Нововведение от нижегородских властей в виде «Мультипасса 800» — пропуска на все юбилейные мероприятия для привитых горожан и гостей вызвало недовольство у общественности, которая заявила губернатору Глебу Никитин, что он «этой карточкой делает из города дно» и отталкивает туристов. Но на одном мультипассе власти не остановились. С 12 июля 2021 года, то есть с сегодняшнего дня, вступает в силу очередной пакет изменений, и снова в документах фигурирует сервис «Карта жителя Нижегородской области». ИА REGNUM задалось вопросом, кто же стоит за этим сервисом, который стал чуть ли не одним из главных в области в период пандемии, и выяснило некоторые весьма любопытные детали.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

Напомним, карта жителя Нижегородской области позиционируется как «единый ключ к городским сервисам», включая социальные услуги, оплату проезда, пропуск в учебные заведения. А в период пандемии значимость сервиса ещё более возросла. Например, для получения универсального персонального документа «Мультипасс 800», который даёт возможность посещать праздничные мероприятия к 800-летию города, нужно зарегистрироваться именно на сервисе «Карта жителя Нижегородской области». Выдаётся мультипасс на основании одного из трёх документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в одной из аккредитованных лабораторий (срок действия — трое суток), и исследования на наличие иммуноглобулинов IgG (срок действия — 60 дней). Эти данные загружаются в сервис.

Реакция горожан на подобное не заставила себя ждать, ведь выбор таков: или бесплатно прививаться, или платно тестироваться, или же наблюдать за праздником из окна.

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Позднее нижегородские СМИ сообщили, что 11 июля 2021 года в своём официальном Instagram-аккаунте губернатор Глеб Никитин анонсировал ещё один пакет поправок в указ о режиме повышенной готовности. Среди них новые требования для работодателей, которых обязали вносить ряд данных в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской области». На сайте администрации области найти данный документ и ознакомиться детально не удалось.

Горожане на очередной пакет «новаций» от власти отозвались критично: «Не жизнь, а театр абсурда», «Позорище», «К середине августа будет норм. У нас же 800-летие, потом выборы», «Нынче у кого нет госуслуг, тот и не человек в глазах властей. Цифровизаторы…»

ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Чей сервис?

Положение о проекте «Карта жителя Нижегородской области» было утверждено постановлением Глеба Никитина 30 декабря 2019 года. Оператором проекта этим же документом назначили государственное автономное учреждение области «Центр координации проектов цифровой экономики». Он же является лицензиаром, которому принадлежит исключительное право на программу сервиса. Что же это за такое малоизвестное госучреждение?

По данным ЕГРЮЛ, оно было создано в феврале 2011 года для деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Учредитель — министерство информационных технологий и связи региона. Директор с июля 2019 года — Владимир Распопов. В ЕГРЮЛ он фигурировал как совладелец московского ООО «Витториораджи» (производство одежды из кожи). В 2019 году в реестре появилась запись, что сведения о Распопове как совладельце недостоверны, о чём имеется «заявление физического лица о недостоверности сведений о нем». Примечательно, что в числе владельцев была и некая Ольга Распопова. В феврале 2021 года фирму ликвидировали.

В ЕГРЮЛ директор ГАУ Владимир Распопов также указан как бывший глава фермерского хозяйства в сфере цветоводства. Статус снят в 2018 году.

Из биографии Распопова, обнародованной на сайте госучреждения, известно, что он в 2003—2004 годах работал в Минэкономразвития РФ, а в 2016—2019 годах был замдиректора фонда развития промышленности Минпромторга России. То есть в некотором роде коллега губернатора в бытность того заместителем Мантурова.

Nntu.ru Владимир Распопов

По открытым данным, ГАУ за последние годы было поставщиком по шести госконтрактам на общую сумму более 1,5 млн рублей и заказчиком более 200 госконтрактов, в том числе с коммерческими компаниями, на сумму свыше 950 млн рублей. Финансовые итоги деятельности ГАУ увидеть не удалось. На официальном сайте раздел отчётов числится «в стадии наполнения». На сайте налоговой службы и Росстата в открытых данных этих сведений также нет.

Возможно, что ГАУ — это способ сэкономить бюджетные средств, выполняя основные разработки для IT-инфраструктуры своими силами? Анализ госзакупок госучреждения говорит обратное.

