30 января 2020 | Время чтения 7 мин

Случаи заболевания новым смертельным типом коронавируса были подтверждены в 17 странах мира. Пик эпидемии прогнозируют на середину февраля.

Анастасия Степанова, , 06:35 — REGNUM Пока учёные со всего мира оперативно разрабатывают вакцину против нового опасного вируса, на рынке медпрепаратов уже вовсю зарабатывают на панике вокруг коронавируса.

Новый вирус в Китае

Некоторые российские продавцы противовирусных препаратов акцентировали внимание в инструкциях, что среди прочего те подавляют «коронавирус, ассоциированный с тяжёлым острым респираторным синдромом (ТОРС)», и запустили масштабную рекламу. Ею уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе России. ИА REGNUM разбиралось в том, кто и как решил заработать на эпидемии коронавируса, уже унёсшего жизни более 130 человек.

Меры, принимаемые в России

В России, несмотря на обширную границу с Китаем, случаев заражения новой инфекцией не выявлено.

29 января 2020 года оперативный штаб по предупреждению завоза заболевания в Россию принял решение с 31 января ограничить железнодорожное сообщение с Китаем. Единственный поезд, который останется, — это Москва—Пекин—Москва.

Также до 2 февраля продлено закрытие границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальнего Востока — Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на вчерашнем брифинге также сообщила, что будет проработан режим, который позволил бы россиянам возвращаться из Китая «с проведением соответствующих гарантийных мероприятий» и позволял бы китайским гражданам покидать РФ. Проработать режим должны за сутки.

Для китайских студентов, обучающихся в России, вузам рекомендуют продлить каникулы до 1 марта 2020 года.

Помимо этого, за двое суток МИД России и Минтранс должны оценить количество россиян, возвращающихся из Китая. Окончательное решение по авиасообщению с КНР оперативный штаб примет не позднее 31 января 2020 года. Некоторые страны и авиакомпании уже прекратили полёты в Китай.

С начала января 2020 года государственным научным центром «Вектор» (Новосибирск), который является одновременно генетическим центром мирового уровня, разработаны две тест-системы для выявления коронавируса. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, система «позволит вычленить именно тех больных, которые именно этим вирусом заражены».

Следует отметить, что действенные препараты, которые позволят остановить эпидемию, пока только в разработке. Так, 29 января 2020 года стало известно, что учёные из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае нашли «антитело — нейтрализатор нового типа коронавируса».

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса высок, потому, к примеру, на Дальнем Востоке можно наблюдать ажиотаж в аптеках на противовирусные препараты, также массово скупаются защитные маски.

На это своеобразно откликнулись продавцы препаратов.

Как «арбидол» стал препаратом от коронавируса

На сайтах агрегаторов аптечных сетей, в рекламных блоках, выпадающих в поисковых системах, а в некоторых регионах даже в рекламе, звучащей на радио, стали рекламировать препарат «Арбидол» как средство в том числе эффективное против коронавируса.

К примеру, на сайте сервиса по покупке лекарств, учреждённого ООО «еАптека», арбидол предлагают по цене от 172 до 903 рублей. На странице препарата за 903 рубля (цена со скидкой) прямо написано, что он «специфически подавляет вирусы гриппа А и В, коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС)».

Компания, на сайте которой обнаружилась столь специфичная информация, учреждена 5 июня 2014 года в Москве для розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Единственный владелец — кипрская частная компания «Амсел Лимитед» (AMSELE LIMITED). Уставный капитал ООО «еАптека» — 1 022 783 408 рублей. Среднесписочная численность работников — около 250 человек. Директор компании с марта 2015 года — Антон Буздалин, имеющий доли в ООО «Реалоджик информационные технологии», ООО «Интернет проекты» и ЗАО «Парусинвест». Две последние компании на сегодня ликвидированы, а первая работает в сфере рекламы. Второй совладелец — Дмитрий Маркович.

ООО «еАптека» — владелец долей в ООО «Новельграф» (ликвидировано) и ООО «Парусинвест», созданного путём реорганизации одноимённого ЗАО в 2016 году. Владелец свыше 99% доли в последней — всё тот же кипрский офшор.

Владельцем товарного знака «Арбидол» является московское АО «Отисифарм», производителем указано курское ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Последнее входит в холдинг «Фармстандарт», представленный рядом юрлиц — АО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «ЛЕККО», АО «Биомед» им. И. И. Мечникова и ООО «Фармстандарт».

Компания «Отисифарм» создана в 2013 году в ходе реорганизации ОАО «Фармстандарт», из которого она и была выделена. Директор «Отисифарм» — Ольга Медникова. В совет директоров компании входят глава совета директоров «МБЦ Генериум» Андрей Реус (бывший замминистра промышленности и энергетики РФ, экс-гендиректор «Оборонпрома»), менеджер проектов ООО «Миллхауз» Алексей Полежаев (данные схожи с данными сына бывшего омского губернатора Леонида Полежаева, холдинг «Миллхауз» ранее связывали с Романом Абрамовичем), директор департамента внутреннего аудита АО «Фармстандарт» Екатерина Макарова и исполнительный директор АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин. Последний в рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» занимает 87-е место с состоянием $1200 млн. Издание также называет Харитонина покупателем одной из старейших автомобильных трасс Европы — немецкой Нюрбургринг.

На сайте «Фармстандарта» последний отчёт датирован 2016 годом. Из него следует, что в сентябре 2016 года «Огмент Инвестментс Лимитед выкупил 4 538 675 акций, доведя свою долю до 98,12%, а уже в декабре 2016 года завершилась процедура принудительного выкупа, в результате которого Огмент Инвестментс Лимитед приобрел право распоряжаться 100% уставного капитала «Фармстандарта»».

На своём официальном сайте компания «Отисифарм» сделала официальное заявление, в котором настаивает на том, что «препарат Арбидол обладает широким спектром противовирусной активности в отношении вирусов, вызывающих различные острые респираторные инфекции, и в том числе в отношении вирусов из семейства коронавирус (Coronaviridae)» и ссылается на некие «многочисленные исследования». Тут следует всё же отметить, что производитель не говорит об эффективности лечения опасного коронавируса 2019-nCoV своим препаратом, а лишь о влиянии на семейство коронавирусов, которое, как мы помним, насчитывает 30 видов. Вот только реклама в свете паники делает своё дело.

Окончательный «диагноз» по спору о том, является ли подобная реклама добросовестной, поставит ФАС России. Ранее ведомство уже заявляло, что от граждан поступили жалобы на радиорекламу, где в связке с препаратом «Арбидол» упоминается новый китайский коронавирус. Реклама будет проверена.

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Ещё один препарат, который в последние дни упоминается в связке с коронавирусом — это «Ингавирин», но на официальном сайте производителем уточняется, что речь идёт о штамме Sars-Cov, то есть не о том, который уже погубил более сотни человек.

Производителем этого препарата является АО «Валента Фармацевтика» («Валента Фарм») — фармацевтическая компания из России, основанная в 1997 году. На июнь 2017 года 100% акций компании принадлежало АО «Отечественные лекарства». На март 2017 года в последнем АО 90,29% доли владела кипрская компания «LEKARSTVA HOLDINGS LIMITED».

Сегодня, 30 января 2020 года, в Женеве пройдёт совещание комитета международных медико-санитарных правил ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса (2019-nCoV). На нём планируется принять решение, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.