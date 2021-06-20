Украинский политолог Елена Дьяченко раскритиковала высказывание главы СНБО Украины Алексея Данилова, который публично позволил себе посмеяться над стихийным бедствием в Крыму. Об этом эксперт рассказала 19 июня в эфире телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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По мнению эксперта, высказывание украинского чиновника должно стать слоганом так называемой «Крымской платформы», проведение которой запланировано на август текущего года. Также политолог напомнила, что в прошлом году Украина признала паспорта Косово.

«Я считаю, что это высказывание господина Данилова должно быть слоганом «Крымской платформы», которую президент планирует проводить. Оно прекрасно полностью отражает позицию украинской власти. Мы давно видели такие же кадры из Харькова, Одессы, Киева. У нас все хорошо с ливнёвками?.. Такое же непонимание в контексте этой пиар-акции «Крымская платформа» у меня вызывает то, что прошлым летом украинская дипломатия признала паспорта Косово, чем вызвала вопросы со стороны Сербии. Как мы дальше будем требовать, что Крым наш, если мы признаем Косово фактически?.. Ну, вот представьте себе, сейчас мир признает паспорта Российской Федерации в Крыму…» — отметила она.

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По словам Дьяченко, Киев в соответствии с гуманитарным правом должен был давать воду Крыму.

«В целом, конечно же, подача воды — это жизнеобеспечивающие ресурсы по всем нормам и человеческой этики, и гуманитарного права. Мы, конечно же, должны были подавать эту воду. Мы должны были расследовать, почему прошлая власть инициировала окончание этой подачи воды… Наказывать «оккупационную власть» путем наказания «украинского» населения, «украинских» граждан — тоже история ниже среднего. Ну и в целом вот такое знаете магическое сознание, что «вот Боженька наказал», как и карго-культ, — это атрибуты таких племен, которые живут в первобытно-общинном строе», — заключила эксперт.

Заявление украинского политолога обсудили на канале НАШ в видеохостинге YouTube в комментариях к видеозаписи с фрагментом эфира, в котором приняла участие Дьяченко. Некоторые комментаторы отметили, что ливнёвки не способны справиться с тем, что произошло в Крыму. Люди осудили Данилова за его неуместные шутки и порекомендовали Киеву забыть о российском Крыме.

Адміністрація Президента України Алексей Данилов

«Никакие ливнёвки не могут справиться с наводнением, с разливом рек… ну почему надо хоть немного, но в тупорыльское направление вильнуть?» — написала Юлия Б.

«Хорошо, что Крым — не Украина. Быстро восстановят», — добавила Татьяна П.

«Ваш Данилов — больной человек, по лицу видно. Они с Зеленским ещё много горя принесут Украине. Но они за это ответят», — пишет Зияутдин Р.

«Чисто украинский менталитет: «У соседа корова сдохла, у меня праздник». Всё восстановится, всё будет хорошо… А вот что с Украиной будет, хотя той Украины уже нет… Жаль», — отреагировала Наталья С.

«Украина не государство, а территория. Что тут еще сказать? Часть отойдет к Польше, другая к нам, к России», — пишет Роман И.

«Это горе постигло людей, а не крымскую власть! Но Данилову это смешки, бумеранг придёт и к нему. Тогда он вспомнит Господа Бога!» — отметила Маша Наша.

«Отношение к Крыму и крымчанам Украина показала очень наглядно: отключила воду, газ, электроэнергию…» — написал Ddd Rrr.

«А забыли, когда лишили электроэнергии «наших» граждан в Крыму? Я была в это время там! Я пережила эти неудобства, но было так стыдно за своих!» — отреагировала Галина Геннадиевна.

«Проблема с ливнёвкой — в Киеве. А в Крыму — стихия: за пару часов выпала 2−3-месячная норма осадков…» — подчеркнул Tim S.

