15 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Сбылись ожидания скептиков: подавив при поддержке России выступления сторонников перемен, Александр Лукашенко сохранил не только себя во власти, но и прежние формы и методы госуправления. День Победы в Минске ещё отмечают на официальном уровне, но с запретом «Бессмертного полка» — как в Киеве.

Сергей Артёменко, , 08:25 — REGNUM Состоявшиеся 9 мая торжества по случаю 76-го Дня Победы в Великой Отечественной войне были предсказуемо малочисленны и столь же предсказуемо скандальны. Главный скандал — запрет шествий белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк».

День Победы в Белоруссии. Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба President.gov.by

Ни в одном из белорусских городов местные власти не разрешили шествий «Бессмертного полка». Максимум, чего удавалось добиться, — возможность поднести цветы к Вечному огню, как это было в Минске, или увеличить массовость официозной колонны альтернативного шествия «Беларусь помнит», как это было сделано в Витебске, Новополоцке и других городах.

Георгиевские ленточки не запрещали, с детей не срывали — как в прежние годы, но и не одобряли, предписывая использовать исключительно «государственную символику». МВД заранее и максимально доходчиво разъяснило, что будет жёстко пресекать любую несанкционированную чиновниками гражданскую активность, в том числе пресловутые массовые мероприятия.

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Второй по значимости скандал — малочисленность официозных акций, приуроченных ко Дню Победы. Политическое руководство и силовики сделали всё для того, чтобы граждане предпочли уехать подальше, куда-нибудь на дачные участки или к родственникам в деревню. Тем более что на «длинные выходные» пришёлся день поминовения усопших — Радуница.

По опыту прошлых лет граждане Белоруссии знают о чрезмерных ограничительных мерах, которыми сопровождаются государственные праздники и мероприятия с участием «высшего должностного лица». Подогрели страсти представители прозападной националистической оппозиции, призвавшие из-за границы выйти на улицы белорусских городов 9 мая с целью назвать Александра Лукашенко «фашистом» и потребовать его ухода.

Георгиевскую ленточку надел на себя оппозиционный деятель Игорь Макар, призвавший из Литвы выйти 9 мая на протестные акции. Националистический лагерь забурлил, бывшего спецназовца осыпали едкой сатирой и проклятиями.

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С аналогичными призывами обратился к жителям Белоруссии Валерий Цепкало из Латвии, а также ряд оппозиционеров из Польши (Павел Латушко и другие). Однако призывы уехавших за границу «лидеров» остались призывами. Ни одного оппозиционного выступления 9 мая не наблюдалось ни в одном населённом пункте Белоруссии.

«Бессмертный полк» в Минске. 2018 © ИА REGNUM

Третий скандал не вышел за пределы маргинального оппозиционного болотца. Однако он подпортил нервы заявителям шествий «Бессмертного полка» в Минске, Бресте, Новополоцке и других городах.

Об ожидании подобных провокаций на своей странице в Facebook прямо заявила Эльвира Мирсалимова — местная активистка движения «Бессмертный полк», человек в Витебске известный куда более зампредов местной чиновничьей вертикали. Постфактум она констатировала: «Бессмертный полк был немногочисленным и разделенным на три условные части. Союзы офицеров и «афганцев», от имени которых Полк подавал просьбу о включении шествия в городское мероприятие, были отделены от основной части Бессмертного полка колонной учащихся. Также многие горожане, желавшие присоединиться к Полку, но по разным не успевшие это сделать, вливались в другие колонны участников городского шествия. Некоторые из них подходили после завершения мероприятия, сожалели о том, что не смогли вовремя присоединиться к Полку».

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«Конечно, можно указывать и на другие причины снижения массовости: очередная волна пандемии, опасение провокаций, напряженная общественная обстановка в стране, запреты Полка в других городах страны и пр. Однако не нужно искать оправданий: если со стороны власти и руководства города и впредь не будет запретов Бессмертного полка, то численность тех, кто по зову сердца желает отдать дань памяти героям войны и пройти в День Победы по главной улице города с портретом своих родственников, причастных к той войне, будет лишь возрастать. Ведь Бессмертный полк — акт единения людей в этот святой для всех День Победы», — добавила Мирсалимова.

В прежние годы чиновники Витебска также запрещали шествие «Бессмертного полка», предлагая влиться в колонну «Беларусь помнит». Сейчас такие «слияния и поглощения» в условиях воинствующего тоталитаризма многим уже не кажутся ненормальными. Например, в Новополоцке иначе просто невозможно было даже обозначить наличие «Бессмертного полка».

С другой стороны, политическая символика — в том числе пропрезидентских политических организаций, несовместима с уставными требованиями международного движения «Бессмертный полк» (Устав Полка, п.4). То есть, строго говоря, в Витебске и Новополоцке шествий в рамках международной акции памяти не было, а было соучастие в местном официозном движении в память непонятно о чём.

День Победы в Белоруссии. Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба President.gov.by

Трудно понять, о чём сохраняют память чиновники, запрещающие «Бессмертный полк» и совмещающие 9 мая с чествованием в воскресенье официальной символики. Причём для этого собирают массовки школьников, у которых законный выходной.

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Особенно позорно оскандалился нынешний глава гродненского облисполкома (в недавнем прошлом — министр здравоохранения) Владимир Караник. В эфире государственного телевидения он заявил: «Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х годах именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную, независимую, процветающую Беларусь».

