10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:58 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией, после которой соседство между странами существовать уже не будет, поэтому необходимо провести предметную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Шёл 8-й год войны Украины с Российской Федерацией. К сожалению, Россия на войну так и не явилась», — издевается Дмитрий Ф.

Многие пользователи справедливо заметили, что заявление президента Украины ставит крест на всей той пурге, которую несли украинские пропагандисты по поводу якобы присутствия российских войск на территории Донбасса.

«Действительно, семь лет укронедострана воюет против Российской Федерации, а тут война только может начаться. Если это даже и так, то что мешает Украине начать наступление на российский Крым прямо сейчас? По словам украинцев, на юго-востоке они противостоят российским войскам? А вот он и ответ — нет в ЛНР и ДНР российских войск, иначе ВСУ наносили бы свои артобстрелы и по Крыму. Но этого не происходит, потому что украинцы боятся нападать на РФ. Но если что, то наша армия в порошок сотрёт этот фашистский зооуголок», — написал Dmitriy V.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский явным образом пытается соревноваться в политике с российским лидером, подвергая тем самым народы двух стран опасности начала братоубийственной войны.

«Зеленский, не путай, у тебя война не с Россией, а с Путиным. Мы, граждане России, против твоих личных разборок, участвовать в этой войне мы не собираемся!» — обращается Ляся Л.

«Не испортились отношений между русскими и украинцами, простой народ всегда стоит за мир! Всякая фашистская шваль, поклоняющаяся Бандере, — это не весь народ Украины, и войны не будет. Как бы того ни хотели украинские нацисты во власти», — считает Владимир В.

Часть людей считает, что Украина никуда не может деться от России, как и наоборот, Российская Федерация всегда будет соседствующим с Украиной государством.

«А как Зеленский думает, Россия потеряет соседство с Украиной? Его страна, что, переедет на другой континент? Или как ещё можно соседство потерять? Вариант только один — соседства не будет, если Украина войдёт в состав России, либо же исчезнет с лица земли, чего очень бы, конечно, не хотелось», — поделилась своим мнением Алина З.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что российский народ всегда выступал и продолжает выступать против полноценной войны с Украиной, но, если Киев решится совершить нападение первым, то войскам Российской Федерации ничего не останется, кроме как принудить своего соседа к миру.

«Да сдалась нам эта Украина, какой смысл получить разоренную страну с разрушенной промышленностью, враждебным населением и госдолгом выше крыши? Ещё воевать за неё… глупость полная», — пишет Виталий Ч.

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил во время форума YES Brainstorming о том, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией, после которой соседство между странами существовать уже не будет, поэтому необходимо провести предметную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.