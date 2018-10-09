Делегат Украины устроил в ПАСЕ маскарад с резиновыми перчатками

Москва, , 15:22 — REGNUM Депутат Верховной рады, делегат от Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко пришел на заседание 9 октября в резиновых перчатках, чтобы «защититься» от химической атаки.

«К сожалению, чтобы общаться с российскими представителями, нужно быть в костюме химзащиты, потому что вы убиваете людей», — заявил Гончаренко в кулуарах ассамблеи ведущей программы «60 минут» телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой.

Она поинтересовалась, где же сам костюм.

«Вот перчатки, я начинаю с них», — потряс депутат резиновыми изделиями, однако надевать не стал.

И, глядя на российскую журналистку, начал шутить про путешествия в Солсбери, Петрова и Боширова.

«Это представитель Украины в ПАСЕ», — прокомментировал из студии в Москве ведущий Евгений Попов.

Напомним, делегация России в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы участия не принимает.