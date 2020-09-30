Самара, , 09:16 — REGNUM Арбитраж Самарской области 21 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска Федеральной антимонопольной службы РФ, в рамках которого оспаривается контроль над «Арконик СМЗ» и «Алти Фордж» — крупнейшими предприятиями по производству алюминиевых полуфабрикатов в России. Активы выполняют гособоронзаказы, передаёт ИА REGNUM.

Титан

ФАС пытается лишить права голоса на общих собраниях акционера компании «Арконик СМЗ» — ООО «Арконик Рус Инвестмент Холдингс», которое с конца декабря 2019 года принадлежит двум компаниям из Нидерландов. Помимо этого, претензии у ФАС есть к «Алти Фордж Холдинг Сарл» (ALTI Forge Holding Sarl), которого истец требует лишить права голоса на общих собраниях акционеров АО «Алти Фордж». АО «Арконик СМЗ» владеет 94,7% акций в ALTI Forge Holding Sarl — единственном акционере АО «Алти Фордж».

По мнению антимонопольной службы, три иностранные компании получили косвенный контроль над российскими стратегическими обществами — «Арконик СМЗ» и «Алти Фордж», приобретя контроль «над его материнской компанией — Arconic Inc». При этом упомянутые российские фирмы на сегодня производят продукцию для производства вооружения и военной техники, имеют контракты с авиахолдингами и корпорациями военной направленности.

На сегодня по этому спору наложены обеспечительные меры, запрещающие ответчикам голосовать по важным вопросам повесток, вплоть до одобрения крупных сделок и распределения дивидендов. Снять обеспечение ответчики уже пытались, но неудачно. Также соответствующую жалобу подавал и крупный производитель титана для самолётов — ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», которому, по имеющимся данным, в ALTI Forge Holding Sarl принадлежит 5,3%. Пытаясь отменить обеспечение, корпорация заявляла, что установленный судом запрет, касающийся дивидендов «Алти Фордж», лишает его возможности получения денежных средств от участия в хозяйственной деятельности «Алти Фордж Холдинг Сарл», а это «может негативно сказаться на исполнении заявителем его обязательств перед государственными заказчиками».

В свою очередь, «Алти Фордж Холдинг Сарл» заявляло, что работа «Алти Фордж» контролируется со стороны «Оборонпромкомплекса», который по поручению правительства РФ является государственным заказчиком продукции «Самарского металлургического завода». На базе цехов последнего ВСМПО-Ависма и «Арконик СМЗ» и создали АО «АлТи Фордж».

Напомним, производитель титана для самолётов попал в федеральную повестку в связи с многомиллиардными претензиями к бывшему директору Михаилу Воеводину. С него пытаются взыскать более 4 млрд рублей, заявленных как убытки от руководящей деятельности. Претензии начнут рассматривать 28 октября 2020 года в свердловском арбитраже, где базируется само ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

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