Государственной «Белтелерадиокомпании» не привыкать распространять откровенную ложь и глупости одержимых административным восторгом невежд. Караник закрепил успех на своей странице в Facebook таким сообщением от 9 мая: «Поздравляю всех с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь! Под этими символами наш народ объединил страну, отстоял её в годы той страшной войны, а потом поднял наши города и села из руин и обеспечил динамичное развитие страны. Под этим флагом мы преодолели тяжелые времена 90-х и сумели построить независимую, гостеприимную, любимую Беларусь, страну, нацеленную в будущее, страну с замечательными и трудолюбивыми людьми! С праздником!»

Речь о красно-зелёном полотнище с орнаментом образца 1951 года, которое никакого отношения к Великой Отечественной войне не имеет. Государственный флаг Белорусской Советской Социалистической Республики с 1937 по 1951 год выглядел как полотнище красного цвета с серпом и молотом, с надписью БССР. Нынешний флаг — результат нескольких ремейков позднесоветского флага республики. Его, как и герб, изменяли после принятия на референдуме 1995 года (что конституционно запрещено).

Не знающие, но «помнящие» чиновники и молодая их поросль из БРСМ навязывают даже заставшим войну согражданам представление о безальтернативности красно-зелёной символики. К ленте такой расцветки добавили ещё цветочек, чтобы таким нелепым новоделом замещать георгиевско-гвардейскую символику Дня Победы, ассоциирующуюся с полуподпольным «Бессмертным полком».

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Официальная символика Дня Победы в Белоруссии © ИА REGNUM

Красно-зелёный флаг в официозной трактовке Великой Отечественной войны — это продолжение заданного лукашенковскими «идеологами» ревизионистского тренда дегенереативной «белорусизации». Очевидно, красно-зелёный флаг над поверженным в 1945 году Берлином в голове Караника — это симптом «вышиванки головного мозга», продолжение серии нетленных сентенций дипломированного историка-экономиста Лукашенко («ленинградцы под немецкой оккупацией», «Франциск Скорина жил и творил в Питере» и др.). Каков поп, таков и приход (в церковном смысле слова).

Кстати, «вышиванки» на День Победы в Белоруссии тоже массово использовались. Например, во время проведения официальных (то есть бесплатных для организаторов) торжеств в Гомеле. Недавно в этом областном центре, послав возмущённую общественность куда подальше, местные чиновники закопали в землю почти миллион долларов. На эти деньги был сооружён гигантский флагшток в азербайджанском стиле. Теперь есть на что повесить флаг, но по-прежнему нет денег на больных детей, разваливающуюся инфраструктуру и прочее менее пропагандистски важное.

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9 мая в Гомеле чиновники организовали дефиле в «вышиванках» — идею давно позаимствовали у местечковых националистов, которые, в свою очередь, импортировали её с Украины. Обычно такие шествия устраивают на «день вышиванки», который чиновники и аффилированные с ними «общественные» организации проводят к 3 июля.

На нынешний День Победы гомельским барышням в псевдоэтнических костюмах выдали также воздушные шарики радужной расцветки. Похоже, чтобы ориентация на «европейскую семью народов», о которой так долго до августовского недомайдана говорил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, не выглядела недооценкой официальной толерантности к ЛГБТ.

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День Победы в Белоруссии © ИА REGNUM

Чиновничьей «идеологической вертикали» не пошёл впрок урок 2020 года. Они продолжают притыкать выданный им реквизит, включая «вышиваночный», куда угодно и по любым поводам. Видимо, в их головах нет никакой разницы между Днём Победы в Великой Отечественной войне и местным фольклорным фестивалем, «днями национальных культур» и т. д.

Они равняются на несменяемого хозяина, который совершенно бессовестно называет Отечественные войны «не нашими», подчёркивая, что и во время Великой Отечественной войны жители республики якобы воевали «не на своей» войне, якобы за «суверенитет и независимость».

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При тоталитарной системе идейно политическая деградация и политическая проституция становятся явлениями закономерными и «нормальными» настолько, что обрекаются в форму прямых и неформальных предписаний. «Бессмертному полку» нет места в такой системе. Как нет ему места и на Украине, куда Лукашенко направил послание с поздравлением по случаю 9 мая. Причём послание было сделано на «мове» и выглядело как явный троллинг покрывающего неонацистов Владимира Зеленского.

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День Победы в Белоруссии. Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба President.gov.by

Насколько далеко зашёл идейный распад, можно судить по новостным лентам накануне и после после 9 мая. Например, 7 мая Александр Лукашенко объявил условием досрочных выборов в Белоруссии проведение досрочных выборов президента США. 14 мая суд оставил в силе приговор расстрелянному в затылок манифестанту. Государственный музей открывает экспозицию «Якуб Колас и Омар Хайям: жизненная мудрость в поэтическом слове»…

Градус абсурда настолько высок, а репрессивный маховик настолько набрал обороты, что пресловутые лидеры мнений боятся даже шутить, не говоря уж о цивилизованных формах критики. Критика практически приравнена к экстремистской деятельности. Конвейер чудовищных приговоров едва ли не ежедневно разочаровывает надеющихся на хотя бы сносное будущее, хотя бы для своих детей.

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В свете происходящего в другой части Союзного государства обострилась актуальность давнего принципиального вопроса: чего ждёт Москва от поддержки Лукашенко? Безответственность чиновников МИД РФ уже давно никого не удивляет. Очевидно, не в этом министерстве принимаются стратегические решения. Есть обоснованные сомнения в наличии стратегии как таковой, по крайней мере — в части Белоруссии.

Только слепой не видит всей серьёзности проблем и явных угроз. При этом из Минска в Москву приходят столь же замечательные отчёты, как и из Киева приходили накануне и даже во время катастрофы 2014 года. Решение белорусского вопроса перезрело.

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