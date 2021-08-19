Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Американский актёр Дилан О'Брайен перекрасился в блондина. Об этом 19 августа пишет издание Page Six.

Скриншот с TikTok Дилан О`Брайен

По данным СМИ, артист решил сменить внешний вид ради роли в новом фильме под названием Not Okay. В киноленте О'Брайен сыграет персонажа по имени Колин — другие подробности съёмок пока не раскрываются.

Добавим, что фильм Not Okay снят специально для сервиса Hulu. Дата выхода картины пока неизвестна.