет жить с убийцами!» — отреагировала Olga Y.

«А по пути назад пусть Псков возьмут, чтоб два раза не бегать», — смеется Aleks.

«Порошенко уже пробовал. Неужели мало?» — спросил Андрей.

«Господа, кто нами правит? Страшно представить, что нас ждёт, если будет ответка», — написала Мария Р.

«Так и вижу в первых рядах всю нынешнюю власть на взятии Донецка и Луганска. Война быстро закончится, если со стороны Украины рядовые сдадутся в плен», — не без сарказма отметил ELK90.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Главное, не перепутать направление, куда бежать, когда ответка полетит. А ничего, что в Донбассе нынче проживает более 400 тысяч россиян? Ни на что не намекаю, так, хвастаюсь…» — пишет Наталия.

«Ответственность, конечно же, будут нести отдавший и выполнивший приказ. Но главное не в ответственности, а в том, что на этот раз Россия не остановит войска ЛДНР и они освободят от укронаци мерзости левобережную и южную Украину. Вот и… [боятся] фюреры бандерлогов», — добавил Axel Bo.

«Так, помнится, украинские войска лет семь назад уже маршировали по Донецку, правда, без танка…» — пишет Олег С.

«Давно не было котлов», — добавил I U.

«Ну пусть попробует взять Донецк и Луганск, думаю, для Украины это будет хорошо — сразу пару городов вернутся в родную гавань, в Россию, а режим Зеленского падет, жаль, конечно, украинскую армию — все, кто пойдут в атаку, будут убиты», — отметил Виталий.

Передача тел ВСУ © ИА Красная Весна

«Будет один большой киевский котёл…» — отреагировал Виталий З.

«Я… [не знаю], что там в мечтах Данилова, но мне кажется, грузины уже однажды ходили в наступление, и пошло как-то не очень. Ни на что не намекаю. P. S. ДНР не поддерживаю, просто адекватно смотрю на мир», — подытожил Mixam19.

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