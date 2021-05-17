17 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили решение организаторов саммита так называемой «Крымской платформы» (должен состояться на Украине 23 августа) держать в секрете список участников мероприятия.

Оксана Переможенко, , 16:10 — REGNUM Организаторы саммита так называемой «Крымской платформы», который должен состояться на Украине 23 августа, решили держать в секрете список участников саммита. Об этом в интервью каналу «Дом» заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Центр Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналистки телеканала о том, сколько стран подтвердили, что примут участие в саммите, политик ответила:

«Мы решили, что не будем эту информацию делать публичной».

Джапарова связала это с некими «циничными» заявлениями со стороны России.

«Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что это угроза её территориальной целостности…» — сказала она.

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Заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие указали на то, что данное мероприятие само по себе мало что значит, а также отметили, что на нём не будут присутствовать «значимые» политики.

«Тупее отговорки трудно придумать, никто из более-менее значимых и не приедет, стыдно, батенька. Или это будет как воровская сходка, втихую в подвале кабака?» — задается вопросом Oleg.

Рембрандт. Синдики

«У нас есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ… Но мы вам про них не расскажем (с)», — иронизирует Иван И.

«В неустановленном месте, неустановленные страны, подпишут неустановленную… [ерунду]», — добавила Alisa Fox.

«До чего же упоротые. Про Крым всё забыть не могут. Вернее, за свое нажитое непосильным трудом в нём», — написала читательница под псевдонимом «Контакт удалён».

«Подпишут бумажку, цена которой и ломанного гроша не составит. Понастроили власти Украины на ЮБК (южном берегу Крыма. — О. П.) дачки, обрезав земли заповедных зон. А потом старого маразматика през[идента] США в это коррупционное дерьмо хотят втянуть», — добавил &&&&&&&.

«Зато сколько радости будет в инфополе Украины», — ответила читательница «Контакт удалён» на реплику &&&&&&&.

«Кучка позорных лимитрофов сойдется и будут обсуждать, как виртуально отжать обратно Крым. Примут резолюцию, осуждающую «оккупацию», получат моральную поддержку… [американцев]… [поедят, выпьют] за счет богатого украинского люда и, гордые, разъедутся по своим аулам. Клоун расскажет, что весь мир с нами и Крым «будет возвращен». Наверное. Когда-то. Возможно», — написал Neragul.

Южное побережье Крыма Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оставьте наш Крым уже в покое. Мы только в нём начали чувствовать себя людьми. Вот меня как крымчанку эти платформы просто раздражают», — добавила читательница под псевдонимом «Контакт удалён».

«Прибалты и поляки поедут по указке англосаксов, будут статистами. Если не будет турков, то форум — это дырка от бублика», — написал V.

«А оно им нужно, серьезность восприятия? Главное провести, проорать об очередной пэрэмогэ (победе. — О. П.). Кто воспринимает этот идиотизм Украина-30, или как там его? А ведь проводят», — отметил &&&&&&&.

«Прибалты, Польша и Грузия — это именно те, кто «поможет вернуть» Крым», — пишет Виктор Т.

«Вот и списочек сам собой составится в «недружественные страны»… Потом все дружно подотруться этой бумажкой, это дело интимное, поэтому не надо называть имён участников», — иронизирует Дмитрий Д.

«Придурочная страна без смысла существования. И это не про Россию совсем», — написал Kurlunja.

«Прибалты, Польша, возможно Грузия, ну, думаю, что Чехия. Ну просто оплот всего шарика. Ну они теперь точно всё порешают», — иронизирует Сергей К.

Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу President.gov.ua

«Литва, Латвия, Эстония — у них роль такая, иначе не может быть», — добавил Slim.

«Стыдно говорить, что мероприятие срывается. Порошенко был умнее, во время своей каденции про Крым почти не говорил», — резюмировала Natalie.

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит так называемой «Крымской платформы» призван вернуть «вопрос Крыма» в международную повестку дня.