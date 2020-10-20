Киев, , 06:19 — REGNUM В интервью украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара прозвучали интересные мысли по поводу отношения Киева к проблеме признания Косово. О том, почему такой ход мысли, который продемонстрировал Боднар, может дорого обойтись Украине в не таком далеком будущем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

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В конце сентября Боднар заявил, что решение работать с косовскими паспортами уже принято Украиной. А это значит, что государство Косово, если и не признано уже Киевом (от чего интервьюируемый албанским журналистом Боднар открещивался), то шаги в эту сторону уже вполне очевидны.

При этом высокопоставленный украинский дипломат так и не смог объяснить, в чем же он видит принципиальное отличие между провозглашением самостоятельности Косово и провозглашением самостоятельности Крыма. Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский МИД роет своей стране «косово-крымскую» яму».