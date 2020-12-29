Екатеринбург, , 03:45 — REGNUM Свердловский арбитраж утвердил новую редакцию мирового соглашения между ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и его бывшим директором — Михаилом Воеводиным. Вместо 2 млрд рублей, которые фигурируют как убытки, ответчик по нему выплатит 1,69 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

«В судебном заседании стороны пояснили, что поддерживают своё ходатайство об утверждении мирового соглашения в новой редакции», — отмечалось в определении судьи.

Михаил Воеводин обязался выплатить производителю титана для самолётов в срок до 31 декабря 2020 года «1 696 500 000 рублей путём безналичного перечисления денежных средств».

Напомним, иск с требованием о выплате более 4,07 млрд рублей титановая корпорация подала к своему бывшему директору в сентябре 2020 года, но уже в октябре стало известно о заключении мирового соглашения. Ответчик обязался выплатить 1,9 млрд рублей в обмен на прекращение судебного спора, по которому к тому времени были наложены обеспечительные меры в виде ареста активов.

В основе иска лежали убытки, которые, по мнению корпорации, были причинены при исполнении Воеводиным его обязанностей, а именно из-за продаж продукции по заниженной стоимости и организации схемы, целью которой было «перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

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