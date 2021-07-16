Минск, , 17:39 — REGNUM «Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц», — заявил 16 июля замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Он сообщил о проведённых обысках у наиболее активных подписчиков «деструктивных Telegram-каналов» (ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon и других) — этих лиц спецслужбы подозревали в «причастности к экстремистской деятельности». При обысках «изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика», проинформировал представитель КГБ.

Бычек сообщил также о наличии доказательств, позволяющих привлечь «отдельных лиц» (оппозиционеров) к уголовной ответственности за действия, квалифицированные как «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни» («экстремизм»).

Напомним, 8 июля Константин Бычек рассказал об успехах «зачистки» Белоруссии от диссидентов и оппозиционеров. Он отметил, что «дело сдвинулось» и «виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность».

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