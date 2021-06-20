Киев, 20 июня 2021, 08:45 — REGNUM Стихийное бедствие в Крыму — не повод для злорадства. Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Twitter.
Так Аваков отреагировал на «шутку» главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
Напомним, Данилов, реагируя на новость о наводнениях в Крыму, заявил, что жители полуострова так долго просили воды, что теперь не знают, что с ней делать.
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