В свете введения в ряде российских регионов обязательной вакцинации в сети «Интернет» развернулась бурная дискуссия вокруг вакцин. Один из вопросов, который интересует россиян, — кому же принадлежат права на один из самых «ходовых товаров» 2021 года и кто зарабатывает на массовой «бесплатной» вакцинации. Подробности об этом — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На сегодня в России зарегистрированы три основные вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На время оставим в стороне вопросы, разделившие общество на два «лагеря», и обратим внимание на цифры.

В декабре 2020 года издание РБК сообщило, что Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину «Спутник V» на уровне 1942 рублей. В конце февраля 2021 года правительство РФ вдвое снизило отпускную цену на эту вакцину до 866 рублей 81 копейку за два компонента. Стоимость — единая для всех производственных площадок. Предельная закупочная цена двух других вакцин примерно в этой же ценовой вилке — 850−870 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Здравоохранения

В комментариях ТАСС 25 июня 2021 года представитель Минпромторга РФ заявил, что на сегодня в стране выпущено более 30 млн комплектов «Спутника V», почти 1,5 млн — «ЭпиВакКороны» и 352 тысячи «КовиВака». Таким образом, в обращение поступило около 32 млн комплектов вакцин. После скандальных указов Сергея Собянина и подражающих ему глав регионов спрос на вакцинацию вырос и существенно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что рост был в 5−10 раз.

Даже если посчитать поставку в 30 млн доз «Спутника V» по февральской отпускной цене, то цифра впечатляет — почти 26 млрд рублей. Ранее заявлялось, что в федеральном бюджете на лекарственное обеспечение и вакцинацию в 2021 году заложено 182 млрд рублей. Для сравнения: это годовой бюджет одного из не самых бедных регионов России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V».

Всего власти планируют привить порядка 60% населения РФ, при численности россиян около 145,9 млн человек — это порядка 87,5 млн человек. Если брать стоимость вакцины в 870 рублей, то затраты на вакцинацию составят чуть более 76 млрд рублей. Но опять же достоверных данных о том, на какой срок вакцина защитит привитого человека, нет. Разные эксперты называли разные сроки. Вот, к примеру, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 июня заявил, что в период эпидподъёма нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией — раз в год. То есть затраты в 76 млрд рублей, как минимум в 2021 году, можно умножать на два?

На совещании в феврале 2021 года глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что порядок ценообразования должен быть прозрачным, а стоимость препарата — обоснованной.

«Главная цель — не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям», — заявил тогда он.

К сожалению, найти официальные данные о том, из чего складывается отпускная цена вакцины и какой процент из нее уходит на прибыль производителям, не удалось. Прозрачность несколько хромает.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса.

Между тем в феврале 2021 года телеграм-канал «Незыгарь» сообщал, что «себестоимость вакцины, расходы на логистику, налоговые платежи и отчисления правообладателю — институту Гамалеи — составляют не больше 60−65% от закупочной цены», а «600−700 рублей с каждого комплекта получает поставщик вакцин в отечественные больницы».

О разработчиках и производителях вакцин

Первой зарегистрированной вакциной в России стала «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, также разработавший и «Спутник-лайт». Далее была «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, и «КовиВак» от федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Но разработчики разработчиками, а производят вакцины на сегодня частные российские холдинги, в конце цепочки стоят всем известные бенефициары. Их можно увидеть в списках Forbes.

Остановимся подробнее на каждой из вакцин.

В регистрационном удостоверении «Спутник V» в России производителями числятся семь юрлиц, включая сам центр Гамалеи. Помимо него, в списке — АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Генериум» (Владимирская область), АО «Р-Фарм» (Ярославская область), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (Владимирская область), ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (Башкирия).

На сайте АО «Биннофарм» уточняется, что 74% уставного капитала общества принадлежит АФК «Система». На сайте АФК в структуре акционерного капитала группы доля в 59,2% указана за Владимиром Евтушенковым. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» журнала Forbes он занимает 41-е место с состоянием $3400 млн.

Binnopharm.ru Биннофарм

Следующий производитель «Спутника V» — это АО «Генериум», руководство которого заявило, что с июля 2021 года начнет производить по 20 млн доз вакцины в месяц, доведя годовой объем производства до 200−300 млн доз. Учредителем компании числится еще один производитель вакцины — ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» .

По данным ЕГРЮЛ, АО «Генериум» — владелец 100% доли в ООО «Международный биотехнологический центр «Генериум». Примечательно: в апреле 2021 года из состава собственников центра вышел Андрей Реус (бывший заместитель министра промышленности и энергетики России, бывший гендиректор «Оборонпрома»), а также Андрей Дементьев и две кипрские фирмы — SILVERWALL HOLDINGS LIMITED и «АНКОЛИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД».

