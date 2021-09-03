Чиновники союзной с Россией Белоруссии продолжают сокращать сферы употребления русского языка в ущерб интересам русскоязычного большинства. На это обращают внимание граждане республики в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Очередным поводом для обсуждения наступления «слуг народа» на права и законные интересы белорусских граждан стала замена государственного русского языка на проездных талонах в Витебске — крупном областном центре Восточной Белоруссии, где «беларуская мова» почти не используется. Никаких общественных слушаний или местного референдума по этому вопросу чиновники не проводили, что вызвало резко негативную реакцию не только жителей Витебска.

«Провластный белорусизатор-дерусификатор Случак радуется, что витебские талончики теперь на белорусском языке. В русском городе Витебске убирается русский язык», —сообщила на своей странице в Facebook местная гражданская активистка Эльвира Мирсалимова.

Упомянутый ею Игорь Случак получил скандальную известность несколькими годами ранее, когда инициированная Александром Лукашенко насильственная «белорусизация» набрала такие обороты, что на её критиков заводились уголовные дела с обвинением в «экстремизме» (статья 130 Уголовного кодекса Белоруссии). Случак писал доносы на подозреваемых в нелояльности к переводу всего и вся на «мову». Даже его коллеги не поняли настойчивости написания доносов на онкобольного ребёнка в Солигорский райисполком, а затем и в генпрокуратуру.

Случак требовал принятия мер в отношении мальчика, позволившего себе в социальной сети поддержать мнение о том, что «беларуская мова» не имеет широкого распространения и может быть отнесена к «мёртвым» языкам. Таких доносов «мовный инспектор» написал огромное количество, а вместе с группой сторонников, наверное, тысячи. Чиновники и правоохранители неизменно выступали на их стороне.

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Пользователи социальных сетей использовали повод «дерусификациии талончиков» для обсуждения более масштабных проблем — почему бюрократия не советуется с ними при принятии общественно важных решений, зачем внедряют непонятную и никому не нужную «латинку» — как в Казахстане. Там недавно оскандалился третировавший сограждан коллега белорусского «языкового инспектора» Случака — организатор «языковых патрулей» Куат Ахметов. Там же отбывает семилетний срок противник насильственной «казахизации» и защитник прав русских Ермек Тайчибеков.

Warandpeace.ru Белорусские националисты в Правом Секторе (запрещенная в России организация)

Преимущественно в закрытых группах и «подзамочных статусах» жители пока ещё союзной Белоруссии обсуждают, как быть в сложившейся ситуации. Витебская «дерусификация талончиков» — всего лишь повод и частный случай государственной политики. Ранее власти Белоруссии убрали русский язык с проездных документов в Минске, Бобруйске и других городах. Русский язык был удалён с указателей железнодорожных станций, остановок городского общественного транспорта и так далее. За использование русского языка в официальных документах реально привлекали к ответственности — по доносам таких, как Случак.

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Инициированный Лукашенко курс «белорусизации» горячо приветствовали местные националисты. На их поддержку несменяемый правитель Белоруссии рассчитывал во время президентской кампании 2020 года, однако жестоко просчитался. Вся выстроенная под него вертикаль власти была потрясена многотысячными акциями протеста, прокатившимся по десяткам городов под бело-красно-белыми знамёнами националистов.

Эта символика до сих пор не запрещена, хотя за её использование в нарушение закона задерживают, арестовывают и даже приговаривают к штрафам и лишению свободы. На днях под минском задержали группу граждан за нанесение белых полос на полиэтиленовую белую упаковку тюков с соломой.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудилиуголовное дело за злостное хулиганство», — сказано в опубликованном 2 сентября сообщении пресс-секретарши МВД Белоруссии.

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Общественные организации Белоруссии и граждане в частном порядке систематически ставят перед чиновниками вопрос о возвращении в Минский метрополитен русского языка. Среди пассажиров разговоры на «мове» услышать практически невозможно. Минск — такой же русскоязычный город, как и Витебск, как и другие областные центры, в том числе Западной Белоруссии. Тем не менее, чиновники упорно делают вид, что глухи, слепы и немы, не намерены реагировать на обращения и даже попросту руководствоваться здравым смыслом.

Любопытный факт: все те чиновники, которые участвовали в принудительной «белорусизации» и, фактически, готовили очередной минский «майдан», усидели на своих местах. Исключение составил лишь экс-министр культуры и бывший посол в странах Евросоюза Павел Латушко. В жарком августе 2020-го он прельстился на щедрые посулы кураторов белорусской прозападной оппозиции и сбежал в Варшаву на автомобиле польского посла. Теперь этот несостоявшийся вожак ЛКСМБ, как и многие другие представители запрещённого и разграбленного, а затем догнившего в лоне прозападной оппозиции белорусского комсомола, пытается выступать от имени фейкового «Народного антикризисного управления».

Ещё один функционер ЛКСМБ, перековавшийся из строителей коммунизма в системные националисты Валерий Воронецкий тоже привлёк внимание белорусской общественности. Белорусская художница Светлана Жигимонт в своём телеграм-канале напомнила, как этот деятель участвовал в подготовке почвы для августа 2020-го и занял в тех событиях вовсе не сторону Лукашенко (которому обязан всем, как и Латушко).

