Вынесенный 6 июля обвинительный приговор основному конкуренту Александра Лукашенко в президентской кампании 2020 года (которую некоторые называют «выборами») был предсказуем и ожидаем. Экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы без права обжалования приговора. Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Все эти действия, по версии гособвинения, осужденный совершил в период руководства дочерней компанией «Газпрома» в Белоруссии. Парадоксальным образом претензий к Бабарико нет ни от «Газпрома», ни от «Белгазпромбанка», ни от клиентов этих негосударственных коммерческих структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в мае 2020 года покинул свой пост, который занимал 20 лет, чтобы стать кандидатом в президенты. Бывший комсомольский вожак и успешный банкир, к ужасу правящей Семьи, собрал кратно большее количество подписей за своё выдвижение кандидатом в президенты, чем было необходимо (434 тысячи подписей при 100 тысячах необходимых). Однако он не был зарегистрирован — его арестовали по пути в Центризбирком вместе с подписными листами. Отказ в регистрации мотивировали не судебным решением, а какой-то бумажкой с констатацией подозрений в адрес стремительно набирающего популярность экс-банкира. Заодно арестовали также его сына Эдуарда Бабарико — главу избирательного штаба отца. Оба до сих пор находятся в СИЗО КГБ и признаны политзаключёнными.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

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Арест самого сильного конкурента стал проводом для массовых протестных выступлений, на которые спецслужбы ответили столь же массовым террором. Протестующих открыто похищали в центре Минска и увозили в неизвестном направлении. Позже похищенные оказывались за решёткой. Всё это было ещё до грозного августа 2020-го, когда сотни тысяч граждан вышли на протестные манифестации, обвиняя Лукашенко в фальсификации президентских выборов.

Был и ещё один замечательный феномен: граждане продемонстрировали массовое протестное голосование за домохозяйку без предвыборной программы с единственным обещанием — провести новые честные и законные выборы. Не совсем ясно, из каких соображений главе Центризбиркома Лидии Ермошиной разрешили зарегистрировать кандидатом в президенты жену популярного блогера Сергея Тихановского. Его тоже лишили права баллотироваться на президентский пост, арестовав в статусе главы избирательного штаба Светланы Тихановской в ходе беспрецедентно грязной провокации с привлечением проститутки и милиционеров.

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С августа 2020 года маховик репрессий раскручивался до невиданных даже в сталинские времена масштабов. К концу года счёт подвергнутых произвольным задержаниям, арестам, штрафам, избиениям, увольнениям и так далее превысил три десятка тысяч человек. Двух недовольных бессменным правлением Лукашенко показательно расстреляли, замарывая в крови армию и МВД.

США, Евросоюз и их ближайшие партнёры отказались признавать президентскую кампанию 2020 года нормальными выборами, а Александра Лукашенко — законным и легитимным правителем Белоруссии. Они применили политические и экономические санкции к официальному Минску, что вызвало у правящей Семьи истерику и страстное желание отыграться на политически нелояльных согражданах.

Homoatrox Милиция и белорусская оппозиция

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В этом и заключается главная причина столь жёсткого приговора Виктору Бабарико. Поэтому и Сергей Тихановский получит максимальный срок по сфабрикованному в отношении него делу с целым букетом притянутых за уши статей Уголовного кодекса.

Издержкой нынешней экзекуции стала неспособность репрессивных органов реализовать свои заявления и представить масштабную картину заговора руководства России против бессменного правителя «сильной и процветающей Белоруссии». Во время президентской кампании Лукашенко очень хотел продать Западу русофобский миф в обмен на признание себя законным, хоть и не демократичным правителем.

«Кукловодов русских вы увидите, товарищ Бабарико пойдёт в суд, всё это будет гласно и открыто», —обещал 17 декабря председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Когда сделка провалилась, то Лукашенко попытался продать России очередной «майдан». Несмотря на продолжение насаждения националистической и откровенно русофобской мифологии в рамках инициированной им же политики «белорусизации», репрессии в отношении сторонников объединения с Россией и подтверждение курса на проституированную «многовекторность» и многое другое, Москва согласилась.

