Пандемия коронавируса принесла миру 50 новых долларовых миллиардеров. Медицинские маски, антисептики, тестовые системы, услуги лабораторий, аппараты ИВЛ — всё это стало одним из самых ходовых товаров 2020—2021 годов. В сферу здравоохранения, в том числе и для перепродажи товаров китайского производства, ринулись мелкие и крупные бизнесмены. Свою долю попытались ухватить и родственники некоторых чиновников. В свете указов мэра Москвы Сергея Собянина и ему подражающих глав регионов медицинские маски и антисептики снова, что называется, «на коне». Без них не моги ходить, а значит, снова можно ожидать скачка цен. Но, что одним плохо, то другим — рост прибыли. В свете этого интересна сделка госкорпорации «Ростех» под руководством Сергея Чемезова. В дивизионе последнего появился новый актив — существенный пакет акций крупнейшего в России производителя антисептиков и фармацевтических субстанций, в том числе используемых при производстве вакцин. ИА REGNUM выяснило некоторые детали о приобретении Ростеха.

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Медицинская сделка

24 июня 2021 года стало известно, что госкорпорация «Ростех», в бизнес-портфеле которой более 700 организаций из разных сфер, обзавелась ещё одним активом — 26% акций крупнейшего производителя антисептиков и фармсубстанций из списка жизненно важных лекарственных препаратов. Стоимость сделки с АО «РФК» не раскрывалась.

Важный нюанс — «РФК» на сегодня единственный в России поставщик спиртосодержащих субстанций для лекарственных препаратов, в том числе тех, которые используют в производстве вакцин. А в дивизионе Ростеха, как мы помним, есть АО «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио) — фармацевтический холдинг, который производит вакцины и анатоксины текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок. В дивизионе «Нацимбио» — крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов АО «НПО «Микроген» и биофармацевтическая компания «Форт» (Рязанская область). В последнем у «Нацимбио» с февраля 2021 года 99,99% доли, а еще небольшой процент у ООО «Форафарм», созданного самим «Фортом» в декабре 2020 года. Ранее совладельцем ООО «Форт» было также ООО «МФ-Форт», которое принадлежит АО «Марафон Фарма». А владельцем акционерного общества в свою очередь на тот момент называли Александра Винокурова — зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и сына не последнего из бизнесменов на рынке фармацевтики.

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АО «Нацимбио» также до марта 2021 года владело пакетом акций в курганском фармзаводе «Синтез» (32,4% от уставного капитала), но продало его «дочке» ПАО АФК «Система» (59,2% у миллиардера Владимира Евтушенкова — №41 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021»). На конец марта 2021 года акционерами ОАО «Синтез» были «дочка» АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы» с долей 32,3% и ООО «Биннофарм Групп» — 56,23%. В конце мая 2021 года расклад по акционерам несколько изменился.

Вернемся к свежей сделке Ростеха. АО «РФК», пакет акций которого выкупил Ростех, было учреждено в июле 2007 года. Директор с марта 2021 года — Владимир Верескунов. Уставный капитал — 10 млн рублей. Бенефициары АО «РФК» на открытых площадках не фигурируют.

(сс) Ivtorov Офис Ростеха в Москве

В интервью «Российской газете» в марте 2021 года Верескунов отмечал, что с января 2020 года цена на сырье — мелассу выросла на 340%, что привело к росту цены на фармацевтическую субстанцию в среднем на 37% к декабрю 2020 года.

По итогам 2020 года АО «РФК» указало валовую прибыль — 560,267 млн рублей против 357,651 млн рублей годом ранее и чистую прибыль — 245,038 млн рублей против 147,274 млн рублей соответственно.

Если говорить о финансовом положении Ростеха, то, по данным из финансового отчета за 2020 год, консолидированная выручка составила 1877,8 млрд рублей, а консолидированная чистая прибыль — 111,2 млрд рублей.

Говоря о бенефециарах пандемии, помимо уже известного миллиардера Алексея Репика, вполне оправданно стоит поместить в этот список и Ростех. Судите сами.

Структурами госкорпорации выпущено свыше 13 тыс. аппаратов ИВЛ, из которых 1200 отправлены на экспорт, и в целом за ковидный год госкорпорацией в госучреждения и по коммерческим контрактам было поставлено 200 тыс. единиц медицинского оборудования. Дивизионом же разработан препарат «КОВИД-Глобулин», разработаны противовирусные комбинезоны (выпускалось 150 тыс. комплектов ежедневно), а Национальный центр информатизации из дивизиона Ростеха по заказу Минздрава России разработал и внедрил регистр лиц, больных COVID-19, который аккумулирует сведения об инфицированных людях и прочие данные. Помимо этого, АО «Швабе» Ростеха продает расходники для ИВЛ, медоборудование, включая бесконтактные термометры, и реализует тесты WONDFO SARS-COV-2. А в апреле 2020 года Минпромторг РФ подписал контракт со «Швабе» на поставку теплотелевизионных регистраторов, термометров и установок обеззараживания воздуха для борьбы с коронавирусом. Распоряжением Михаила Мишустина из резервного фонда правительства на закупку было выделено 5 млрд рублей. Холдинг стал единственным поставщиком продукции.

Александр Куликов ИА REGNUM Медики в защитных комбинезонах

И это далеко не все товары «для пандемии» от Ростеха и его дивизиона.

Ну и наконец, «вишенка на торте». Как сообщало издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на собственные источники в марте 2021 года, правительство РФ назначило дочернюю компанию «Ростеха» — «Нацимбио» поставщиком вакцины «Спутник V».

К слову, председателем наблюдательного совета Ростеха является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. А у Тамары Мантуровой, чьи данные схожи с данными матери министра, ранее были тесные бизнес-связи со Станиславом Сергеевичем Чемезовым, чьи данные идентичны данным сына главы госкорпорации «Ростех».

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