«Сколько уж говорилось с высоких трибун о том, что иудам во власти не место, что для того, чтобы не повторился август 2020, нам надо почистить ряды прежде всего тех, кто несёт ответственность за долгое предварительное расшатывание страны, за загаживание мозгов людям националистическими идеями, за работу над искажением истории и попыткой отрыва Беларуси от её истинных корней, проталкиванием в систему образования всяческих змагарских русофобских мифов и прочейй гнили, которая сработает в своё время как динамит. И что же мы видим? Спустя год мы всё ещё отлавливаем пацанов, которые стояли в сцепках (это правильно, но всё-таки прежде кто-то засрал им мозги), а тучная бчбэшная гнида восседает в своём кресле и в ус не дует. Он настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не удосужился почистить фейсбучную ленту», — поведала Жигимонт (орфография и пунктуация сохранены — С.А.).

Валерий Воронецкий не сделал ничего особенного по сравнению с такими «коммунистами», как Нурсултан Назарбаев — бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстанской ССР, член политбюро ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии КПСС, Сапармурат Ниязов — бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Туркменской ССР, а также многие другие ренегаты. Явление одно и то же, масштабы другие.

Dmitryi Donskoy Президент РСФСР Б. Ельцин, президент Украины Л. Кравчук, президент Казахстана Н. Назарбаев, председатель ВС Республики Беларусь С. Шушкевич

Жигимонт, как и многие другие лоялисты, фактически призывают к продолжению политических репрессий до полной «зачистки» (как выражаются в белорусском КГБ) всей прозападной националистической оппозиции. Они беспощадны к врагам «сильной и процветающей Белоруссии» ровно в той же степени, что и их внесистемные оппоненты. Случаку не жаль больного раком ребёнка и его мать, Жигимонт и иже с ней беспощадны к Случаку, Воронецкому, Латушко и прочим внесистемным «белорусизаторам», их детям и матерям.

Проблема, однако, глубже. Игорь Случак, Валерий Воронецкий, Антон Мотолько, Игорь Марзалюк, Николай Чергинец, Лилия Ананич, Елена Анисим, Павел Якубович, Геннадий Давыдько, Игорь Копылов, Олег Трусов, Валентин Голубев, Станислав Зась, Александр Лукашанец, Юрий Беленький и многие другие националисты-«белорусизаторы» находятся на одной ценностно-мировоззренческой платформе. Критериями их классификации выступают методы достижения своих идеалов, предпочитаемые формы и способы.

Системные националисты предпочитают использовать госаппарат, поэтому в условиях авторитаризма вынуждены проявлять лояльность к Лукашенко. Внесистемные националисты менее терпеливы и более заносчивы, уповают на помощь западных кураторов (и небезосновательно), работают с массами «снизу» и делают ставку на принуждение госаппарата, окормляя его своими идеями и символами в тандеме с националистами системными.

В этом контексте понятно, почему новая волна «белорусизации» не появилась на пустом месте, и почему у Лукашенко изначально не было дефицита ни с обоснованием «перехватывания знамён» у внесистемных националистов, ни с исполнителями. Всё было готово к отмашке, после которой работа закипела так, что украинские «побратимы"-необандеровцы заглядывались.

После 2020 года темпы «белорусизации» заметно снизились, однако политика эта проводится и сейчас. Витебский инцидент выступает наглядным тому подтверждением. О «белорусизации» меньше говорят с высоких трибун, критику её уже не приравнивают к экстремизму, она стала менее публичной, но продолжается.

Нынешняя ситуация в Белоруссии отчасти напоминает украинскую накануне свержения Виктора Януковича, который тоже заигрывал с националистами и своими руками создал почву «майдана» 2014 года. Лукашенко, кстати, госпереворот в соседней республике поддержал и, как только началась гражданская война, оказал всемерную поддержку киевским мятежникам. Впрочем, это не прибавило ему лояльности ни среди белорусских националистов, ни среди украинских.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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Русские люди в Белоруссии не могут объединиться — им запрещают даже провести шествие «Бессмертного полка». Они не могут получить поддержку от России — МИД РФ убедительно продемонстрировал, на чьей будет стороне. Они ждут удара с любой стороны, а отступать им некуда, и помощи ждать им ждать не от кого — разве что со стороны российской общественности. Однако сочувствие в локальных СМИ и соцсетях, как показывает практика Казахстана (Ермек Тайчибеков), Литвы (Альгирдас Палецкис), Латвии (Александр Гапоненко), Эстонии (Сергей Середенко) и других постсоветских республик — это вовсе не то, что позволит улучшить ситуацию.

Поэтому белорусская общественность, горячо поддержавшая идею объединения с Россией хотя бы в форме союзной конфедерации, сегодня глубоко разочаровалась и в проекте Союзного государства России и Белоруссии, и в выхолостивших идею политиках. Новым лидерам и новым партиям банально не позволяют действовать легально, что в условиях тоталитаризма вполне естественно.

Союзная бюрократия занята паразитической имитаций интеграции. Ей дела нет ни до гуманитарного аспекта строительства Союзного государства в целом, ни до гуманитарных проблем в одной из частей этого самого как бы государства.

Из Москвы часто слышатся оправдания многомиллиардной ежегодной «поддержки Белоруссии». Проблема в том, что сами жители Белоруссии не ощущают эту поддержку. Они видят поддержку персонально Лукашенко, финансовую и прочую поддержку его пресловутых посиневших пальцев, намертво вцепившихся в трон.

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