Символично и то, что приговор Виктору Бабарико вынес тот же Игорь Любовицкий, который ещё судьёй Минского городского суда в феврале 2018 года выносил приговор по резонансному «делу регнумовцев». Критики «многовекторности», русофобии и прочих особенностей «белорусизации» получили по пять лет лишения свободы. Доцент минского университета Юрий Павловец, брестский школьный сторож Дмитрий Алимкин и главный редактор минского экономического журнала Сергей Шиптенко провели в следственном изолятор 14 месяцев — больше, чем Бабарико. Однако их белорусские «правозащитники», обслуживающие исключительно прозападную оппозицию, не признали ни узниками совести, ни политзаключёнными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

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Виктор Бабарико получил от прозападной оппозиции статус политзаключённого почти мгновенно, и это очень диссонировало с попытками представить его как «прокремлёвского» кандидата на так называемых выборах. Расчёт тех, кто стоял за Бабарико, заключался в дополнительных гарантиях безопасности, проистекавших из 20-летнего стажа протеже прозападной русофобской оппозиции в дочерней структуре «Газпрома».

Практика показала, что, во-первых, Лукашенко нисколько не смущает прямой конфликт с газпромовскими «дочками», напрямую с «Газпромом» и даже с правительством РФ. В этом можно было убедиться на примере предыдущих торговых войн с Россией. Естественным и закономерным стал рейдерский захват «Белгазпромбанка» с установлением прямого управления Нацбанка Белоруссии и последующим трудоустройством в кресло председателя правления дочерней структуры «Газпрома» экс-главы НБ РБ Надежды Ермаковой.

Комментируя арест Виктора Бабарико и обыски в «Белгазпромбанке», 18 июня прошлого года тогда ещё председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что подозревает «Газпром» и руководство Российской Федерации в причастности к противоправной деятельности на белорусской территории. Продвигая ориентированный на Запад и местного националистически настроенного потребителя лживый миф о «российских кукловодах», глава КГК сказал: «Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

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Правительство РФ тогда заняло странную позицию, не характерную для уважающего себя государства. В оглашённом 6 июля приговоре неоднократно заявленные Тертелем «кукловоды» не названы. Возможно, проблему адекватности как бы союзника прояснят глава ФСБ Александр Бортников и недавно побывавший в Минске глава Совбеза Николай Патрушев.

Gazprom.ru Логотип компании Газпром

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Во-вторых, Бабарико никогда не был «пророссийским» или «прокремлёвским» — он это достаточно ясно продемонстрировал в своих многочисленных интервью. И не только на словах: именно «Белгазпромбанк» и Бабарико лично всячески опекали местечковых националистов — вплоть до того, что председатель правления «Белгазпромбанка» непосредственно занимался сбытом печатной продукции скандально известной русофобки Светланы Алексиевич.

Также сегодня, 6 июля, Лукашенко провёл специальное совещание по проблемам ответа на западные санкции. Он пообещал перекрыть транзит с ЕС и многое другое. В частности, приказал главе МИД Белоруссии Владимиру Макею осваивать «дальнюю дугу» экспорта». К услугам ещё одного распространителя лжи о происках «российских олигархов», якобы угрожающих «суверенитету и независимости Белоруссии» (то есть абсолютизму Лукашенко) теперь «куча международных судов» — в том числе знаменитый Гаагский трибунал.

Лукашенко, как и Тертель, как и Макей, как и прочая обслуга трона, прекрасно знают о подоплёке санкций ЕС, США и их союзников. Вашингтон уже дал понять, что с освобождением белорусских политзаключённых (коих уже более полутысячи) конфликт исчерпан не будет.

Брюссель тоже не демонстрирует готовности к очередной торговле головами белорусских политзеков. В опубликованном 6 июля заявлении ЕС содержится требование «прекратить репрессии» и немедленно «освободить Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся за решеткой за выражение своих фундаментальных прав».

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Кстати, и этот документ тоже свидетельствует о лживости распространителей мифа о «русских кукловодах», которые и не думают хотя бы извиниться. Похоже, кому-то слишком нравятся такие отношения, отработанные на «деле вагнеровцев» и других не самых приглядных страницах истории как бы Союзного государства.

На этом фоне Лукашенко повышает ставки. Приговором Виктору Бабарико, как и до этого — инцидентом 23 мая с лайнером Ryanair с целью захвата Романа Протасевича (основателя подпортившему немало крови «кровавому режиму» Telegram-канала NEXTA), как и ещё ранее другими приговорами западной агентуре, Лукашенко пытается доминировать в конфликте.

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Проблема в том, что на зелёном сукне с бывшими западными друзьями Лукашенко играет не на свои. России придётся оплатить и повышение ставок своим как бы союзником, и его неизбежный проигрыш. Финал мог бы быть совершенно другим, если бы российская политика на пространстве своих утраченных владений была принципиально иной и учитывала передовой западный опыт.