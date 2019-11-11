11 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

В ноябре 2019 года в компании, которая владеет крупной фирмой-виноделом, произошла смена совладельца. Новым собственником стала Тамара Мантурова, чьи данные схожи с данными матери одного из российских министров.

Анастасия Степанова, , 06:17 — REGNUM Закон о развитии виноградарства и виноделия в России планируют принять до конца 2019 года. Следующим шагом может стать господдержка этой отрасли экономики. В свете этого высок интерес к тому, что происходит среди компаний-виноделов России, включая их конечных собственников. В ноябре 2019 года в одной из таких компаний как раз сменился совладелец — долю в компании, которая аффилирована с краснодарским виноделом, получила Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. ИА REGNUM проанализировало цепочку владельцев винодельческой «Мантры», выпускающей такие сорта, как шардоне, мерло и шираз.

Бутылки с вином

В России в число основных регионов возделывания винограда, в том числе для производства вина, входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Крым. Первый из них занимает лидирующие позиции по стране. По данным краевого инвестпортала, Краснодарский край выпускает 48% общероссийских объёмов виноградных вин и 28% шампанского. Общая площадь виноградных насаждений в нём составляет около 26 тыс. га — 31% от их общей площади по стране.

Вино

«В 2018 году объём экспорта продукции кубанских виноделов составил более трех млн литров в 16 стран мира, в том числе: в Китай, Швейцарию, Великобританию, Канаду, Испанию, Бразилию, Бельгию, Израиль и другие», — отмечается на портале.

В регионе зарегистрировано свыше десятка крупных и малых компаний-виноделов. По данным с портала SimpleWine, с 2017 года в Лефкадийской долине Краснодарского края появилась винодельная компания «Мантра», проект которой находится «под профессиональным контролем винодельческого хозяйства «Лефкадия». Последнее — достаточно давно работающий проект. Отмечается, что у компании около 500 га виноградников в Лефкадийской долине, на побережье Чёрного моря в предгорной части Крымского района. По сведениям из федеральных СМИ, ООО «Мантра» приобрела у проекта «Лефкадия» 12 га краснодарских виноградников в 2017 году.

О винодельной компании

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мантра» учреждено в Геленджике 21 ноября 2016 года для выращивания винограда. Её уставный капитал — 127,5 млн рублей, директор с момента создания — Виктор Киселев, который также числится руководителем АО «Санаторий «Геленджик» и владеет четырьмя компаниями в том же регионе, включая морское агентство «Инфолайн». Собственниками «Мантры» являются два юрлица — московские ООО «Комплекткерамика» (работает в сфере оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, принадлежит Василию Ведищеву и Денису Краснопольскому) и ООО «Финансовые системы» (доля — 33,33%). Последнее учреждено 5 ноября 2003 года для предоставления финансовых услуг. Компания имеет доли (или выступало учредителем) ещё в трёх действующих компаниях Москвы — ООО «Холидей групп» (гостиничный бизнес в доле с кипрской «Домкрамус Инвестментс ЛТД»), ООО «Вишнёвый сад» (денежное посредничество, в доле с той же кипрской компанией) и строительном АО «Жемчужина» (создано совместно с ООО «Южный берег»).

Интерес представляют владельцы ООО «Финансовые системы», чей уставный капитал составляет 7 391 056 000 рублей. Ими являются ООО «Финансовые инвестиции» и Тамара Фёдоровна Мантурова. Доля последней оформлена 6 ноября 2019 года и составляет 50% (оценивается в 3 695 528 000 рублей), до этого владельцем доли был Валентин Мантуров. Данные обоих совпадают с данными родителей министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова.

Примечательны и владельцы ООО «Финансовые инвестиции», созданного в Москве в ноябре 2016 года для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с февраля 2019 года — Андрей Мигалин, а единственный владелец — Станислав Сергеевич Чемезов. Данные последнего совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В официальной биографии министра Мантурова указано, что с 2003 по 2007 год он был гендиректором ОАО «ОПК «Оборонпром». Последнее входит в состав «Ростеха».

О Мантуровых и их имуществе

Если говорить о Денисе Мантурове, то его годовой декларированный доход по итогам 2018 года составил 443 384 380,2 рубля (против 213 566 746 рублей годом ранее), а доход супруги — 7 033 171,26 рубля. По данным Forbes, министр в рейтинге доходов госслужащих занял 36-место. По итогам этого же года доходы семьи Мантуровых позволили им занять третье место в рейтинге богатейших семей Кремля и Белого дома.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ЕГРЮЛ, Наталья Евгеньевна Мантурова, чьи данные совпадают с данными супруги министра, владеет тремя юрлицами в Москве: ООО «Центр эстетической медицины «Русская красавица», фонд развития медицинских технологий, ООО «Делайт-ланцетъ». Две из них возглавляет Евгений Кисель (в федеральных СМИ девичья фамилия супруги министра указана как Кисель).

Мантурова также выступала соучредителем трёх юрлиц, которые на сегодня ликвидированы, в том числе одного — в Ростове-на-Дону.

О Минпромторге и виноделии

Вопросу виноделия в Минмпромторге РФ уделяют особое внимание. Ежегодно совместно с Минсельхозом ведомство проводит акцию «Дни российских вин». Проходит она дважды в год.

В конце июля 2019 года на пресс-конференции, посвящённой российским винам, заместитель Мантурова — Оксана Лут выразила надежду, что новый закон о рекламе благотворно скажется на туристическом потоке по винодельческим местам, и «винный туризм станет составной частью сельского туризма, который сейчас активно развивается в рамках программы комплексного развития сельских территорий».