12 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

Если госслужащим закон прямо запрещает заниматься бизнесом, то на их детей такое ограничение не распространяется.

Анастасия Степанова, , 07:17 — REGNUM У высокопоставленных чиновников России официально нет собственных компаний, долей в них, так как закон о госслужбе прямо запрещает заниматься предпринимательской деятельностью, как лично, так и через доверенных лиц, но как часто бывает, их дети — вполне успешные бизнесмены с солидным доходом, даже если им ещё нет 18 лет. Сергей Чемезов — глава госкорпорации «Ростех», под «крылом» которой 700 компаний, в том числе сферы авиастроения и оборонной промышленности, — не исключение. ИА REGNUM проанализировало активы семьи Чемезовых.

Успех Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

Кто такой Сергей Чемезов?

Действующий директор государственной корпорации Сергей Чемезов родился в одном из городов Иркутской области. Помимо института народного хозяйства, он закончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба Вооружённых сил России и имеет звание генерал-полковника. Свой пост он занимает с 2007 года, до этого был руководителем «Рособоронэкспорта».

По данным с официального сайта, корпорация включает в себя 15 холдинговых компаний, 70 организаций прямого управления, десять инфраструктурных «дочек». В целом в его контур входят более 700 организаций из разных сфер экономики. Организации «Ростеха» работают в 70 регионах России и поставляют продукцию в 60 стран. Из известных брендов в портфеле корпорации — ПАО «КамАЗ» (Татария), «Вертолёты России», концерн «Калашников» и другие. А в октябре 2019 года стало известно о планах вхождения в его состав и Объединенной авиастроительной корпорации. Также на сегодня Чемезов входит в наблюдательный совет не только «Ростеха», но и другой госкорпорации — «Роскосмос».

Чемезов входит в топ-50 самых богатых чиновников России по версии журнала Forbes. В интервью различным изданиям в разные годы он заявлял, что является состоятельным человеком, так как у него хорошая зарплата.

Сергей Чемезов, помимо того, что является гендиректором госкорпорации, в период с 2006 по 2018 годы был соучредителем четырёх юрлиц. Во-первых, некоммерческого партнёрства «Неотложная медицинская помощь», созданного в августе 2006 года силами трёх физлиц и работающего в области здравоохранения. Партнёрство является единственным владельцем ООО «Интер линк союз», которое занимается производством электромонтажных работ. Второе юрлицо, созданное с участием Сергея Чемезова — общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России». В его создании приняли участие 18 физлиц, включая главу «КамАЗ» Сергея Когогина. Союз в 2017 году совместно с администрацией города Реутова и рядом иных лиц учредил АНО «Центр независимой оценки квалификации «Энергия», которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Третье юрлицо, в создании которого принял участие директор «Ростеха» — это общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Она создана в июне 2018 года группой физлиц, в том числе министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в компании, владеющей крупным виноградником Краснодарского края, появился новый собственник — Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра. По цепочке взаимосвязей компаний в числе владельцев отметился и Станислав Чемезов, чьи данные идентичны с данными сына Сергея Чемезова.

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И наконец, четвёртое юрлицо — это союз охотников и рыболовов «Клуб времена года», созданный в январе 2012 года в Подмосковье. В создании клуба участвовали десять человек, фамилии которых говорят о многом. Например, в их числе, помимо Сергея Чемезова, Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский, Виталий Мащицкий, Марк Курцер, Игорь Завьялов, Евгений Гинер и другие. Данные многих из перечисленных совпадают с фамилиями бизнеменов, входящих в список Forbes. В ЕГРЮЛ, данный клуб фигурирует владельцем туристического агентства — ООО «Щекотово» из Ярославской области.

О детях

По итогам 2018 года глава «Ростеха» задекларировал доход 332 283 566,2 рубля, а его супруга — 181 085 846,1 рубля. Трое детей четы Чемезовых — совершеннолетние и предоставлять сведения о доходах уже не обязаны, а вот доход четвёртого, которому ещё не было 18 лет, за прошлый год составил 16 329 382,58 рубля.

По данным открытых источников, Сергей Чемезов-младший заработал свои миллионы в том числе на создании бренда одежды (кофт-толстовок, что ещё называют худи). Чемезов-младший, по данным реестра юрлиц, числится соучредителем ООО «Мир во всем мире». Компания создана 19 февраля 2019 года в Москве совместно с Тома Шлоссером. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля текстильными изделиями. Директором этой компании выступает Алексей Громов — соучредитель ООО «Файтинг» из Санкт-Петербурга, которое ведёт деятельность в области исполнительских искусств (второй совладелец «Файтинга» — Александр Есаулов, владеющий долями еще в паре компаний сферы программного обеспечения). Чемезов-старший в одном из своих интервью рассказал журналистам, что стартовый капитал в 50 тыс. рублей сын выиграл на соревнованиях. Похоже, некоторым бизнесменам стоить взять у успешного Чемезова-младшего пару уроков того, как за год 50 тыс. рублей превратить в 16 млн рублей.

