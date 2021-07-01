В рамках прямой линии Владимира Путина 30 июня 2021 года целая серия обращений была посвящена экологии. Помимо вопросов, связанных с чистой водой, мусором, в эфире была поднята и тема ответственности крупных предприятий и невыполнения ими предписаний Росприроднадзора. Особенно актуальным вопрос ответственности за последствия ЧП стал после того, как в феврале 2021 года был удовлетворен иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» на 146,2 млрд рублей. Еще одно крупное многомиллионное дело на сегодня слушается в свердловском арбитраже. В качестве фигуранта спора — один из активов госкорпорации «Ростех», который производит в том числе титан для самолётов. Подробнее о споре департамента Росприроднадзора с «ВСМПО-Ависма» на 651 млн рублей — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Напомним, 30 июня 2021 года прошла 18-я «Прямая линия с Владимиром Путиным», на которую поступило более 2 млн вопросов и обращений от россиян. Часть вопросов была задана в прямом эфире. Так, Владимир Лифантьев из Омска поднял тему экологии. Среди прочего он попросил президента наделить надзорные органы «чуть большим весом», добавив, что «в Омске есть предприятия, которые не выполняют предписания Росприроднадзора по девять лет» и в муниципалитете уже образовались «два химических озера».

Тему загрязнения воды, почв, воздуха выбросами и «продуктами жизнедеятельности» предприятий стоит рассматривать более широко, чем в пределах Омска. Проблема актуальна для всей страны.

Когда в феврале 2021 года красноярский арбитраж удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» на 146,2 млрд рублей о компенсации ущерба окружающей среде, это был своего рода сигнал для всего крупного бизнеса о том, что за свои действия отвечать придется «большим рублем». Казалось бы, пример миллиардера Владимира Потанина должен был стать многим наукой.

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Многомиллионный иск

Арбитраж Свердловской области 23 июля 2021 года планирует начать рассмотрение иска департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу к ПАО «ВСМПО-Ависма» — крупнейшему в мире производителю титана, который обеспечивает порядка 90% российского рынка.

Иск был подан 13 мая 2021 года. Речь идет о 651 633 750 рублях, что для дел, связанных с экологией, — весьма крупная сумма. В материалах суда есть лишь отметка, что речь идет «о компенсации вреда».

Каких-то деталей в самой карточке дела нет, но ранее руководитель управления госведомства Роман Тужиков в комментариях ТАСС уточнил, что речь идет о загрязнении почвы. Плановая проверка в июне-августе 2019 года выявила, что «общество допустило порчу земель в результате своей деятельности».

Если судить по ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», то ПАО было фигурантом проверок около 240 раз. Например, в июне 2020 года Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования привлекло ПАО к административной ответственности по ч. 6 ст 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Часть 6 предусматривает такие действия, которые повлекли «причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Компанию в итоге оштрафовали на 600 тыс. рублей. Она попыталась оспорить это, но потом отозвала свой иск. Детали опять же не сообщались.

Vsmpo.ru ПАО «ВСМПО-Ависма» на выставке

Помимо этого, еще в 2017 году после внеплановой проверки департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу установил, что ПАО выполнило не все ранее выданные предписания «об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований».

И это были далеко не все претензии Росприроднадзора.

О компании-ответчике

ПАО «ВСМПО-Ависма» ранее попало в медиаповестку в свете судебного спора со своим бывшим директором Михаилом Воеводиным. С него взыскали 1,69 млрд рублей, которые фигурировали как убытки. Иск бывшего работодателя завершился подписанием мирового соглашения.

Дело Воеводина: по иску титановой корпорации пересмотрели сумму

Vsmpo.ru ПАО «ВСМПО-Ависма» на выставке

Титан для самолётов: иностранцы получили контроль над гособоронзаказами?

По данным на конец марта 2021 года, среди акционеров самого ПАО также есть акционеры-иностранцы с «пропиской» на Кипре. Так, JIVANTA VENTURES LIMITED и CADOR ENTERPRISES LIMITED имеют по 30% минус 1 акция. Еще 25% плюс одна акция — за «дочкой» госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Развитие бизнеса». Глава Ростеха СергейЧемезов входит в совет директоров ПАО. В качестве акционера с долей 1,15% фигурирует и другой член совета директоров — Михаил Шелков.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года конечной материнской компанией для группы является ЗАО «Бизнес Альянс Компани», контролирующая 65,27% акций компании. ЗАО «Бизнес Альянс Компани» контролируется менеджментом группы, при этом большинство акций ЗАО «Бизнес Альянс Компани» контролируется Шелковым М. Е., который является конечным контролирующим бенефициаром группы», — отмечалось в отчете ПАО за 2020 год.

Журнал Forbes отдал Шелкову 72-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021», оценив состояние в $2000 млн. Издание отметило, что Михаил Шелков был главой «Оборонимпекс», «учрежденного «Рособоронэкспортом» и ВЭБом для работы с «мягкими валютами». Также Шелкова называли «одним из ключевых сотрудников в команде Сергея Чемезова».

Rostec.ru Михаил Шелков, глава Тульской области Алексей Дюмин и Сергей Чемезов

Из отчета ПАО «ВСМПО-Ависма» за 2020 год следует, что снижение объема производства титановой продукции за 2020 год относительно уровня 2019 года составило 20%, но при этом «группа прогнозирует восстановление авиакосмической отрасли в течение 2022 — 2023 годов». Также в качестве ответа на возможные сценарии развития ситуации руководство компании заявило о планах получить дополнительные кредиты — 190 609 тыс. долларов США, или 14 081 355 тыс. рублей.

Чистая прибыль компании за 2020 год (по РПБУ) составила 9 529 137 тыс. рублей, или 133 874 тыс. долларов США в пересчете по среднегодовому курсу за 2020 год.