Андрей Реус был заместителем министра промышленности РФ, когда ведомство возглавлял Виктор Христенко — супруг вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая является главой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ

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Кто же акционеры АО «Генериум»? В 2017 году издание РБК называло владельцем миллиардера Виктора Харитонина — основателя фармхолдинга «Фармстандарт». Председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт» Харитонин занимает 45-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $3400 млн.

Pharmstd.ru «Фармстандарт»

В марте 2021 года Виктор Харитонин заявил, что с начала запуска производства вакцины компаниями «Генериум» и «Фармстандарт» обеспечено «почти 90% программы вакцинации страны» — свыше 17 млн доз, что также косвенно подтверждает связь двух компаний.

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Компания «Генериум» имеет один адрес в поселке Вольгинский с ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» — еще одним производителем «Спутника». Отличается только номер корпуса. На сайте «Фармстандарта» уточняется, что «Лекко», как и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» — часть дивизиона группы «Фармстандарт». Всего же в группу входят пять заводов — ОАО «Фармстандарт-Лексредства (Курск), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Уфа), ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск), ЗАО «ЛЕККО» (Владимирская область) и подмосковное АО «Биомед».

generium.ru АО «Генериум»

Последний открытый отчет «Фармстандарта» обнародован по итогам 2016 года. На тот момент 100% доли было у кипрской «Огмент Инвестментс Лимитед» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED). В 2018 году основным владельцем кипрского актива газета «Коммерсантъ» называла миллиардера Харитонина.

Таким образом, как минимум три производителя вакцины «Спутника V» оказались связаны между собой и ведут к крупному бизнесмену, фигуранту списка Forbes.

Следующий производитель — это ЗАО «Биокад». По открытым данным, фирма основана бывшим владельцем акций банка «Центрокредит» Дмитрием Морозовым и его бизнес-партнёром Андреем Карклиным. Из открытых источников известно, что позднее Карклин продал свою долю Газпромбанку, но и тот спустя несколько лет перепродал его — уже известному нам «Фармстандарту» Виктора Харитонина F 45 и Millhouse Capital Романа Абрамовича. Последнее продало свою долю в 2015 году и, по данным Forbes, 50% «Биокада» на сентябрь 2020 года принадлежало партнеру Виктора Харитонина — Валерию Егорову.

Банк «Центрокредит»

Замыкает список производителей «Спутник V» хорошо известное АО «Р-Фарм» Алексея Репика, которого называют одним из крупнейших бенефициаров пандемии (является производителем препарата «Коронавир»).

Репик — №57 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021». Его состояние оценивается в $2600 млн. Также он является председателем «Деловой России», президент которой — сын российского бизнес-омбудсменаПавел Титов.

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Есть информация, что к производству вакцины «Спутник V» присоединятся и другие коммерческие компании. В числе таких называлась группа «Фармасинтез» («Фармасинтез-Норд»). Группа на своем заводе в Иркутской области уже производит фармсубстанции по «противоковидной» номенклатуре — ремдесивир и фавипиравир. Глава группы и ее основатель — бизнесмен индийского происхождения Викрам Пуния.

Единственная вакцина, в чьём регистрационном свидетельстве пока только один производитель, — это «КовиВак». Его производит сам центр Чумакова, но в августе в список производителей «КовиВака» может добавиться компания «Нанолек». Об этом в конце июня 2021 года сообщал ТАСС. Одним из основателей, а также президентом «Нанолека» является пасынок главы оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяны Голиковой и сын Виктора Христенко — Владимир. А владельцем ООО «Нанолек» выступает кипрская фирма «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (NANOLEK HOLDING LIMITED). Конечный бенефициар неизвестен.

И, наконец, вакцина от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Её производителем кроме разработчика являются два юрлица — АО «Вектор-БиАльгам» из Новосибирской области и ООО «ГЕРОФАРМ» из Подмосковья. «Вектор-БиАльгам» было создано в 1996 году на базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Директор АО — Леонид Никулин (владелец доли в фирме, которая производит молочную продукцию, — ООО «Биамед»).

Компания «Герофарм» известна как крупный российский производитель инсулина. Фирма полностью принадлежит пяти членам семьи основателя Петра Родионова, а президентом является его сын — Петр Петрович. И чуть менее 2% в фирме имеет ООО «РФПИ управление инвестициями-15».

Говоря о прибылях, не стоит забывать и о поставках российской вакцины за пределы страны. К примеру, на апрель 2021 года было известно, что «Спутник V» была одобрена к применению в 60 странах. А для поставок вне РФ отпускная цена совсем иная, как, впрочем, и прибыль.