Вот, например, в апреле 2021 года был проведен конкурс на выбор подрядчика, который окажет услуги по развитию и сопровождению единой объединенной финансовой системы Нижегородской области. В итоге контракт на 118,243 млн рублей был подписан с ООО «Омега» Ярослава Алейника.

Или вот в мае 2020 года ГАУ произвело закупку у единственного поставщика услуг по информационно-техническому сопровождению и обеспечению сервиса работы системы «Карта жителя региона» «с банковскими картами, выпущенными банками-эмитентами, для обеспечения их работоспособности и обеспечения поступления ГАУ НО «ЦИТ» связанного с этим дохода от банков за эмиссию и поддержку карт для жителей Нижегородской области («Карта Жителя Нижегородской области»), а также любых других регионов, в которых используется система». Контракт на 42,08 млн рублей со сроком действия до 31 декабря 2022 года отдали нижегородскому ООО «Лад Ай Ти», которое было учреждено в 2010 году и принадлежит Роману Андронову (владелец ряда IT-компаний). По открытым данным, ООО «Лад Ай Ти» было исполнителем более 20 госконтрактов, 15 из которых числятся с компанией из дивизиона госкорпорации «Росатом».

Карта Жителя Нижегородской области

Стоит отметить, в 2018 году Нижегородская область по поручению главы региона Глеба Никитина стала пилотным участником проекта «Эффективная губерния». Проект фигурирует как совместный для областного правительства и госкорпорации «Росатом» (руководитель госкорпорации — Алексей Лихачёв). Предполагается, что с помощью проекта различные IT-технологии будут внедрять в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.

Новый игрок

Любопытный факт. По данным ЕГРЮЛ, 23 апреля 2021 года в Нижнем Новгороде для работы в сфере обработки данных, предоставления услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности было создано ООО «АПК-Навигатор». Уставный капитал свежеиспечённого юрлица — 10 тыс. рублей, директор — Дамир Абызов. Ранее человек с такими данными фигурировал как контактное лицо в закупках АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», которое было создано на базе «Объединенной дирекции по жилищному строительству города Нижнего Новгорода». В задачи АО входит достройка проблемных объектов. Единственный акционер АО — правительство Нижегородской области.

В феврале 2021 года директор спецзастройщика стал фигурантом уголовного дела.

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Возвращаясь к «АПК-Навигатор». Владельцами компании являются государственное автономное учреждение области «Центр координации проектов цифровой экономики» с долей 2,5%, казённое предприятие «Нижегородский институт развития использования земель» с долей 7,5% и ООО «ВД Технологии» из Балашихи, которому принадлежит 90% в фирме.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВД Технологии» создано 15 февраля 2021 года в Подмосковье для работы в той же сфере, что и «АПК-Навигатор». Принадлежит актив Татьяне Апатеевой и Али Абызову, нарастившему свою долю до 50% в конце марта.

Апатеева, получавшая ИНН в Марий Эл, также является директором компании. Она числилась соучредителем ликвидированной в 2018 году компании «Открытая электронная торговая площадка».

Али Абызов на сегодня — президент некоего фонда развития национальных и федеративных отношений «Сближение», созданного в 2013 году Александром Кутенковым и Денисом Озеровым. В отчётности фонда указано, что в 2020 году он деятельность не вёл.

Помимо этого, Али Абызов — владелец 29% в ООО «РС Кибернетика», созданном также в апреле 2021 года для работы в IT-отрасли. Совладельцы «РС Кибернетика» — Виталий Сидоренко — 29%, Николай Самофатов — 29% и Александр Родионов — 13%. Самофатов — бывший владелец обанкроченного ООО «Корпорация «Ред софт», выступавшего исполнителем свыше 40 госконтрактов на общую сумму почти 0,5 млрд рублей. Он также некоторое время был в этой фирме и гендиректором.

Среди заказчиков корпорации «Ред софт» были крупные госведомства. До своего банкротства ООО стало фигурантом налоговой проверки и было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения. Штраф превышал 4,7 млн рублей. Помимо этого, фирме предложили уплатить недоимку по налогам в общем размере 43 121 197 рублей с 12 млн рублей пени. При этом в основе спора фигурировал как раз госконтракт — на оказание услуг по внедрению и сопровождению подсистем автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов. Дело было довольно скандальным.