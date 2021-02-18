18 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:21 — REGNUM Что-то неладное творится в Нижегородской области. Сразу два коррупционных скандала, связанных со взятками, — и это у общественности ещё не успели остыть впечатления от ноябрьских обысков в местном водоканале.

Матизен.И. Школа воров. 1852

17 февраля 2021 года стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении экс-главы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира области и директора АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», чьим единственным акционером является правительство Нижегородской области. ИА REGNUM выяснило некоторые любопытные детали по второму делу.

Напомним, в ноябре 2020 года в Нижнем Новгороде разгорелся скандал — на водоканал, подконтрольный городским властям, пришли с обысками. ФСБ усмотрела на предприятии организацию преступного сообщества. Данное дело на сегодня расследуется. А 17 февраля 2021 года следователи сообщили о двух новых коррупционных преступлениях. Фигурантом дела о получении взятки и превышении должностных полномочий стал экс-глава комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, вопрос о задержании которого будет решаться в ближайшее время. Следствие считает, что осенью 2020 года фигурант получил от предпринимателя «взятку в виде денег и имущества» за сведения об участниках тендера на заключение 49-летнего договора аренды крупных охотничьих угодий. Сведения составляли коммерческую тайну.

Следователи также полагают, что подозреваемый скрыл нарушение правил охоты своим знакомым, дав поручение подчиненным не составлять протокол и «уничтожить собранные в его отношении материалы». Расследование дела продолжается.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин Kremlin.ru

Но наибольший интерес представляет другое дело, о котором стало известно также 17 февраля 2021 года.

Взятка строительными материалами

Фигурантом второго дела о получении взятки в особо крупном размере стал директор АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», которое было создано областными властями, чтобы решать задачи по достройке «проблемных» объектов и ликвидации аварийного жилищного фонда. На сегодня единственный акционер спецзастройщика — правительство Нижегородской области.

Следователи считают, что в мае—декабре 2019 года фигурант получил от гендиректора одной строительной компании, которая возводит дом в Нижнем Новгороде, взятку в виде стройматериалов стоимостью 1,19 млн рублей. В обмен он должен был совершить действия, связанные «с обеспечением приёмки выполненных компанией работ по заключённому договору», и предоставить «общее покровительство по службе при исполнении данного договора». Данный эпизод был выявлен силами сотрудников УФСБ. Директор взят под стражу с 17 февраля 2021 года.

О специализированном застройщике

Компания, о которой идёт речь в сообщении следователей, была учреждена на базе АО «Объединённая дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», которое было подконтрольно городским властям. Новое юрлицо, которое, по данным ЕГРЮЛ, было создано в июле 2016 года, имеет уставный капитал более 1,34 млрд рублей. На сегодня АО — собственность областного правительства.

Из данных, размещённых на сайте «Госрасходы», известно, что АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» было исполнителем по 17 госконтрактам. Три самых крупных заключены с ГКУ «Нижегородстройзаказчик» в 2020 году: в декабре — на строительство крытого футбольного манежа за 528 млн рублей, в мае — на строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО Инфекционная больница № 23 Нижнего Новгорода (471 млн рублей) и в августе — на возведение крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки (более 266 млн рублей).

При этом само АО было заказчиком порядка 361 госконтракта. Самый дорогостоящий из них был заключён в феврале 2021 года на сумму 2,711 млрд рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика, но его наименование не сообщается. Речь шла о строительно-монтажных работах.

Любопытный факт

В январе 2021 года Нечаев как руководитель АО подписал договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 499 543 600 рублей. В материалах тендера уточняется, что средства пойдут на финансирование затрат по строительству многоквартирного дома в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Деньги на стройку по Казанскому шоссе, 12 заёмщик планировал тратить на платежи «по договорам подряда №280/Универ от 31.08.2020 года и №32 009 270 100 от 11.08.2020 года, заключенным между заемщиком и ООО «Вева» на выполнение комплекса по строительству объекта» на срок до 20 июня 2023 года.

В качестве обеспечения обязательств по займу выступают имущественные права на 221 жилое помещение, одно помещение свободного назначения и 47 машино-мест.

Остановимся подробнее на упомянутой в контракте компании «Вева». По данным ЕГРЮЛ, данная фирма была создана 18 марта 2019 года и основной вид её деятельности — аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал — 75 тыс. рублей.

В фирме новый директор — с августа 2020 года им стал Иван Храмов. Помимо этого, с июня 2020 года единственным владельцем числится некая Хеди Цутиева с долей 50%. Ещё половина доли фигурирует как собственная доля компании.

Интересно в «биографии» компании «Вева» её прошлое. Ещё в июне 2020 года в составе владельцев «Вевы» было ООО «Нижстройпроект», а уже в сентябре эта компания вышла из состава владельцев.

Компания «Нижстройпроект» учреждена в марте 2017 года в сфере инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора. Единственный владелец и директор актива с даты его основания — Ирина Владимировна Нечаева. Как мы помним, фамилия директора АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» — Нечаев. Совпадение?

И ещё хотелось бы акцентировать внимание на том, что с «Вевой» договоры субподряда на достройку проблемного ЖК подписаны в августе, а «Нижстройпроект», если верить открытым данным, вышел из состава владельцев в сентябре.

В активе Ирины Нечаевой, помимо этой фирмы, есть ещё одно юрлицо — ООО «Управляющая компания «Нира». Оно создано для работы в сфере аренды и управления недвижимостью в апреле 2019 года. Владеет активом Нечаева совместно с Ниной Чаусовской.

С апреля 2020 года ГКУ «Нижегородстройзаказчик», с которым у АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» за прошлый год были заключены самые дорогостоящие контракты, возглавляет Александр Викторович Чаусовский. Учредителем ГКУ является министерство строительства Нижегородской области.