Александр Полегенько ИА REGNUM На затопленной улице Керчи

«Ну теперь можно любое наводнение в Украине связать с результатами «святого майдана», — добавил Сергей Я.

«Оставьте Крым! Он давно не ваш. И жизнь там прекрасна! Первобытный строй у вас на Украине», — отметил Vorgeis.

«Всё впереди. Кто застрахован от таких катаклизмов? Страна больная, кто вылечит?» — спрашивает Svetlana T.

«Вот так мы, украинцы, и будем жить, как живем. Пока до нас не дойдёт, что горе соседа не является поводом для нашей радости…» — добавил Николай М.

«Да, у нас в России есть проблемы. Вы-то тут причем?» — не понимает Денис П.

«Чем больше вы про возврат Крыма и Донбасса [говорите], [тем] скорее вы будете вести беседу про возврат Киева…» — отметил Борис М.

«Вы знаете, я — украинка, живущая в Крыму! И нас, крымчан, Украина наказывала 23 года! И водой, и светом, и газом, и всем остальным! И мы, Слава Богу, живём и жить будем! И эта стихия может везде и всегда случиться! А вот то, что сейчас у власти на Украине — это страшнее любой стихии природы! Это кара Господня!» — подчеркнула Nadja D.

«Злорадство по поводу наводнения — это одно, а вот 2025 год не за горами. Напомним, когда вентиль закрывать будем», — пишет Dady B.

«Наказывать оккупационную власть в Крыму». Поле этих слов, да сказанных так искренне, стало понятно, что живущие на Украине перестали быть людьми и стали мутантами», — отметил John A.

«Прыгайте, прыгайте, быстрее будут откалываться территории от Украины! И скоро она исчезнет с карты мира!» — добавила Маргарита К.

«Всё правильно: политика современной Украины и есть карго-культ», — отметил Mic Gol.

«Украина похожа на наркомана, у которого отрезали ноги, а он под наркотой все 7 лет внушает себе что у него еще есть и Крым, и Донбасс», — написал Слава Петров.

«Боженька наказал Украину за предательство, лишив разума», — пишет Федор Л.

«Какая чушь, какая платформа? Забудьте про Крым», — призвал Matros.

«В самую точку — племя, а не народ. Живущее при первобытно-общинном строе…» — добавила Марина П.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Единственная радость украинцев от того, что у соседа корова сдохла, потому что иных радостей им Бог не дал. Если корова не сдыхает, они её отравят, то есть как в том же Крыму: или свет отрежут, или воду перекроют. И как в том же Донбассе: или пенсии заблокируют, или фосфорные бомбы на население сбросят, или обстреливать жилые кварталы из гаубиц… Вот и вся их радость — боль и страдания других. Так что их-то точно Боженька уже давно наказал, лишив разума. А с Крыма просто смыли всю украинскую грязь, и теперь у Путина будет повод обновить и дороги, и всю инфраструктуру Керчи и Ялты, то есть города засияют новизной. А вообще, беда всегда показательна, ибо в ней сразу видно, кто враг, а кто друг. Та, что считает Крым «своим», — злорадствует и не помогает (ни средствами, никак), а «оккупант» кинулся помогать, спасать и выплачивать компенсации. Солдаты «оккупанта» вместо угнетения крымчан выкапывают их улицы и дома от селевой грязи. Парадоксально», — написал читатель под псевдонимом Dante.

«Вы что, ещё сомневаетесь, что вы живёте при первобытно-общинном строе? Вы давно уже там и, это без сомнений, скоро будете жить в землянках — к этому всё идёт», — пишет super1 Q.

«Была бы возможность, они и воздух бы перекрыли. Настолько любят свою страну и граждан», — написал Николай П.

«Да ничего Крыму от нынешнего руководства Украины не надо. Планомерно справляется со всем «добрым» её наследием. Похоже, что Украина борется не с Россией, принявшей Крым, а с населением Крыма, не желающим возвращаться в Украину», — подытожил Sergey B.

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