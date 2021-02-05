Норильск, Красноярский край, 5 февраля 2021, 12:55 — REGNUM Вынесено решение по громкому делу об экологической катастрофе в Норильске.
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.
Ведомство настаивало на сумме ущерба почти в 148 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.
По подсчётам «Норникеля», ущерб составил 21,4 млрд рублей.
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