История вопроса

29 мая 2020 года в Норильске произошёл разлив дизельного топлива на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода. По предварительной информации, произошёл разлив до 21163 кубометров (17000 тонн нефтепродуктов). Топливо достигло водных объектов. Речь идёт об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей. 28 июня Талнахская обогатительная фабрика откачала техническую воду в тундру, возникла угроза попадания стоков в реку Хараелах. 12 июля стало известно, что около 44,5 т авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»).