Но если младший сын главы госкорпорации только начинает свой путь в бизнесе, то старший уже обзавёлся несколькими компаниями.

Станислав Сергеевич Чемезов, по данным ЕГРЮЛ, имеет бизнес-интересы не только в Москве и Подмосковье, но и в Белгородской, Иркутской областях и Краснодарском крае. Он выступает совладельцем восьми коммерческих компаний, одного общественного фонда и был владельцем двух уже ликвидированных юрлиц.

Совместно с двумя физлицами Станислав является учредителем красногвардейского местного общественного фонда содействия строительству православного храма в Белгороде. Помимо этого, он имеет доли в белгородских ООО «Бизнесинформресурс» (100% доли в собственности) и ООО «Генподрядгрупп» (доля — 33,15%). Первое создано в октябре 2009 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, работает в сфере права и бухгалтерского учёта. Вторая компания учреждена в феврале 2010 года для строительства жилья и нежилых зданий Чемезовым, Александром Мирошниченко и ООО «Интербизнесгрупп». Компания имеет уставный капитал 37,56 млн рублей и в ресторанной компании Белгородской области ООО «Стандартвкуса» владеет долей в 24%.

В вышеупомянутой компании «Интербизнесгрупп», учреждённой в Москве в ноябре 2004 года, 99% доли принадлежит Станиславу Чемезову и 1% — её директору Роману Малыхину. Юрлицо работает в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами и являлось владельцем долей в девяти компаниях. Четыре компании уже ликвидированы, оставшиеся работают в Белгороде и Москве. Например, ООО «Креатив порт» (консультирование в вопросах ведения бизнеса), ООО «Управление производственно-технической комплектакции-12» (оптовая торговля) и строительное ООО «Интербизнесгрупп-строй». В активе «Интербизнесгрупп» участие в учреждении строительного АО «Стандартцемент». Оно было создано в мае 2007 года в Белгороде совместно с ЗАО «Помцементгрупп» и ЗАО «Управляющая компания «Оборонпромстрой». В создании последней принимала участие компания через учредителей связанная с ФГУП «Рособоронэкспорт» (ликвидирован на сегодня).

Лично Станислав Чемезов также был совладельцев ООО «Оборонцемент-Энерго», которое работало в Белгороде с 2010 по сентябрь 2018 год, занимаясь производством электроэнергии.

Из действующих компаний в его активе также доля в 33,22% в иркутском ООО «Лесная компания Тайга» (существует с 2003 года, занимается лесозаготовками). А у «Тайги» в свою очередь была доля в ликвидированном на сегодня Баяндаевском комбинате деревянного домостроения. Комбинатом «Тайга» владела совместно с Николаем Шаховым и ООО «Востолес». Последняя до ликвидации была в собственности ООО «Холдинговая компания «Метрополь» (95% доли принадлежит Михаилу Слипенчуку — выходцу из Алтайского края, бизнесмену из списка Forbes по итогам 2015 года, депутату Госдумы шестого созыва).

В Геленджике у Станислава Чемезова есть 25% доли в ООО «Геленджикский курортный комплекс-меридиан». Компания создана в феврале 2003 года, ее уставный капитал — 44 млн рублей. Оставшимися долями владеют Владимир Майшев и Майя Болотова. У Майшева также есть доля в страховой компании, а у Болотовой — компания в сфере управления недвижимостью.

В Краснодарском крае Чемезов владеет (через полностью принадлежащую ему ООО «Финансовые инвестиции» и её «дочку» с уставным капиталом 7,391 млрд рублей) долей в винодельческой компании «Мантра» и ещё ряде компаний.

И наконец, Станислав числится учредителем и директором ЗАО «Ланта телеком», которая учреждена в марте 2008 года в Москве и работает в сфере связи на базе проводных технологий. Также в учреждении компании принимали участие Сергей Докучаев и компания «Олеандр Эссетс С. А», учрежденная на Виргинских островах. Уставный капитал «Ланты-Телеком» — 2,5 млн рублей. Тут не лишним будет напомнить, что семья Докучаевых является основными акционерами АО «Ланта-банк».