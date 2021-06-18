Депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который ранее был лишен права голоса в ПАСЕ, похвастался производством своего антисептика, который «поможет не только от коронавируса, но и от кремлёвской заразы». Об этом украинский политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ПАСЕ

«Я подарю 300 подписчикам свой антисептик», — пообещал Гончаренко своим подписчикам в YouTube, объявив о конкурсе по случаю достижения отметки в 300 тысяч подписчиков на своем канале. Отметим, на этикетке разрекламированного Гончаренко средства, размещена фотография депутата.

Очередную выходку украинского депутата оценили в сообществе украинского издания Klymenko Time в YouTube. Многих не удивила очередная русофобская выходка Гончаренко. Кто-то напомнил, что ранее политик праздновал День России, выступал в поддержку бывшего президента Украины Виктора Януковича, а сейчас следует русофобскому тренду, внедряемому на Украине.

«А… Гончаренко помнит, как отмечал День России, а я помню… А как за Януковича топил до последнего, а люди за него голосуют. Подтверждаю, что у нас много тупого народа, если бы были умные, то жили бы нормально!» — написал Trains of «trains ua.» Ukraine.

«К этой субстанции давно нет вопросов. А вот к тем, кто за него проголосовали, есть и немало…» — добавил читатель Не тот, о ком думаешь.

«Лёша никак не повзрослеет, а отвечать за свои недетские делишки придётся по-взрослому», — пишет Irina L.

«Пусть себя опрыскает. Хотя бесполезно, уже ничего не поможет», — отметил Дмитро.

«А разве народный депутат может вести коммерческую деятельность? Что-то упускаю или это мерч?» — поинтересовался Юрий Б.

Цитата из видео на YouTube Алексей Гончаренко в ПАСЕ

«Господи, розыгрыш баночки антисептика среди подписчиков в конкурсе. Я, конечно, не удивлен, но как представлю, что кто-то за это еще бороться будет, хотеть победить, чтобы выиграть баночку антисептика…» — добавил COVID-21.

«А с чьим лицом Украина начнет выпускать вазелин и свечи от геморроя?» — поинтересовался Игорь В.

«Надо, Лёша, производить не антисептик со своим лицом, а септик!» — написал Валера Н.

«И это патриот! Как и все, тупо хочет хайпануть на безобразиях на Украине», — отреагировала Татьяна.

«Типичная Украина…» — добавил SaveAndBurn.

«Скатилась страна с промышленного гиганта до производителя только антисептика», — написал Саша М.

«Антисептик от нацистской заразы пора выпускать…» — пишет Miroslava S.

«В Лёше Г. всё прекрасно! И его политпрошлое, и наше время, и будущее!..» — отметил Евгений Р.

«Вот что значит недофинансирование психиатрической помощи в Украине. Лёшики среди нас», — отреагировала Tetya Р.

«Фонд Сороса объявил мегагрант за место лучшего русофоба, у Лёхи все шансы», — иронизирует Шкирян Зоряк.

«Алексей, займись понижением тарифов. Украину и так называют несостоявшимся государством, и никто с ней не считается. Не позорь страну и её народ дальше. Мы твоим антисептиком будем себе ноги брызгать», — добавила Лена Б.

«Все беды сборной Украины от упыря Гончаренко. Как только он надел форму сборной, неприятности посыпались со всех сторон. [Андрей] Шевченко должен взять на заметку команду «Динамо», когда они возили на игры свой талисман, который им помогал побеждать. Это опудало (пугало. — О. П.) приносит несчастья, и не только команде, но и миллионам украинцев, и надо ограничить бюджетные субсидии региону, откуда он избирался, и проверить на вшивость местных бизнесменов», — подытожил Владимир В.

Twitter.com/A_Gasparyan Алексей Гончаренко на марше памяти Немцова в Москве. 1 марта 2015 года

Напомним, депутат Рады Алексей Гончаренко до государственного переворота 2014 года поддерживал «Партию регионов», бывшего президента Украины Виктора Януковича, вынужденного бежать из страны в результате переворота. Будучи русскоязычным (Гончаренко одессит), ранее он выступал в защиту русского языка. В результате антиконституционного переворота Гончаренко оперативно сменил свою политическую позицию на противоположную. Политик «прославил» себя выходкой в ПАСЕ с резиновыми перчатками в 2018 году, в 2019 году в Раде он возглавил межфракционное депутатское объединение «Кубань», задача которого — «разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В апреле 2021 года Алексей Гончаренко снова «напомнил» о себе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где его лишили слова и удалили из зала заседаний. А совсем недавно Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины по футболу на чемпионат Европы 2020 года несколько российских регионов, помимо российского Крыма, который туда добавили без него.