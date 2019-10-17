Киев, , 20:47 — REGNUM В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Кубань», которое займется «возвращением в культурное поле украинских этнических территорий».

Политики Украины

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 17 октября, сообщил народный депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации депутата, соответствующее обращение к главе парламента Дмитрию Разумкову было направлено еще 3 октября.

В состав объединения пока входят 13 депутатов, в основном представляющие партию Порошенко «Европейская солидарность», в т.ч. экс-глава Рады Андрей Парубий.

Гончаренко, избранный главой объединения, в своем комментарии дал понять, что только Кубанью депутаты не ограничатся.

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — отметил он.

Руководство Рады эту инициативу пока не комментировало.

Информацию Гончаренко о создании объединения в соцсетях комментировали не слишком охотно и порой достаточно критически.

«А, по-моему, нам не до Кубани. Да и возвращать там уже некого, поезд ушёл ещё лет 20 назад. Нет там украинцев моложе 60, а молодёжь стыдится балачки и не знает её. И наиболее гнусные «освободители» Донбасса были как раз из ассимилированных украинцев. Да и инициатива ваша даст новую пищу российским пропагандистам, оно нам надо?» — обращается к Гончаренко один из комментаторов, отмечая, что лучше бы Раде заняться «украинцами Донбасса, Крыма, да и в нашей с вами Одессе не все благополучно».