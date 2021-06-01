По итогам состоявшихся 28 мая переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным снова возникло ощущение забалтывания действительно важных вопросов союзнических отношений. Президент Российской Федерации — занятой человек, к которому внезапно в гости напрашивается сосед с жалобами на свою нелёгкую долю, посиневшие пальцы за 27 лет бессменного правления, происки западных недоброжелателей и сбежавших от барина «мерзавцев».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

В официальных отчётах о встрече говорилось, что Лукашенко пожаловался на Запад и «акцентировал внимание на реакции этих же стран на случай с самолетом Ryanair» — как будто Путин не знал об этой реакции, а также похвалил и пожалел белорусского госмонополиста «Белавиа» — тоже, наверное, что-то как бы важное для президента России. Лукашенко также сообщил очередную нелепость — лихо расписавшись и за Путина, исковеркав цитату Сталина: «Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы».

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«Я Вас проинформирую. Пользуясь такими доверительными отношениями с Вами, захватил некоторые документы. Покажу Вам, чтобы Вы понимали, что происходит. Просто публично я при подготовке к встрече Вам скажу следующее, чтобы Вы понимали, что это за люди. Хотя мы с Вами в этом ключе обсуждали многие проблемы», — приводятся слова Лукашенко в публикации под заголовком «Рабочий визит в Российскую Федерацию. Переговоры с Владимиром Путиным».

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сочи. 2021

Общественность вполне предсказуемо отреагировала на такие итоги визита. В соцсетях и авторских колонках доминировало мнение, что ради этого Лукашенко вообще не стоило приезжать в Сочи. Такие поездки слишком дорого обходятся белорусскому бюджету, сформированному белорусскими налогоплательщиками и российской помощью (российскими налогоплательщиками).

В понедельник, 1 июня, Лукашенко собрал руководство Белоруссии на «Совещание по вопросам сотрудничества с Россией». В официальном отчёте пресс-службы белорусского президента, помимо прочего, сказано: «Также на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему».

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Лукашенко на совещании об этом сказал так: «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться».

Государственное телевидение Белоруссии сообщило о «принципиальной договорённости» как о свершившемся факте, о принятом решении — утверждённом на уровне правительств и предполагающем поступление российских выплат за изменение российского законодательства в нефтяной сфере со следующего года. Остались технические вопросы оформления «схематоза».

Иначе говоря, Москва выплатит Лукашенко своеобразную «интеграционную дань».

Суверенитет России поставлен под вопрос. Суверенное право государства принимать законы и изменять их теперь поставлены в зависимость от внешнего фактора — выплаты компенсации в бюджет другого государства. Никто не утруждает себя объяснениями перед российской общественностью.

Government.ru Российско-белорусские переговоры

Союзнические отношения нисколько не оправдывают «принципиальную договорённость» по выплате Россией «компенсации» за изменение своего налогового законодательства. Тем более что Союзное государство как государство так и не состоялось.

Пожалуй, это самое важное, что случилось во время сочинской встречи Путина и Лукашенко 28 мая. Все остальные вопросы — предоставления российской кредитной помощи, поставок оружия, возможности переброски российских военнослужащих при обострении военно-политической ситуации в Белоруссии, а также ряд других вопросов — были принципиально решены ранее.

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Подписанный ещё в 1999 году договор о создании Союзного государства не выполняется даже в экономической части, не говоря уж о политической и табуированной гуманитарной. Нет никаких оснований спасать Лукашенко деньгами российских налогоплательщиков и экономическими преференциями для белорусских компаний (в частности, «Белавиа»), и уж тем более поступаться российским суверенитетом.

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Лукашенко не прекратил «белорусизацию» во внутренней политике и по-прежнему заявляет о приверженности «многовекторности» в политике внешней. Он постоянно демонизирует перспективу воссоединения Белоруссии с Россией и всячески противится институционализации даже клоунской и полностью подконтрольной КГБ, но хотя бы номинально пророссийской политической структуры.

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Как ни смешно, но Лукашенко до сих пор не признал территориальную целостность России. При этом он создал множество проблем в Белоруссии и добыл ей статус изгоя, перессорившись со всеми странами-соседями. Теперь уже не принято вспоминать, но Лукашенко едва ли не враждовал с формально союзной с Россией, которой несколько лет, вплоть до августа 2020 года предъявлял различные обвинения — вплоть до подготовки интервенции. Такие обвинения он предъявлял публично лично и через своё ближайшее окружение. О подготовке госпереворота руками российских «вагнеровцев» в июле заявлял госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков.

Mil.ru Андрей Равков

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Необычные сложились союзнические отношения. Москва делает уступку за уступкой, умножая сумму уже потраченного на содержание «белорусского чуда» и ничего не получая взамен. Судя по прозвучавшим 1 июня заявлениям из минского президентского дворца, уступок будет больше и без того самые низкие «интеграционные» цены на российские углеводороды будут ещё ниже. Никто не может внятно объяснить, почему эта катавасия должна продолжаться, в чём её смысл для России, какие Москва получает выгоды и гарантии от Минска.

Лукашенко не изменился. Белорусский вопрос для Москвы лишь обострился и стал труднее. Чем дальше, тем больше вопросов у обывателей о смысле искусственно затянутого строительства Союзного государства. Возникает даже нехорошее подозрение в отсутствии у Кремля внятного запроса к Лукашенко, который неизбежно уйдёт.

За последние годы с Лукашенко ни о чём новом и принципиально важном не договорились. Не правы считающие, что с ним сейчас невозможно ни о чём договориться — была бы воля реализовать ясное целеполагание, которого, как многим кажется, в Москве нет. Потом может случиться так, что не с кем будет договариваться. За примерами далеко ходить не надо — они повсюду, и весьма наглядная перспектива представлена южной соседкой Белоруссии.

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